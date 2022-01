Cittadini per il recupero del magazzino ex Sir alla Darsena di Ravenna: l’incontro dell’11 gennaio sarà anche online

Visto l’evolversi della situazione pandemica, il gruppo di cittadini che sta organizzando l’incontro pubblico di martedì 11 gennaio, alle ore 20.30, per elaborare idee sul recupero dello storico magazzino a copertura parabolica ex Sir alla Darsena di Ravenna, ha deciso di svolgere l’incontro anche in modalità on line. L’incontro da remoto si svolgerà su piattaforma Teams: per partecipare sarà sufficiente segnarsi a questo link, lasciando la propria mail. www.eventbrite.com/e/proposte-per-il-magazzino-ex-sir-darsena-ravenna-tickets-240919585967?aff=ebdssbdestsearch

Chi gestirà l’incontro provvederà, nella giornata di martedì 11 gennaio, ad inviare un link via mail a ciascun partecipante da cui sarà possibile l’accesso alla riunione. Oppure è possibile inviare una mail direttamente all’indirizzo cittadiniperlexsir@gmail.com, per richiedere la partecipazione on line. Resta comunque confermato, per un numero ristretto di persone, l’incontro in presenza presso il Tribeca Lounge Café di via Trieste 90 a Ravenna. In questo caso, per partecipare, essendo il numero di posti disponibili limitato, sarà necessario inviare una mail a cittadiniperlexsir@gmail.com ed essere dotati di green pass, e vi daremo conferma della prenotazione.