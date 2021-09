All’ufficio postale di Piazza Garibaldi, 2 sportelli aperti su 9. Un’ora e mezza di attesa per ritirare una raccomandata?

Buongiorno. Abito in centro da quaranta anni e continuo a domandarmi da, quarant’anni perché l’ufficio postale centrale di Ravenna in piazza Garibaldi non riesce a fornire un servizio decente ai cittadini.

Ora, come tante volte, mi trovo in fila ad aspettare, ma questo non è il problema. Sono le 9.30. Siamo in 12 persone e ci sono due sportelli aperti su 9, calcolando solo quelli con la luce accesa.

Sto aspettando da 30 minuti e facendo una media di attesa, prima delle 10.30 non riuscirò a ritirare una semplice raccomandata. Se andrà bene. Io andrei volentieri in un altro ufficio ma purtroppo la raccomandata giace qui.

Quale arcano impedimento esiste per il buon funzionamento di questo ufficio?

