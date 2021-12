Disservizi continui sulla mia linea del bus perché mancano gli autisti: Start Romagna deve garantire le corse

Sono una dipendente del Comune di Ravenna e per recarmi al lavoro prendo sempre il bus della linea numero 4 Ponte Nuovo, Stazione e Stazione Ponte Nuovo. È da un paio di mesi circa che la maggior parte delle linee vengono soppresse perché si dice che ci siano molti autisti che non sono in regola con il green pass. Io non trovo giusto questo comportamento perché il servizio dovrebbe essere garantito sia che gli autisti dispongano del pass o meno.

Noi passeggeri dobbiamo essere in regola altrimenti rischiamo la multa, però anche l’Azienda Start Romagna deve essere in regola con il personale addetto e se il servizio non è garantito devono assumere altro personale. Non accetto questo comportamento nei confronti dei passeggeri.

Ci sono anche dei passeggeri che a causa dei disservizi Start Romagna perdono i treni per recarsi nelle loro città.

Mi rivolgo all’Azienda Start Romagna dicendo loro: “dovete garantire e non dovete fare solo delle multe. So che ci sono state delle altre lamentele, quindi è opportuno che provvediate a migliorare il servizio”.

Lettera Firmata – Ravenna