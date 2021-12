La Pietro Pezzi sbanca il campo della Paolo Poggi e si insedia al secondo posto in classifica 

Chiude il girone di andata con una grande prova di carattere la Pietro Pezzi, che supera a domicilio la Paolo Poggi riuscendo a portare a casa la vittoria piena che vale il sorpasso in graduatoria proprio ai danni dei bolognesi.

Il big match della 9°giornata, giocato sabato 11 dicembre al PalaKennedy di San Lazzaro di Savena non ha tradito le attese; oltre due ore di gioco spettacolare, con parziali molto combattuti – tre dei quattro set disputati terminati ai vantaggi – e continui rovesciamenti di fronte, con i ravennati più bravi dei padroni di casa a trovare il guizzo vincente sul finale della terza e quarta frazione.

Velastri e De Leonibus (con ancora Anconelli, Gardini e Cardia indisponibili) per iniziare la gara scelgono: Cerquetti ad alzare in diagonale a Taglioli, Camerani e Ciccorossi laterali, Raggi e Giugni centrali e Marchini libero.

Nel primo set la Pietro Pezzi mette in mostra il miglior gioco della stagione, con i bolognesi costretti sempre ad inseguire; sul finire del secondo parziale, con Ravenna avanti 24-21, arriva la reazione dei padroni di casa che al termine di un infinito “batti e ribatti” si portano in parità chiudendo 31-29.

Nel terzo set (Ravenna sotto 18-22), ma ancora di più nel quarto (sotto 22-14) la Pietro Pezzi compie il capolavoro che vale tre punti, riuscendo a rimontare da due situazioni molto complicate, anche grazie all’ingresso in campo di Rizzi e Sternini,

Il prossimo impegno per la Pietro Pezzi, dopo la lunghissima pausa natalizia, sarà in calendario sabato 15 gennaio – ore 18 – al PalaCosta, quando nella gara valida come 1° di ritorno affronterà Zinella Bologna, all’andata finì 3-0 in favore dei ravennati.

Paolo Poggi-Pietro Pezzi Ravenna 1-3 (18-25, 31-29, 24-26, 23-25)

Pietro Pezzi Ravenna: Cerquetti 3, Ciccorossi 4, Taglioli 31, Raggi 9, Giugni 15, Camerani 13, Marchini L1, Sternini 1, Rizzi 1. N.e. Rambaldi L2, Cardia, Brunelli, Gardini, Foschini. Allenatori: De Leonibus e Velastri.

Serie C (girone C) – gli altri risultati: Bellaria-Consar 3-1, Cesenatico-Zinella 2-3, Riccione-Forlimpopoli 0-3, ha riposato Sesto Imolese.

Classifica: Bellaria 23; Pietro Pezzi 21; Poggi 19; Forlimpopoli 12; Riccione 11; Zinella 9, Sesto Imolese 8; Cesenatico 5; Consar 0.