L’ultimo saluto di Paolo De Lorenzo alla sua Lido Adriano. Il feretro attraverserà la località

Nella giornata del primo luglio è venuto a mancare Paolo De Lorenzo, il figlio di Gianni, Presidente della Pro Loco di Lido Adriano. Paolo, 48 anni, da tempo soffriva di problemi di salute. Lascia la moglie e due figli. Tantissimi i messaggio di cordoglio inviati alla famiglia.

Per desiderio dei familiari e della Pro Loco, visto che Paolo è nato e vissuto a Lido Adriano, domani 4 luglio, il feretro passerà nella località per un ultimo saluto.

Alle 11.15 partirà dalla camera mortuaria di Ravenna per poi proseguire in Via Canale Molinetto, Viale Virgilio a passo d’uomo e in Viale Petrarca dove sosterà per quale minuto davanti alla Pro Loco per un saluto simbolico per poi proseguire, sempre in Viale Petrarca, in direzione Ravenna per la cremazione.

Nella mattinata di lunedì 4 luglio l’ufficio della Pro Loco rimarrà chiuso per rispetto del Presidente Gianni, dei familiari e di tutti i conoscenti di Paolo e della sua famiglia.