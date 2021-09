Alla Libreria ScattiSparsi di Ravenna la mostra “Il viaggio di Dante” dell’illustratore Francesco Corli

La Libreria ScattiSparsi di Ravenna ospiterà, dal 18 settembre al 18 ottobre, la mostra dal titolo “Il viaggio di Dante”, realizzata dall’illustratore Francesco Corli.

La mostra omaggia il Sommo poeta attraverso una serie di illustrazioni raffiguranti scene tratte dalla sua opera. Nelle sue tavole, Corli evidenzia le emozioni trasmesse dai luoghi e dai personaggi raccontati nella Divina Commedia, dando ad esse un’identità e una forma precisa.

Francesco Corli, ferrarese, classe 1994, dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Artistico Dosso Dossi, vince concorsi d’illustrazione ed espone i propri lavori attraverso mostre personali. Realizza illustrazioni per fiabe, locandine di film, libri game. Conclude gli studi nel 2020, presso la Scuola Internazionale di Comics di Padova.

L’inaugurazione è prevista il giorno 18 settembre alle ore 17.30 presso la Libreria ScattiSparsi, in via Sant’Agata 8/12. Per l’occasione, l’artista realizzerà un’opera dal vivo. La mostra è visitabile tutti i giorni compresa la domenica, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 20, negli orari di apertura della libreria (Libri di Seconda Mano Rari ed Introvabili Foto d’Epoca e Rivisteria). Per info 393 9777780