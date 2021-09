Le liste di Alberto Ancarani. 4 consiglieri territoriali di CambieRà con “Primavera Ravenna” a fianco di Forza Italia per Ancarani

Alberto Ancarani (candidato Sindaco di Forza Italia e Primavera Ravenna) annuncia con una nota che quattro consiglieri territoriali di CambieRà lo appoggiano. “È con grandissimo orgoglio che posso annunciare, giunte finalmente a compimento le lunghe operazioni di presentazione delle candidature, l’ingresso nella lista di PrimaveRA Ravenna di ben quattro attuali consiglieri territoriali di CambieRà. Si tratta di Silvia Masotti – classe 1972 – attuale consigliere territoriale a Piangipane, infermiera con incarico di Funzione Blocco Operatorio Multispecialistico presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci, con 28 anni di esperienza in Sala Operatoria come strumentista; di Antonio Pinza – classe 1981 – attuale consigliere territoriale del Mare, attualmente occupato stagionalmente come operatore turistico e con un passato imprenditoriale in ambito di locali notturni (pub, discoteche); di Dennis Casano – classe 1985 – attuale consigliere territoriale a Sant’Alberto, impiegato presso un’importante azienda metalmeccanica della provincia di Ravenna in area logistica e noleggio e con precedente decennale esperienza di Front Office alberghiero; di Umberto Grandi – classe 1960 – attuale consigliere territoriale a Piangipane, Medico Chirurgo specialista in Chirugia Generale in forza presso l’Ospedale Santa Maria delle Croci dal 1993, con alle spalle lunga carriera sportiva come rugbista a Ravenna, Bologna e Imola, Socio Fondatore e Past President di Club41 e Past President di Round Table 11 e socio del Lions Bisanzio di Ravenna. La presenza nella lista di questi nomi, che hanno condiviso con Samantha Tardi l’avventura della lista civica CambieRà senza secondi fini, e rimanendo realmente civici, è un valore aggiunto particolarmente importante per l’avventura della lista che, assieme a quella di Forza Italia, accompagna la mia candidatura a Sindaco ed è un ulteriore stimolo affinché la proposta politica che intendo fornire alla città sia aperta a mondi che, non automaticamente di centrodestra possano riconoscersi in chi il centrodestra lo rappresenta per la coerenza e la competenza fin qui dimostrata.”

Queste le parole di Alberto Ancarani, cui fanno seguito quelle di Samantha Tardi, capogruppo di CambieRà in Consiglio comunale e attuale coordinatrice della campagna elettorale di Ancarani, regista evidentemente dell’operazione: “In qualità di capogruppo CambieRà ancora in piena carica (dato che il mandato ancora non è terminato e con esso nemmeno CambieRà), è con estremo piacere che accompagno quattro degli attuali consiglieri territoriali, ancora in forza, nella candidatura all’interno della lista “Primavera Ravenna Ancarani Sindaco”. La scelta compiuta da Silvia, Antonio, Dennis e Umberto dimostra quanto CambieRà rappresentasse un contenitore veramente civico e composto da persone unite dalla voglia di fare bene per la propria città pur avendo estrazioni, ideali ed origini politiche diverse. Il gruppo CambieRà in questi cinque anni si è distinto per la continua ricerca del merito delle questioni, senza scivolare in preconcetti e dogmi preconfezionati tipici dei partiti politici e la sua composizione interna, così disparata, ha permesso di poter sempre considerare i vari punti di vista, portati al tavolo proprio dai componenti di questa squadra indimenticabile che non smetterò mai di ringraziare. Quattro sono coloro che tenteranno la corsa appoggiando Alberto Ancarani, mantenendo comunque il loro ruolo di Consigliere Territoriale fino a naturale scadenza (o fino ad eventuale elezione), mentre gli altri, che hanno serenamente e liberamente scelto altre strade, hanno accolto comunque con entusiasmo ed estrema lealtà la loro candidatura, magari limitandosi ad apporre la firma a supporto della lista. Il mio auspicio è che la quota CambieRà possa fare la differenza in Primavera Ravenna, grazie a cinque anni di esperienza civica intensa.”

LA LISTA DI FORZA ITALIA PER ANCARANI SINDACO

Tritto Nicola – CAPOLISTA – Consigliere Territoriale area Darsena – Magazziniere

– CAPOLISTA – Consigliere Territoriale area Darsena – Magazziniere Babini Ulisse – Avvocato e Imprenditore agricolo

– Avvocato e Imprenditore agricolo Benati Barbara – Impiegata

– Impiegata Bertozzi Marco – Avvocato

– Avvocato Casadio Emanuela – Insegnante

– Insegnante Dore Fabrizio – Operaio

– Operaio Ercolani Elvio – Imprenditore agricolo

– Imprenditore agricolo Fenati Pamela – Imprenditrice

– Imprenditrice Frazzoni Franca – Insegnante in pensione

– Insegnante in pensione Gardini Lorenzo – Studente

– Studente Gaudenzi Stefano – Impiegato

– Impiegato Lanzillo Annamaria – Casalinga

– Casalinga Lorenzetti Luca – Educatore

– Educatore Meucci Beatrice – Imprenditrice

– Imprenditrice Minardi Vincenzo – Pensionato

– Pensionato Mirto Marie Margareta – Impiegata

– Impiegata Moise Zina – Operatrice sanitaria

– Operatrice sanitaria Montanari Sigismondo – Pensionato

– Pensionato Peretti Paola – Educatrice

– Educatrice PietroPaolo Loretta – Imprenditrice

– Imprenditrice Pizzigati Giuseppe – Architetto

– Architetto Quarato Lavinia – Impiegata

– Impiegata Rossi Paolo – Imprenditore

– Imprenditore Scivittaro Daniela – Operatrice nella sanificazione ospedaliera

– Operatrice nella sanificazione ospedaliera Toscano Davide – Adetto alle vendite

– Adetto alle vendite Tumello Jasmine – Studentessa

– Studentessa Zannoni Francesco – Dirigente finanziario

– Dirigente finanziario Zanolli Eleonora – Avvocato

LISTA PRIMAVERA RAVENNA ANCARANI SINDACO