In Darsena Pescherecci a Marina di Ravenna la sfida per il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della Riviera

Nella serata di domani, 4 settembre, presso la Darsena Pescherecci di Marina di Ravenna, alle 20 si terrà le Seconda edizione del Palio della Voga Città di Ravenna: una sfida per il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della Riviera.

L’appuntamento, che si propone di dare continuità alla prima edizione tenutasi nel 2019, è organizzato da Endas Ravenna insieme a Società Nazionale Salvamento Sez.Ravenna e Pro Loco Marina di Ravenna.

“Si tratta di un format unico nel suo genere, con cui sancire quale sarà il miglior vogatore in canotta rossa della riviera. La sfida vedrà partecipanti da Rimini a i Lidi ferraresi, provenienti da tutte le spiagge – spiegano gli organizzatori -. Siamo orgogliosi di riportare questo storico evento in città e ringraziamo le collaborazioni ulteriori Autorità Portuale e Capitaneria di Porto”.

L’appuntamento, alla Darsena Pescherecci in Via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, si terrà nel rispetto di tutte la normative vigenti in materia di Covid-19