Ospedale di Ravenna. La saletta di Medicina d’Urgenza intitolata al dott. Begliardi, ex direttore della Centrale operativa 118

E’ stata intitolata al dott. Claudio Begliardi, prematuramente scomparso, la saletta della Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Ravenna. E stato direttore della Centrale operativa 118 fino al 2018, anno del suo pensionamento, poi la malattia e la scomparsa all’età di 65 anni. Alla cerimonia di intitolazione della sala, oltre ai familiari erano presenti i suoi colleghi e collaboratori con cui aveva condiviso l’esperienza lavorativa.

In tutti gli interventi dei presenti, è stata evidenziata la grande professionalità del medico e il grande impegno profuso sul lavoro. “Un grande professionista dell’Emergenza territoriale”, ha ricordato la dott.ssa Maria Pazzaglia ex direttore del Dipartimento Emergenza e Urgenza dell’ospedale di Ravenna.

“Un compagno con cui per tanti anni abbiamo condiviso professione e momenti di vita. Il collega che tutti desidererebbero avere, che si e’ sempre posto con tanta dignità, generosità ed operosità, sempre premuroso ed attento” hanno ricordato infine Andrea Morelli, direttore del Ps di Ravenna e la collega Alda Centolani.

Un ricordo a cui si è associata tutta la direzione del Presidio Ospedaliero, riassunta dalle parole della dott.ssa Renata Corsi.” Un “lord” ed una spalla speciale per ogni situazione sia di lavoro che di vita, grazie al suo grande spirito di squadra e alla sua grande affezione professionale”