Buon debutto per la Pallamano Romagna

Per la Romagna il “Trofeo Romagna” di domenica 29 agosto ha rappresentato un ottimo avvio di stagione: buona la risposta del pubblico presente sugli spalti che ha accompagnato con partecipazione le prestazioni della squadra allenata da coach Domenico Tassinari e di Luca Montanari; buona la risposta degli atleti che si sono prodigati con grande intensità fisica.

Ottima l’organizzazione dell’evento da parte della Società che è riuscita, tra l’altro, a mantenere validi gli orari prestabiliti delle 9 partite, raccogliendo gli encomi dei presenti sugli spalti.

La squadra di serie A2 si presentava al via con qualche defezione, prima fra tutte quella del capitano Fabrizio Tassinari, relegato in panchina per onor di firma; a causa di infortuni, invece, fuori anche le giovani ali Lorenzo Zanoni e Mattia Bandini, mentre era indisponibile anche il giovanissimo terzino Luca Tondini.

La cronaca

Girone A

Romagna A2-Romagna B 21-11 (p.t. 5-5)

Romagna A2: Redaelli, Mandelli, Amaroli 5, Albertini 6, Boukhris, F.Tassinari, Bianconi, Chiarini 2, Di Domenico 2, Gollini 1, Rotaru 3, Mazzanti 2, Dall’Aglio. All: D.Tassinari

Romagna B: Alpi, Andalò 3, Bartoli, Manduchi, Bertelli, Drago, Filipponi 3, M.Montanari, Nori 2, G.Sami, Zama, Soglia 1, Satta, Ramondini 2. All: L.Montanari

In apertura di torneo (tempi da 20’), il derby tra il Romagna di serie A2 e una selezione delle prossime formazioni di serie B, guidata per l’occasione da coach Luca Montanari.

I primi passi in campo per le due formazioni della Pallamano Romagna non saranno ricordati per impeto e velocità, visto anche l’insolito orario mattutino (9,00).

Coach Domenico Tassinari manda in campo Redaelli tra i pali, all’ala Di Domenico e Albertini, Boukhris in regia, la coppia di terzini Chiarini e Rotaru e il pivot Dall’Aglio.

Coach Luca Montanari risponde affidandosi al rientrante G.Sami in porta, all’ala Andalò e Ramondini, Bartoli come centrale, i terzini Soglia e Filipponi e Montanari come pivot.

Dopo qualche minuto di comprensibile stallo, è la doppietta di Albertini a mandare avanti il Romagna A2 sul 3-2 all’8’. A 5’ dalla fine del primo tempo, il Romagna A2 conduce di una rete, ma all’intervallo il punteggio è fermo sul 5-5. Redaelli para, nella prima frazione ben 3 rigori, completando una buona prestazione personale. Dall’altra parte risponde Sami con buone intuizioni tra i pali.

In apertura di ripresa il Romagna A2 allunga con un break 5-0 in 4’ che spezza l’equilibrio, con reti di Amaroli, Chiarini e Rotaru (10-5). La formazione di Montanari allenta il proprio ritmo, trovando difficoltà in fase offensiva e, allo stesso tempo, lasciando larghi spazi per il contropiede del Romagna A2. A metà ripresa Mazzanti e compagni conducono 15-9. I due coach fanno ruotare gli effettivi, mentre la velocità delle ripartenze di Albertini e Amaroli e le conclusioni di Mazzanti scavano il divario di +10 (20-10 a 3’ dalla sirena).

Il derby arancioblu si chiude sul 21-11 per il Romagna A2.

Girone A

Romagna B-Secchia Rubiera A2 23-22 (p.t. 14-8)

Romagna B: Sami, Alpi, Andalò 3, Bartoli 1, Bertelli 1, Drago, Manduchi, Filipponi 6, M.Montanari, Nori, Ramondini 2, Satta 2, Soglia 8, Zama. All: L.Montanari

Rubiera A2: Mantovani, Oleari, Pezzi, Mezzetti 1, Sentieri 6, Gualtieri 2, Pollarini, Rinaldi 4, Monica 2, Giubbini 4, Bonassi, Gibertini, Turrini 3.

Nella gara determinante per l’accesso alla finale per il 3° posto, il Romagna di serie B centra un importante successo 23-22 su Secchia Rubiera, formazione di categoria superiore, neopromossa dopo gli ottimi risultati ottenuti nello scorso campionato.

