Ravenna Summer School di Giurisprudenza: un’occasione per far conoscere Ravenna nel mondo

La settimana scorsa si è svolta a Ravenna la Summer School organizzata dalla Scuola di giurisprudenza dell’Università di Bologna, campus di Ravenna, in diritto internazionale “Transnational tort litigation: current issues in civil and commercial matters”, coordinatore il Prof. Michele Lupoi,

Questa importante iniziativa ha un altissimo valore scientifico, con docenti provenienti da importanti università italiane ed estere, finanche dagli Stati Uniti con la prof.ssa Louise Ellen Teitz della RWU School of Law di Portland, ma altresì umano. Altrettanto importante, infatti, è stato, l’intenso rapporto stabilitosi tra gli studenti pur di varie nazionalità e provenienza: laureandi e laureati, specie dell’Università di Bologna, professionisti ed accademici e con i docenti del corso.

Le lezioni, tutte in lingua inglese, si sono svolte a Palazzo Verdi in via Pasolini, con un intenso programma di 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per gli studenti che hanno voluto partecipare in presenza, nel rispetto delle normative anti-covid. mentre era possibile anche la partecipazione da remoto.

L’occasione del corso ed in particolare gli eventi conviviali, hanno quindi fatto conoscere Ravenna nel mondo: i partecipanti provenienti tra l’altro da Brasile, Olanda, Bulgaria e Stati Uniti, nonché da varie regioni d’Italia, hanno apprezzato la città, i suoi monumenti e naturalmente il cibo e le specialità romagnole.

Desidero, quindi, ringraziare il prof. Lupoi personalmente, per l’occasione di perfezionamento professionale offertami, ed a nome della città, che riceve certamente lustro e beneficio, anche economico, da queste iniziative.

Fabrizio Righini