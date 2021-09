Saporetti-gol, il Ravenna vince ancora superando la Sammaurese

Nel primo turno di coppa Italia mister Dossena presenta un Ravenna profondamente rinnovato, che si presenta a San Mauro Pascoli con ben sette under nella formazione iniziale. Un cambiamento che non influenza la continuità nella prestazione dei giallorossi, che continuano a proporre un’identità di gioco ben definita, basata sul possesso palla e pressing alto a prescindere dalla formazione.

Ravenna che prende subito le redini del gioco ed al primo affondo si porta in vantaggio, Saporetti riceve palla all’interno dell’area, finta che mette fuori causa il portiere ed appoggio in gol. Lo stesso Saporetti ci riprova con una spettacolare rovesciata al 15’ ma viene ribattuto da un avversario. I Giallorossi continuano a mantenere il possesso nella metà campo avversaria, ma non trovano il guizzo per rendersi pericolosi dalle parti di Adorni. Entra in area Macrì al 30’ e viene duramente contrastato reclamando un rigore che l’arbitro non concede. Si fa vedere al 35’ la Sammaurese con Bonandi che conclude da fuori area ma senza trovare lo specchio.

Secondo tempo più vivo, con la Sammaurese che cerca di alzare i giri del motore per trovare il pareggio. La pressione alta dei padroni di casa sembra dare i frutti al 19 con Lombardi che arriva alla conclusione all’interno dell’area, ma il suo destro si stampa sul palo. Giallorossi che controllano e ripartono con pericolosità, ma non riuscendo a trovare l’acuto. L’occasione più ghiotta al 33’ con Grazioli che s inserisce con i tempi giusti e viene steso appena dentro l’area per un penalty solare. Sul dischetto si presenta Macrì, ma Adorni lo ipnotizza parando il rigore alla propria sinistra. C’è ancora tempo per un paio di scorribande di Sylla in ripartenza, ma oggi al Ravenna manca quella concretezza che servirebbe per arrotondare il risultato. Giallorossi che comunque grazie alla rete di Saporetti passano il turno di Coppa Italia ed infilano la terza vittoria su tre partite ufficiali mantenendo inviolata la porta.

Tabellino:

Sammaurese – Ravenna FC 0-1

Sammaurese: Adorni, Masini, Scarponi, Sedioli, Casadio (46’ Bolognesi), Gregorio, Gaiola, Lombardi, Zavatta (46’ Merlonghi), Bonandi (66’Giannini), Misuraca (73’ Gurini). A disposizione: Golinucci, Benedetti, Migani, Iacovelli. Allenatore: Protti

Ravenna FC: Botti, De Angelis (68’ Grazioli), Magnanini (80’ Crispino), Ceccuzzi (63’ Lussignoli), Polvani, Nagy, Macrì, Haruna (73’ Spinosa), Sylla, Saporetti (66’ Mascanzoni), Prati.

A disposizione: Salvatori, Antonini Lui, Guidone, Ambrosini. Allenatore: Andrea Dossena

Gol: 11’ Saporetti

Ammoniti: Gaiola, Gregorio,Merlonghi, Bolognesi, Sylla