Andalò e compagni dominano il match nella prima frazione mandando in sofferenza il reparto difensivo dei reggiani con una buona serie di azioni concluse in rete. All’intervallo ci si arriva sul gratificante 14-8, con la netta sensazione che nella ripresa arriverà la reazione della squadra di serie A2. Reazione che non tarda ad arrivare nei secondi 20’: il Rubiera riesce a finalizzare meglio il proprio gioco e si affida al talento di Sentieri ed alle buone prestazioni di Giubbini e Rinaldi. Il Romagna mostra le fatiche per la mancanza di preparazione (solo una settimana di allenamenti e già un match disputato un paio d’ore prima, si fanno sentire sulle gambe) e il Secchia riesce a riaprire la contesa acciorciando le distanze (16-12) per poi agguantare il pareggio sul 22-22 a poco più di 2 minuti dalla sirena. Montanari cerca di scuotere i suoi e la squadra reagisce nel momento cruciale, andando a conquistare la rete della vittoria con un bolide di Tommaso Filipponi dalla grande distanza, a 1’ esatto dalla fine. Nell’ultimo giro di lancette gli ospiti hanno tutto il tempo per gestire il possesso del possibile pareggio, ma in attacco pasticciano e, dopo averla recuperata, i romagnoli congelano la palla riuscendo a trascorrere indenni gli ultimi secondi di gioco. Finisce 23-22 per il Romagna di serie B che può giustamente festeggiare.

Girone A

Romagna A2 – Rubiera A2 28-15 (p.t. 13-7)

Romagna A2: Redaelli, Mandelli, Albertini 2, Amaroli 6, Chiarini 2, F.Tassinari, Bianconi, Boukhris, Di Domenico 5, Rotaru 3, Mazzanti 3, Dall’Aglio 4. All: D.Tassinari

Secchia Rubiera A2: Mantovani, Turrini 1, Gibertini 1, Gualtieri, Filippini, Rinaldi 1, Pollarini 2, Mezzetti 1, Pezzi 1, Benassi 1, Oleari 1, Giubbini 3, Monica 1, Sentieri 2.

Fin dai primi minuti di gara il Romagna A2 mette in chiaro le proprie intenzioni: l’obiettivo è chiaramente quello di raggiungere quanto prima un buon margine di vantaggio da poter poi controllare e gestire durante il match, anche per preservare un po’ di energie in vista della finalissima del tardo pomeriggio. I reggiani, dal canto loro, non riescono ad opporre grande resistenza e, già dai primi minuti di gioco, l’inerzia è nelle mani di Chiarini e compagni.

Dopo il vantaggio iniziale del Rubiera (2-3), infatti, il Romagna prende il sopravvento con un paio di azioni in velocità che fruttano il 6-4 a metà della prima frazione. Di Domenico e Dall’Aglio sono immarcabili negli scambi in velocità e con una lunga successione di ripartenze i padroni di casa scappano sul 12-6 a 2’ dall’intervallo. Che arriva sul 13-7.

La ripresa riprende sullo stesso canovaccio, con gli arancioblu che allargano il divario sul 19-9 dopo 4’ di gioco, grazie alle folate di Amaroli, una vera e propria spina nel fianco per il Secchia. Cambiano a rotazione gli interpreti, ma il Romagna gira bene in attacco. Mazzanti sfrutta al meglio i varchi nella difesa procurati dal pivot Dall’Aglio e mostra le sue qualità balistiche trafiggendo con regolarità la retroguardia reggiana.

La sensazione è che in campo non ci sia partita, anche perchè la determinazione e la voglia dei romagnoli non dà modo ai reggiani di distribuire il proprio gioco.

Il Romagna A2 vince 28-15 e si qualifica alla finale per il 1° posto.

