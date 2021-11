Grande successo per l’Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte. Il primo ad aver tagliato il traguardo della 42K, in 2 ore, 10 minuti e 34 secondi, è stato Elkana Langat, dell’Athetics Kenia, uno dei favoriti.

La medaglia d’argento è andata a Rotich Kenneth Kemboi in 2:15:48 dell’Athetics Kenia. Terzo Koech Brenard Kiptoo che ha percorso la 42 km in 2:18:05.

Il primo italiano a tagliare il traguardo è stato Alessio Milani, dell’Atletica Monfalcone, in 2: 31:45.

Tra le maratonete, la migliore, nonchè nuovo record, è stata Shyline Jepkokir Totoitich con 2:29:17, dell’Athletics Kenia.

Seconda runners a tagliare il traguardo Liliana Marina Dragomir della società Feredazione Rumena con il tempo di 2:42:14. Terza Camilia Spagnol dell’ASD Team Km Sport con 2:54:01.

Maiyo Rodgers della Podistica Torino ha vinto la 21K con il risultato di 1:03:46. La migliore tra le donne è stata Antonella Panza della GAM Whirlpool con il risultato di 57:36.

Giornata storica per la Maratona di Ravenna: sono 4 i nuovi record: Uomini 42K e Donne 42K; Uomini 21Km e Donne 21 Km.

Il totale degli iscritti ha raggiunto: 10.550. In 1304 hanno corso la 42 Km, 2300 l’Half Marathon.

In 5500 hanno partecipato alla 10km Martini Good Morning; in 1107 hanno preso parte alla Family Run e infine in 280 alla Dogs&Run