Il Soroptimist International di Ravenna ha celebrato il Soroptimist Day, il 10 dicembre

Il 10 dicembre, presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri, il club Soroptimist International di Ravenna ha celebrato il SOROPTIMIST DAY alla presenza delle Assessore Federica del Conte e Federica Moschini, e delle Presidenti di Unicef, Mirella Borghi e di LineaRosa, Alessandra Bagnara, oltre a numerosi ospiti.

In sintonia con la giornata del 10 dicembre 1948 nella quale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i club Soroptimist di tutto il mondo festeggiano, il 10 dicembre, il Soroptimist day. Una giornata in cui si definiscono i service a cui tutti i club dovranno dedicarsi nel fine generale di impegno per assicurare l’avanzamento della condizione femminile in tutti i settori e in un ambiente eco-sostenibile.

Seguendo le indicazioni dell’art.26 della dichiarazione universale Opening doors to a bright future, Apri le porte ad un futuro radioso, verranno attuati in tutte e 5 le federazioni mondiali, progetti secondo la linea d’azione Changing Lives Through Education (Cambiare la vita attraverso l’educazione) per promuovere e sostenere l’educazione, anche informale, delle donne e delle ragazze di tutti i Paesi e a rafforzare la loro capacità di leadership (al momento già attivo-operante in Cambogia)

Il 10 dicembre è anche la data in cui si sono spente le illuminazioni in arancione accese il 25 novembre (giornata contro la violenza sulle donne) secondo il progetto Orange in the word nelle sedi dei Carabinieri di Ravenna e di Faenza e della Questura di Ravenna, sedi dove il Soroptimist ha collaborato ad allestire Una stanza tutta per sé , cioè una stanza di accoglienza per le donne e i bambini vittime di violenze.

Durante la serata si è svolta una simpatica, festosa lotteria, con i premi messi a disposizione dalle socie, il cui ricavato sarà impiegato in alcuni service.