Si chiude il 2021 al Benelli. Giallorossi vogliono salutare il proprio pubblico con una vittoria

Oggi, domenica 12 dicembre, è l’ultima del 2021 al Benelli per un Ravenna che vuole chiudere in bellezza, allungando la striscia di vittorie casalinghe e lasciandosi alle spalle il folle mercoledì di Carpi.

L’avversario del 16° turno di campionato sarà la Sammaurese, squadra già affrontata, e battuta, nelle prime fasi della coppa Italia. In quell’occasione fu Saporetti a decidere all’11° ed a garantire il passaggio del turno ai giallorossi. Proprio Saporetti, attuale capocannoniere del girone sarà alla guida dell’attacco del Ravenna, sfidando sul campo il proprio inseguitore, Merlonghi che si presenterà al Benelli con l’ottimo bottino di 10 rete segnate fin qui.

Obbiettivo della squadra giallorossa sarà quello di limitare al massimo la punta della Sammaurese e blindare una difesa apparsa troppo insicura nell’ultima mezz’ora di Carpi.

Guardando la conta dei disponibili il Ravenna si presenterà alla gara ancora con qualche defezione, in difesa si possono registrare i rientri di Botti e Polvani, assenti a Carpi rispettivamente per influenza e per un piccolo acciacco muscolare, mentre il centrocampo è praticamente al completo, con Spinosa alla ricerca di ritmo partita dopo il periodo di assenza.

Scelte invece quasi obbligate quelle di mister Dossena nel reparto avanzato, che è orfano di Ambrosini che ancora non ha recuperato dall’infortunio muscolare al polpaccio e di Guidone che dovrà scontare la squalifica per doppia ammonizione.

Torna tra i convocati, seppur con minutaggio limitato, Sylla la cui caviglia continua a migliorare. Sarà invece subito a disposizione il nuovo acquisto D’Orsi che ha regolarmente svolto due allenamenti con i compagni e si candida ad una maglia da titolare, potendosi disimpegnare sia come mezz’ala che come esterno offensivo.

L’avversario di questo turno, la Sammaurese, sta attraversando un ottimo momento di forma e con una serie di 4 vittorie in 5 gare ha agganciato la zona playoff, un ruolino di marcia che testimonia un’ottima squadra che non è dipendente solo da Merlonghi, ma che mette in campo anche altre ottime individualità ed organizzazione di gioco.

Caratteristiche che non lasciano tranquillo il tecnico giallorosso Dossena, che vuole vedere una squadra determinata ed attenta ad ogni dettaglio per cercare di non concedere il minimo errore agli avversari: “Siamo contati in attacco, ma le scuse e gli alibi non fanno parte di noi. Abbiamo rivisto gli errori di Carpi e le cose positive, noi dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto su quel campo difficile per 60 minuti. La Sammaurese è una squadra ostica con tecnica, struttura e ne abbiamo il massimo rispetto, cercheremo con le nostre trame di gioco di colpirli dove abbiamo visto che possiamo fargli male.”