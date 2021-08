Nell’ambito delle celebrazioni del Comune di Ravenna per i 700 anni dalla morte di Dante, Trail Romagna – in collaborazione con Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli,ChefToChef–Ravenna Food e il Cammino di Dante – propone due giorni di spettacoli e cammino nella pineta di Classe in omaggio a Dante, a Boccaccio e alla nostra amata pineta che fu fonte d’ispirazione per i due Poeti.

Il weekend in natura, inserito in FUORI, il Festival diffuso della Regione Emilia Romagna, inizierà sabato 7 agosto alle 22 con la rappresentazione teatrale “Nastagio, Racconto Notturno” un omaggio al capolavoro della letteratura italiana firmato da Boccaccio, un progetto di Iacopo Gardelli, con Lorenzo Carpinelli e Flaminia Pasquini Ferretti e gli effetti sonori di Giacomo Bertoni. Dopo un breve cammino notturno nella Pineta di Classe, in una radura saranno rievocati il ricordo di selve oscure, spettri, cacce infernali e allucinazioni collettive: i tratti di un racconto dell’orrore che prende vita davanti agli occhi dello spettatore più curioso. Nel silenzio oscuro della pineta si riscoprirà il piacere intimo del racconto da pochi a pochi, lo stesso piacere che Boccaccio aveva immaginato per i protagonisti del suo capolavoro, isolati e impauriti dalla pestilenza, come noi.

L’8 agosto alle ore 9 dalla Chiusa di San Marco prenderà le mosse “In cammino da Dante a Boccaccio”, un itinerario di 12 km che condurrà i partecipanti nel cuore della pineta di Classe, ripercorrendo l’ultima tappa del Cammino di Dante. L’itinerario seguirà le acque del Montone che raccoglie quelle dell’Acquacheta per raggiungere la Pineta tanto amata dall’Alighieri da porla come esempio del Paradiso. Il percorso condurrà i partecipanti al Parco 1° Maggio dove avrà poi luogo il Grande Pranzo degli Onesti.

Per i più piccoli, alle ore 10:00, la storia di Nastagio sarà declinata dal Teatro del Drago in “Nagisto degli Onesti, con Fagiolino scudiero” un percorso ludico-culturale, un gioco e un racconto rivisto in chiave “fagiolinesca”. Pupazzi e oggetti animati accompagneranno il racconto degli attori, trasformando gli spettatori ignari (bambini e adulti senza alcuna distinzione) in protagonisti dell’intera vicenda.

E qual è il modo migliore per concludere una proposta così ricca? Rendere tutti i partecipanti attori, interpreti dell’esclusivo “Grande pranzo degli Onesti” che alle ore 12:30, nella pineta di Classe riproporrà la conclusione della novella boccaccesca. Il pranzo sarà curato dall’associazione ChefToChef – Ravenna Food, che metterà in campo alcuni grandi cuochi del territorio: da Mattia Borroni chef del ristorante Alexander a Erica Liverani di gastronomia Raflò, vincitrice di MasterChef 5, da Matteo Salbaroli chef del ristorante L’acciuga a Tino Restuccia chef di Eventi Catering, fino al gelatiere gastronomo Francesco Bendanti di Sbrino.

Un momento di spettacolo gastronomico e teatrale, in una location esclusiva e con un allestimento in chiave botticelliana, a ricordare che tutti noi siamo parte di una storia che rivive giorno per giorno nella magnifica Pineta di Classe.

Info e prenotazioni (obbligatorie) su www.trailromagna.eu