Sinistra Italiana Ravenna nomina Alessandro Perini coordinatore della campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax

Il circolo di Sinistra Italiana Ravenna, riunito la sera del 9 novembre, ha nominato Alessandro Perini coordinatore della campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax.

Alessandro Perini, 42 anni, è attivo da molto tempo sulla scena politica ravennate, dapprima con una lunga militanza nelle file del PD, poi come membro dello staff della candidata sindaca Raffaella Sutter alle elezioni amministrative 2016.

“Sono felice di poter mettere la mia esperienza di attivista al servizio di una campagna che vuole portare in Parlamento una proposta concreta ed efficace per redistribuire la ricchezza- spiega Perini– In Italia abbiamo un problema enorme di disuguaglianze, che rischia di peggiorare fortemente nei prossimi mesi, con l’aumento dell’inflazione di cui si iniziano a vedere i risultati, come sempre a carico dei redditi medi e bassi. Con la Next Generation Tax verrebbero abolite tutte le imposte patrimoniali esistenti per sostituirle con un prelievo unico. Scomparirebbero IMU e imposte di bollo sui conti correnti e titoli: ciascuno farebbe la somma del valore di tutto ciò che possiede e su questo verrebbe applicata un’aliquota progressiva, su patrimoni superiori ai 500.000 euro, con gli immobili valutati secondo il valore catastale. Si produrrebbe un gettito fiscale aggiuntivo di oltre 10 miliardi di euro all’anno, da utilizzare per asili nido pubblici gratuiti, formazione universitaria accessibile , libri di testo e trasporto pubblico gratuito per i pendolari.

Ho aderito a Sinistra Italiana perché è una realtà in crescita, coerente con i valori di sinistra in cui ho sempre creduto ed estremamente dinamica nell’elaborazione di proposte radicali, ma concrete, nel senso della giustizia sociale, dei diritti universali, della cura dell’ambiente. “

E’ possibile firmare per la NgTAX anche on line, con SPID o firma digitale, su www.ngtax.it