Ravenna, piazza Costa. Giovedì sera “Note di Sapore” con Organic Vibe

Giovedì 26 agosto, protagonista di “Note di Sapore” in Piazza Costa Organic Vibe, trio di grande impatto formato da due straordinari musicisti ravennati, Alessandro Scala al sax e Mecco Guidi alla tastiera, accompagnati dalla batteria di Andrea Grillini.

Buona musica e ottima cucina tornano come ogni settimana dell’estate in Piazza Costa grazie alla rassegna di aperitivi e cene in musica “Note di Sapore”, proposto dal Mercato Coperto e Costa Cafè.

In programma alle 18,30 l’aperitivo con dj, alle 20,00 la cena e, dalle 21,00 l’accompagnamento musicale del trio, che proporrà un repertorio originale che tocca e combina Soul, Funky e Jazz, per una produzione dinamica dai toni vintage.

Il tutto, come sempre, al Mercato Coperto sarà accompagnato dalle eccellenze gastronomiche proposte dallo chef Marco Cavallucci per un menu che racconta la Romagna attraverso i sapori della terra e del mare.

La cena sarà accessibile con l’acquisto di una Drink & Dinner Card a consumo del valore di 20,00€, spendibile per cibo e bevande durante tutta la serata.

Info e prenotazioni: Mercato Coperto: 0544 244611 | 3428174898 (anche Whatsapp) Costa Cafè: 0544 212812