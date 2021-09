Liberi dalle mafie. Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione per la selezione di 2 educatori

E’ ancora possibile presentare la propria candidatura al corso di formazione 2021 per l’inserimento di 2 nuovi educatori/trici nei percorsi formativi organizzati da Associazione Pereira APS su Cittadinanza e Legalità, in programma presso numerosi Istituti scolastici comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna per l’a.s. 2021/22.

Il progetto “Liberi dalle mafie” dal 2009 ad oggi ha visto la sensibilizzazione e formazione in aula di oltre 25000 fra studenti e docenti degli istituti comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna mediante incontri durante i quali viene delineata la situazione delle mafie nel contesto locale, con particolare riguardo al fenomeno del racket e dell’usura in regione.

“Liberi dalle mafie” vede nelle giovani generazioni il perno fondamentale di un percorso umano e culturale non solo contro mafie e corruzione, ma anche e soprattutto pro Diritti, con l’obiettivo di rimettere in primo piano Bellezza e Dignità quali valori fondanti della comunità e del benessere sociale e individuale.

È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre venerdì 24 settembre, ore 18.

Per scaricare regolamento e modulo d’iscrizione: http://www.associazionepereira.it/corso-di-formazione-per-neo-formatoritrici-a-s-202122/

Per informazioni:

Matteo Pasi, Associazione Pereira APS

Tel. 393 2779308 – info@associazionepereira.it

www.associazionepereira.it

Iniziativa promossa da: Confesercenti Ravenna, Sos Impresa Antiusura-antiracket Emilia Romagna, Associazione Pereira APS e Cescot Ravenna