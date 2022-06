Questa mattina, sabato 25 giugno, attorno alle 9 un uomo di 80 anni che stava guidando il suo trattore lungo via Stradone Bentivoglio, nella campagna alle porte di Voltana, è finito nel fosso che costeggia la carreggiata, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale della Bassa Romagna intervenuta per i rilievi.

Il mezzo agricolo si è ribaltato e l’uomo è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e l’auto con il medico a bordo.

Foto 2 di 2



Fortunatamente, nonostante le ferite, l’uomo è apparso sempre cosciente ed è stato inviato all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso, in codice di massima gravità.