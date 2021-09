Serata dedicata alla disco music nel negozio di musica Jean Music Room a Ravenna

Venerdì 17 settembre alle ore 21 il negozio di musica Jean Music Room, in via Girolamo Rossi 41, propone una serata dedicata alla disco music, con la presentazione del noto libro “La storia della disco music”. Saranno presenti i due autori Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano e conduce la serata Matteo Fabbri. Per l’occasione il negozio rimane aperto fino alle 22.

La serata si svolge sotto il portico, all’aperto e in sicurezza, e la partecipazione è gratuita. A tutti i partecipanti sarà richiesto il green pass.

È possibile bere birra o vino durante l’evento, seduti ai tavoli o in piedi, acquistati direttamente da Jean Music Room. Visti i posti limitati, per stare seduti si consiglia di prenotare (335 5422929).

“Sono molto felice di poter ricominciare con le iniziative culturali, che sono la vera linfa del negozio e che nel tempo hanno contribuito a creare un gruppo saldo di appassionati e amici che vengono in negozio anche solo per parlare di musica, come in un vero salotto culturale. – Gianni Corbari, proprietario di Jean Music Room – E a questo proposito annuncio un’anticipazione, presto tornerà un appuntamento speciale nell’orario dell’aperitivo, il nostro Salotto vinile, un’ora tematica di racconti, storie e vino. I salotti sono condotti da appassionati e esperti e sono appuntamenti veramente esclusivi, ora con i numeri limitati lo saranno ancora di più. Presto uscirà la prossima programmazione, visibile sulla pagina facebook Jean Music Room. Sto pensando di partire alla grande!”

Jean Music Room è un negozio di musica in centro a Ravenna, in cui trovare vinili originali e nuovi, cd, libri musicali, locandine di film, impianti hi-fi stereo usati e nuovi, articoli per la pulizia del vinile e su ordinazione.

Per info 335 5422929 HYPERLINK “mailto:jeanmusicroom@gmail.com” jeanmusicroom@gmail.com