Esposito (Fd’I): “Come procede il Progetto SicURa? Meglio istituire un Vigile di quartiere”

Renato Esposito, Vice Capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Ravenna, ha presentato una interrogazione a Sindaco e Giunta, con risposta scritta, per avere indicazioni in merito al progetto SicURa.

“Nel dicembre 2018 venne presentato dal vicesindaco Eugenio Fusignani il progetto SicURa, piattaforma nata per monitorare furti e truffe nella nostra città avvalendosi anche del “controllo di vicinato”, così come previsto dal Patto per la Sicurezza firmato il 30 giugno 2018 tra Prefettura e Comune di Ravenna” ricorda Esposito sottolineando che il progetto prevedeva anche un apposta cartellonistica da posizionare nelle zone della città coperte dal servizio.

Il capogruppo sottolinea che “in campagna elettorale Fratelli d’Italia ha presentato la figura del vigile di quartiere, una figura professionale in grado di meglio intercettare le esigenze e le segnalazioni dei cittadini con un’opera di prevenzione e controllo costante del territorio. Si tratterebbe di pattuglie appiedate composte da due operatori che vigilano su una porzione specifica del territorio comunale acquisendo segnalazioni e proposte dai cittadini e facendo da cerniera tra questi e l’Amministrazione Comunale. Senza tralasciare il considerevole e positivo impatto sulla Comunità nel vedere la costante presenza di “divise amiche” sul territorio”.

Vista la necessità di tutelare al meglio la Comunità ravennate con l’utilizzo di tutti gli strumenti necessari atti a frenare l’ondata di delinquenza che preoccupa le nostre famiglie e gli operatori economici, Esposito chiede a Sindaco e Giunta “informazioni sul progetto SicURa, e se i cartelli di segnalazione previsti sono stati affissi ed infine di conoscere l’eventuale costo”. Inoltre chiede “se si ritenga utile, anzi necessario, istituire il “vigile di quartiere” onde poter contribuire meglio a tutelare la tranquillità e l’incolumità della nostra Comunità”.