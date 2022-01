Caro Ministro Bianchi, la volevo ringraziare per aver mandato e lasciato tutti noi insegnanti e alunni allo sbaraglio totale

Caro Ministro Bianchi, sono un’insegnante del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna, nonché mamma di un bambino frequentante la terza elementare. La volevo ringraziare per aver mandato e lasciato tutti noi insegnanti e alunni allo sbaraglio totale, con una normativa che, al di là di tutte le evidenze scientifiche, ha voluto a tutti i costi mantenere la scuola in presenza, e, piuttosto di vigilare per mantenerla tale in sicurezza (termine tanto caro a lei ed ai suoi colleghi), l’ha utilizzata come un boomerang, facendola divenire veicolo privilegiato di diffusione del contagio.

Una normativa che dice che con uno e/o due studenti positivi si va in autosorveglianza, continuando la presenza per tutti gli altri, è una normativa che non fa altro che fare il gioco del virus; per non parlare del fatto che solo i non vaccinati sono tenuti alla DDI, come se i vaccinati non potessero trasmettere il virus. E l’altra regola sull’autosorveglianza dei familiari di positivi? Signor Ministro, ha presente che esistono gli asintomatici?

Per non parlare delle modifiche che volete apportare al decreto: significa aumentare (a 4/5), il numero degli studenti positivi per attivare la DAD per tutta la classe. Caro Ministro, lo capisce che il danno non è solo individuale, bensì collettivo? Ha presente che più il virus circola, più si modifica e meno strumenti abbiamo per difenderci?

Altro punto, le FFP2 dove sono? Chi le ha viste? Per non parlare del fatto che le FFP2 per bambini non esistono. Le ricordo inoltre che in quanto Ministro della Pubblica Istruzione è opportuno consultare i calendari scolastici perché, a differenza di ciò che lei ha continuato a dire, attraverso i mezzi di comunicazione, la scuola ha ripreso regolarmente il 7 gennaio nella maggior parte delle regioni italiane, non il 10. E lei, come datore di lavoro, era tenuto a fornire i dispositivi di sicurezza a partire, appunto, dal 7 gennaio.

Quindi, caro Ministro, la ringrazio per questa normativa scandalosa ed offensiva, normativa che non blocca la presenza in caso di positività di qualcuno: bisogna aspettare di averne tre, quando la presenza di tre studenti positivi, fino a poco tempo fa, era giustamente definito “focolaio”. La ringrazio, quindi, per queste scelte sconsiderate che hanno di fatto lasciato soli i Dirigenti scolastici, i docenti e tutto il personale scolastico, soli ad occuparsi e a gestire l’ambito sanitario, oramai pervasivo.

Sono due anni che mio marito, io e soprattutto mio figlio, facciamo praticamente vita segregata, per coscienza civica e per senso di responsabilità nei confronti di nonni anziani, di amici, conoscenti e per noi stessi. Durante il lockdown ho lavorato duramente, facendo tutte le ore di lezione in DAD, cercando qualsiasi modalità potesse tenere vivo l’interesse dei miei studenti, prendendomi cura di mio figlio, frequentante la prima elementare, non adeguatamente, tanto era invasivo il lavoro che svolgevo, mentre mio marito aggiungeva ferie alla cassa integrazione, pur di permettermi di fare lezione.

Appena uscito l’Astrazeneca mi sono vaccinata e ho completato il ciclo vaccinale con le tre dosi a novembre; anche mio marito ha completato il ciclo vaccinale, mentre mio figlio ha fieramente fatto la prima dose di vaccino dieci giorni fa.

Di ritorno dalle vacanze natalizie la situazione che ci siamo ritrovati a scuola era a dir poco surreale: a dispetto dei dati da lei forniti, il numero di studenti positivi era ed è impressionante: non c’era e non c’è classe in cui non ci fossero e non ci siano uno o più studenti positivi (quasi sempre più, tanto da costringere intere classi in DAD), per non parlare della carenza di organico e di sorveglianza a causa dei docenti e degli ATA positivi.

Non è passato un solo giorno in cui non uscisse una circolare in cui si autorizzava alla DDI uno studente a cui non avessi fatto lezione poche ore prima. E le circolari erano e sono decine e decine ogni giorno. Per fare un esempio, sabato scorso avevo una studentessa in una classe alla quale è stata autorizzata la DDI il pomeriggio stesso; idem lunedì, in un’altra classe.

Il Ministro non ha fatto che ripetere che le scuole sono un luogo sicuro: ebbene, ritengo – dati alla mano – che non ci sia posto meno sicuro delle scuole, grazie alle misure prese dal governo e con il quale il Covid è andato a nozze. E l’aspetto più seccante è la continuazione di questa propaganda, alla quale – fra l’altro – molti credono, perché è difficile comprendere questa intricata situazione dal di fuori, o semplicemente perché è più comodo.

Ebbene, ora sono positiva – nonostante abbia negato la compagnia dei suoi coetanei a mio figlio per due anni, nonostante l’abbia negata a me stessa, nonostante le vacanze natalizie passate da soli, nonostante tutte le misure prese in quesi due anni, nonostante – naturalmente – i vaccini, necessari e indispensabili per superare questa crisi.

Quindi, caro Ministro, la voglio ringraziare per la febbre e tutti i dolori che mi stanno colpendo, per tutti i giorni di quarantena che mio figlio dovrà affrontare, per l’ansia che mio marito ed io proviamo per il nonno, paziente oncologico (al quale, grazie ai no vax, sono state rimandati tutti i controlli – ma questo meriterebbe un’altra lettera…) e venuto a cena da noi poche sere fa perché rimasto solo. E la voglio ringraziare per impedirmi di svolgere il mio lavoro, che amo.

La voglio inoltre ringraziare, anche se non sono una dirigente, di aver elegantemente ignorato più di 2.400 richieste pervenute da Dirigenti scolastici inginocchiati dalle sue decisioni di proseguire con la didattica in presenza. Infine, caro Ministro, la ringrazio per aver violato e sistematicamente violare i diritti costituzionali alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Bastava mettere in DAD le scuole superiori per un breve periodo: due/quattro settimane, affinché il virus non trovasse il terreno più fertile di propagazione e noi continuassimo a fare lezione, così come l’abbiamo fatta a scuola. La didattica mista, con alunni in presenza e alunni in classe – come avviene dal 7 gennaio nel 90% delle classi – sa Ministro, è anche peggio della didattica a distanza. Ma dimenticavo: a lei non importa. Ciò che importa sono solo le scelte politiche. Già, il messaggio che conta è che lei sia riuscito a mantenere le scuole aperte. Chi se ne importa a quali costi.

La ringrazio per avermi dato tanti spunti su cui lavorare con i miei studenti nelle mie amate materie: Storia e Filosofia.

Grazie di tutto.

Samantha Benati