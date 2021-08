Le previsione di Arpae.it per la provincia di Ravenna quest’oggi, mercoledì 11 agosto indicano sia per la mattinata che nel pomeriggio cielo sereno sulla costa e sui rilievi. Anche in serata cielo sereno su tutto il territorio.

Temperature minime del mattino comprese tra 22° sui rilievi e 23° sulla costa Temperature massime pomeridiane comprese tra 30° sulla costa e 33° sui rilievi. Velocità massima del vento compresa tra 26 (sulla costa) e 31 km/h (sui rilievi).

Mare calmo; dal pomeriggio mare poco mosso.