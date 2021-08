Decreto Sostegni bis. 1,9 milioni di euro in arrivo per le scuole della provincia di Ravenna

Arrivano risorse fresche per tante scuole del territorio, da spendere per preparare la ripartenza delle lezioni in presenza e in sicurezza. Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio, comunicando che per la provincia di Ravenna l’ammontare complessivo delle risorse sarà di 1,9 milioni di euro. Gli stanziamenti riguardano scuole in tutti i comuni, come risulta dall’elenco ufficiale riportato più sotto.

“Si tratta di soldi – spiega il parlamentare – stanziati dal Governo con il decreto sostegni bis, recentemente convertito in legge dal parlamento, per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza. Assieme all’obbligo di green pass e un migliore coordinamento delle politiche di trasporto pubblico locale, queste risorse aggiuntive rispetto ad altre recentemente assegnate, hanno lo scopo di far partire l’anno scolastico in sicurezza e in presenza per tutti, senza distinzioni”.

I dirigenti scolastici di ogni istituto potranno spendere le risorse assegnate per comprare di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli strumenti digitali, per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell’offerta formativa.

I fondi si potranno utilizzare anche per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica. Si potranno acquistare strumenti per l’aerazione e quanto ritenuto utile per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti.

Nello specifico, le risorse nella provincia di Ravenna sono assegnate ai seguenti istituti:

€ 41.674,93 Istituto comprensivo statale San Pietro in Vincoli

€ 38.765,00 Istituto Comprensivo “Berti” Bagnacavallo

€ 34.637,21 Istituto comprensivo statale “Baccarini” Russi

€ 47.392,40 Istituto comprensivo statale Massa Lombarda

€ 22.830,47 Istituto comprensivo Brisighella

€ 35.086,22 Istituto comprensivo “Foresti” Conselice

€ 46.535,33 Istituto comprensivo Europa, Faenza

€ 40.356,25 Istituto comprensivo Marina di Ravenna

€ 47.160,80 Istituto comprensivo “Darsena” Ravenna

€ 35.554,14 Istituto comprensivo statale Alfonsine

€ 25.343,38 Istituto comprensivo statale Cotignola

€ 37.213,14 Istituto comprensivo statale “Gherardi” Lugo

€ 39.681,94 Istituto comprensivo statale “Baracca” Lugo

€ 27.517,56 Istituto comprensivo Riolo e Casola Valsenio

€ 56.235,64 Istituto Comprensivo “Carchidio – Strocchi”

€ 48.292,00 Istituto Comprensivo “C. Bassi” Castel Bolognese

€ 47.200,19 Istituto comprensivo “Manara Valgimigli”, Mezzano

€ 45.805,88 Istituto comprensivo statale “San Biagio” Ravenna

€ 25.871,17 Istituto comprensivo “Battaglia” Fusignano

€ 43.400,10 Istituto comprensivo “Matteucci” Faenza

€ 40.127,80 Istituto comprensivo “San Rocco” Faenza

€ 39.135,24 Istituto comprensivo S.P. Damiano Ravenna

€ 42.352,40 Istituto comprensivo “Ricci Muratori” Ravenna

€ 42.940,05 Istituto comprensivo “Randi” Ravenna

€ 30.380,23 Istituto comprensivo “Novello” Ravenna

€ 30.340,84 Istituto comprensivo statale intercomunale 1 Ravenna/Cervia

€ 39.820,58 Istituto comprensivo statale Cervia 2

€ 30.670,12 Istituto comprensivo statale Cervia 3

€ 109.080,81 Polo tecnico professionale di Lugo

€ 73.693,67 Istituto Istruzione Superiore Tecnica Industriale Professionale Luigi Bucci Faenza

€ 40.143,55 Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

€ 53.549,42 Liceo classico “Dante Alighieri” Ravenna

€ 72.601,86 Liceo “Torricelli Ballardini” Faenza

€ 51.942,42 Liceo scientifico “Oriani” Faenza

€ 57.196,69 Liceo di Lugo

€ 54.160,71 Istituto professionale “Persolino Strocchi” Faenza

€ 51.558,00 Istituto professionale “Olivetti Callegari” Ravenna

€ 86.069,17 Istituto alberghiero Cervia

€ 67.320,80 Istituto alberghiero Riolo Terme

€ 71.686,49 Liceo artistico “Nervi-Severini” Ravenna

€ 72.223,74 Istituto tecnico “Oriani” Faenza

€ 57.848,94 Istituto tecnico commerciale “Ginanni” Ravenna

€ 92.360,11 Istituto tecnico “Nullo Baldini” Ravenna

€ 78.771,49 ITG “Morigia” – ITAS “Perdisa” Ravenna