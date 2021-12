Angelini (Ausl Romagna): “Tanti casi positivi, tracciamento in affanno. Bene l’avvio della vaccinazione ai bambini. Valutiamo maratone domenicali”

La variante Omicron fa paura. Il tracciamento è in affanno. È appena iniziata la campagna vaccinale per la fascia 5-11 anni. Sono molti, e tutti di massima importanza, i temi sul tavolo del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna, (DSP) diretto da Raffaella Angelini.

La Variante Omicron si presenta con una velocità di propagazione molto superiore alla Delta. La prima ha tempi di raddoppio di due giorni, la Delta di due settimane. Come vede la situazione per il nostro territorio?

Quello che sappiamo di questa nuova variante al momento non è completo. Secondo le ultime rilevazioni, in Italia abbiamo solo dei casi sporadici ma la situazione all’estero è ben diversa: la Omicron sta prendendo il sopravvento sulla Delta, che finora si era si era rivelata più contagiosa della variante Alfa, a sua volta più pericolosa del Virus di Wuhan. È chiaro che il virus mutando trova la strada per essere più efficace nel contagiare un numero maggiore di persone e quindi diffondersi più velocemente.

Attualmente non ci sono elementi per sostenere che sia più pericolosa delle altre forme. Ma quando una variante è più contagiosa, provoca ovviamente un numero più alto di infezioni e quindi di casi gravi.

Parliamo di casi gravi tra i non vaccinati o anche tra chi si è sottoposto al vaccino anti-Covid?

Parliamo di percentuali. Sappiamo che il vaccino anti-Covid protegge anche dalla Omicron ma, come abbiamo vista per la Delta, tutela abbastanza bene dalle forme gravi e protegge anche dall’infezione. Il rischio non è mai zero. Inevitabilmente però quando aumenta la platea degli infettati, cresce la percentuale di chi ha bisogno di cure più importanti. Come già ripetuto, il rischio maggiore viene corso dalle persone non vaccinate contro il virus”.

Rispetto al tracciamento dei casi positivi. Qual è la situazione? Ultimamente sono aumentati i disguidi, lunghe file ai Drive Through, ritardi nelle comunicazioni di inizio o fine quarantena. Problemi che chiaramente creano disagi ai cittadini.

Il tracciamento continua a stare in piedi ma arranca. Non possiamo negare che vi sia una fase di difficoltà. Il numero di casi tracciati in Ausl Romagna nell’ultima settimana è stato superiori ai 50.600.

Consideri che per ogni persona positiva ci sono minimo 5 o 6 persone da tracciare. Quando poi sono bambini ( e circa il 25% dei casi nelle ultime settimane, riguarda questa fascia d’età) il numero di persone da tracciare si moltiplica per 25. (Ad esempio: nell’ultima settimana, solo in provincia di Ravenna, sono stati eseguiti 2131 tamponi nella fascia 6-10 anni. Ad inizio ottobre i tamponi tra i bimbi delle elementari erano stati 625. Ndr)

Quindi il numero di persone da controllare è altissimo e questo comporta anche dei ritardi, sia nel liberare le persone dalle quarantene che dagli isolamenti. Il tracciamento è un lavoro certosino e gli operatori sono al lavoro senza sosta da mesi. Ogni volta che ricevo una mail o una telefonata da parte di un cittadino che lamenta questi disservizi, me ne dispiaccio moltissimo. Glielo assicuro.

Il numero dei positivi in Romagna è molto alto. Mercoledì scorso solo Ravenna ha superato i 300 casi.

È bene sottolineare che il nostro sistema di tracciamento ci consente di individuare molti casi, anche asintomatici: quasi il 40% dei positivi è frutto di queste procedure di controllo. Casi che vengono messi in sicurezza, limitando il rischio di dare origine a nuove infezioni.

Questo dato in realtà mostra proprio come il nostro tracciamento sia ancora a buoni livelli: in Romagna, in proporzione, abbiamo numeri di incidenza più alti rispetto al resto della Regione ma il numero dei ricoveri ospedalieri non è più alto. Questo significa che, grazie a questi esami condotti a tappeto, riusciamo ad individuare molti casi ( anche tra asintomatici o paucisintomatici) e che quindi la nostra incidenza è più vicina alla realtà rispetto ad altre zone.

Bisogno considerare che in questo momento il target che dobbiamo difendere è l’ospedale. Non possiamo rischiare di saturare i reparti, togliendo spazio alla cura di altre malattie. E per ora la situazione dal punto di vista ospedaliero, benché sia importante, non è fuori controllo.

È di pochi giorni fa la notizia che la Regione Emilia Romagna ha in programma, a partire da gennaio 2022, di potenziare il sistema del tracciamento, anche attraverso l’assunzione del personale. Una notizia attesa?

Ovviamente noi ci contiamo molto. L’inverno è ancora lungo e questa malattia ha un andamento stagionale molto spiccato. La strada da percorrere è certamente rinforzare il tracciamento ma anche implementare la campagna vaccinale. Le terze dosi stanno andando abbastanza bene e, rispetto a qualche tempo fa, sono aumentate significativamente anche le prime dosi.

Quindi, seppure in ritardo, molte persone hanno vinto le proprie paure. È bene ricordarlo: non è mai troppo tardi.

Nell’ultimo bollettino settimanale, si nota come un anno fa fossero 2.711 i casi positivi in Romagna, mentre ora sono 3582. Quindi il numero dei casi è maggiore ma il numero dei pazienti ricoverati per Covid negli ospedali e nelle terapie intensive è molto inferiore: 547 nel 2020 contro i 216 di quest’anno. In terapia intensiva 38 ricoveri nel 2020 contro i 28 di quest’anno. Un anno fa 128 decessi, 28 nell’ultima settimana. Quindi la differenza è data dalla protezione dovuta dal vaccino.

L’avvio della campagna vaccinale nella fascia 5-11 anni, è stato positivo. Siete soddisfatti?

È vero e ne siamo molto contenti, perché l’adesione è stata anche più alta di quella che ci attendavamo. Per i bambini di questa fascia d’età, come Ausl Romagna cerchiamo di offrire una situazione al di fuori dei centri vaccinali, e con personale pediatrico che possa rispondere ad eventuali dubbi dei genitori.

In questo momento abbiamo già saturato le disponibilità di dicembre e gennaio. In alcune provincie c’è posto solo a partire dalla seconda metà di febbraio. Per venire in contro alla richiesta delle famiglie ora stiamo cercando di capire se organizzare delle “maratone vaccinali domenicali”. Stiamo valutando se sia necessario.