Finale 3°/4° posto

Rubiera A1 – Pallamano Romagna B 21-17 (12-8)

Rubiera: Rivi, Ouwach, Salati, D.Bartoli 1, R.Bartoli 3, Bonassi 5, Strada 2, Giovanardi, Benci 2, Bortolotti 1, Garau 6, Oleari, Maris 1, Santilli. All: Galluccio

Romagna B: G.Sami, Alpi, Andalò 1, Bartoli 2, Manduchi, Bertelli, Drago, Filipponi 8, M.Montanari, Nori, Zama, Soglia 4, Satta 1, Ramondini 1. All: L.Montanari

Ottimo avvio degli arancioblu che sfruttano lo scoramento dei reggiani che da favoriti del torneo (essendo l’unica formazione di serie A1) si ritrovano a giocarsi il terzo posto finale. Dal 3-1 dei primi minuti, si arriva all’equilibrio con una rete a testa (4-4), prima del doppio allungo dei romagnoli sul 6-4 (al 9’) con 4 reti di Filipponi e sul 7-5 all’11’. Qui arriva il break che spezza il sostanziale equilibrio: in 7’ il Secchia firma il 6-0 che vale il 7-11 con cui ci si avvia all’intervallo, grazie alle doppiette di Benci e Garau. Ancora Filipponi sblocca il Romagna nel frangente.

Alla ripresa del gioco, i padroni di casa trovano buone conclusioni e dall’8-12 passano al 12-13 al 5’ con la bella rete di Andalò. A metà frazione Soglia tiene il Romagna aggrappato agli avversari sul 15-16, ma il Rubiera riesce di nuovo ad allungare fino al 16-20, nonostante il buon momento di Soglia (3 reti consecutive). Gli arancioblu si arrendono 17-21, raccogliendo comunque gli applausi del pubblico.

Finale 1°/2° posto

Pallamano Romagna A2 – Arcom Emmeti 19-21 (p.t. 8-12)

Romagna A: Redaelli, Mandelli, Amaroli 1, Albertini 1, Boukhris 1, F.Tassinari, Bianconi, Chiarini 1, Di Domenico 4, Rotaru 3, Drago, Mazzanti 4, Dall’Aglio 4. All: D.Tassinari

Arcom Emmeti: Glicic, Marchesin, Tonello, Azzolin, Botnic 3, Cabrini, Cocciniglio 2, Cosmo, A.Katic 7, I.Katic 6, Lollo 1, Piazzon 1, Sicher, Stefanelli 1. All: Rajic

La finale parte subito con un buon ritmo e il Romagna va a segno con Dall’Aglio e Di Domenico (4-4 dopo 5’). Con le due acrobazie di Dall’Aglio e Albertini il Romagna trova il vantaggio 6-5 a metà frazione. L’Arcom reagisce e sorpassa sul 7-9 al 15’, mentre i padroni di casa sbagliano qualche conclusione di troppo, di misura. Poco Romagna negli ultimi 5’ di primo tempo, con gli ospiti che si fermano all’intervallo sul +4 (8-12).

La ripresa si apre col contropiede di Dall’Aglio e il rigore di Mazzanti (10-13), con Rotaru che ritrova il suo classico movimento di tiro in elevazione, subito imitato (all’ala) da Di Domenico per il 12-15 al 5’. In superiorità numerica per l’ennesimo fallo al tiro su Dall’Aglio, Mazzanti segna dai 7 metri e nell’azione successiva Boukhris intercetta e lancia in uno spettacolare contropiede Di Domenico che sigla il 14-15 al 7’. A 12’ dalla sirena, in attacco, Amir Boukhris sbatte violentemente la testa a terra dopo uno scontro al limite ed è costretto ad abbandonare il campo in barella, tra gli applausi di incoraggiamento di tutti i presenti. Difficile riprendere il gioco, soprattutto a livello mentale, anche perchè l’interruzione è piuttosto lunga. Si riparte segnando, in pratica, una rete a testa e si arriva a metà frazione sul 16-17 per i reggiani, che poi allungano sul 16-19, prima dell’ennesimo rigore segnato da Mazzanti, dopo il fallo su Dall’Aglio. Ma, subito dopo, al pivot mordanese viene comminata un’esclusione per 2’ per proteste dopo uno sgambetto ricevuto al momento del tiro dall’ala. Nel momento più difficile, Redaelli sforna tre belle parate e Di Domenico in tuffo realizza il 18-20 che tiene vivo il Romagna a 3’ dalla fine. Ma negli ultimi giri di lancette non ci sono più le forze per tentare la rimonta, anche perchè l’Arcom gestisce bene il cronometro in attacco.

Finisce 19-21 per i veneti che festeggiano a metà campo il successo nel 1° Trofeo Romagna.