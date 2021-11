“Area Plus: esplora, gioca e vinci”: una nuova iniziativa dei centri commerciali IGD e dell’ESP Ravenna

Lanciato da un video interpretato da Cristiano Malgioglio, Adriana Volpe e Gianluca Fubelli, da lunedì 22 novembre ha preso il via l’Area Plus del centro commerciale Esp a Ravenna. L’iniziativa, che interessa 26 Centri Commerciali del gruppo Igd in tutta Italia, permette ai visitatori di accedere ad uno spazio a loro riservato all’interno del sito web ed avere accesso a prodotti, contenuti, servizi, offerte ed occasioni di gaming esclusive.

In questa prima fase, che terminerà mercoledì 8 dicembre, il Centro Commerciale ha organizzato un’attività a premi denominata “Area Plus: esplora, gioca e vinci”: attraverso una semplice registrazione, tramite pc o tablet o con le hostess presenti in Galleria, i clienti potranno accedere all’Area Plus e giocare alla “RUOTA DELLA FORTUNA”, con la possibilità di vincere numerosi buoni spesa oltreché gadget dello youtuber Sbriser.

Dopo questa prima fase, il Centro Commerciale organizzerà nuove attività sull’Area Plus, in modo da rafforzare sempre più il dialogo con i suoi visitatori: ciò consentirà al Centro Commerciale di offrire loro proposte sempre più personalizzate per lo shopping ed il tempo libero.

Questa innovazione si inserisce all’interno del percorso di digitalizzazione intrapreso da IGD, che, nell’ultimo anno, ha definito strumenti e strategie per fidelizzare e gratificare sempre più i propri visitatori utilizzando al meglio le possibilità offerte dagli strumenti digitali.

IGD Immobiliare Grande Distribuzione è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.267 milioni di euro al 30 giugno 2021 comprende in Italia 25 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 6 ulteriori proprietà immobiliari. Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene.