Le congratulazioni alla neo assessora Annagiulia Randi dal Gruppo Giovani Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi

Il Gruppo Giovani Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi, plaudendo alla scelta del Sindaco Michele de Pascale di nominare Annagiulia Randi Assessora con deleghe a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Porto, Politiche europee e cooperazione internazionale, ha voluto esprime le più sentite congratulazioni ad Annagiulia, ringraziandola per essere stata una parte importante del Gruppo, contribuendo con le sue idee e la sua presenza alle varie iniziative.

Il Presidente Francesco Mattiello, interpretando il pensiero di tutti gli appartenenti al Gruppo Giovani, ritiene che il profilo di Annagiulia Randi la renda la persona giusta per affrontare le sfide che certamente si prefigureranno nei prossimi anni e si dice certo che, grazie alle competenze, spirito d’iniziativa e forza di volontà – che ha avuto modo di dimostrare come appartenente al Gruppo – riuscirà ad affrontare il futuro con l’atteggiamento giusto e con l’attenzione sempre rivolta all’ascolto delle diverse categorie coinvolte.

«Il Gruppo sentirà la tua mancanza, cara Annagiulia, ma si tratta solo di un arrivederci, perché resterai sempre una di noi! Non ci resta che incitarti a gran voce con un “Buon vento!”, perché sai che i Giovani Agenti saranno sempre disponibili e aperti agli scambi di idee e al confronto per il bene del nostro porto» – queste le parole di incoraggiamento con cui il presidente Francesco Mattiello, i vicepresidenti Benedetta Mazzesi e Filippo Bongiovanni e tutti i membri del Gruppo Giovani Agenti Marittimi Raccomandatari di Ravenna augurano ad Annagiulia Randi buon lavoro per gli anni a venire.