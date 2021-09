A Longastrino il volontariato è in festa

La festa del volontariato longastrinese è una tradizione che si rinnova da un quarto di secolo. L’edizione numero 26 è in corso quest’oggi, domenica 5 settembre, e poi dal 10 al 12 settembre e si svolgerà negli spazi dell’ex Centro Diurno in via Bassa 59 entrata ad offerta libera.

In mostra le 100 opere dell’artista Paolo Solei, ispirate al mito di Dante Alighieri in Romagna.

Domenica 5 alle 18,39 nella sala del Centro Diurno presentazione del libro di ricerca “La perdita del ricordo tra sentimento e oblio”. Alle 21,30 piano bar con Rosy Forte.

La festa riprenderà venerdì 10 quando alle 21 è previsto lo spettacolo dei ballerini del gruppo Milleluci. Sabato 11 alle 21 piano bar con Vittorio Boretto.

Domenica 12 alle 10,30 presentazione del libro di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi “Dante in Romagna” ed. Il Ponte Vecchio. Alle 12,15 pranzo sociale con menù di carne o pesce su prenotazione (asporto dalle 11,30) al costo di 25 euro (carne) o 30 euro (pesce).

Stand gastronomico in funzione tutte le sere a partire dalle 19 con menù di carne e pesce. Obbligatoria la prenotazione del tavolo (Tatiana 3382365714). Prenotazione asporto (Giancarlo 3396899118). Per l’asporto al momento della prenotazione sarà comunicato l’orario del ritiro.