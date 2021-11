L’Olimpia Teodora fa 4 su 4 e resta in vetta alla Serie B2

Quarto successo su altrettante partite per la squadra di Serie B2 dell’Olimpia Teodora che vince per 3-1 in trasferta a Collemarino (AN) e resta prima in classifica a punteggio pieno con 12 punti. Contro una squadra neo promossa ma capace di dare battaglia, le giovani guidate da Coach Delgado conducono con autorità i primi due set, conquistati allungando rispetivamente in avvio e nella parte centrale del parziale.

Nella terza frazione un leggero calo di tensione permette alle padrone di casa di allungare e il tentativo di rimonta finale si ferma a quota 23 punti, ma nel quarto set le ravennati non lasciano più spazio alle avversarie e controllano nuovamente l’inerzia della partita fino alla vittoria.

Settimana prossima, sabato 13 novembre, alle ore 18, nella palestra di Lido Adriano, scontro al vertice contro Faenza, tra le favorite alla vittoria del campionato e unica altra squadra imbattuta del Girone H, con quattro successi di cui tre conquistati al tie break.

Il tabellino

Nuova Pallavolo Collemarino – Olimpia Teodora Ravenna 1-3 (22-25, 21-25, 25-23, 21-25)

Collemarino: Marcellini 7, Longarini 14, Borgognoni 5, Tabossi 4, Cremascoli 4, Bah 9, Mancini (L); Mazzucchelli 8, Rossi 1, Cardinali, Mengoni. N.e.: Marinelli (L), Belegni. All.: Roberto Cremascoli. Ass.: Giulio Pellini.