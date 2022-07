Jova Beach Party: i commenti delle forze politiche post evento, dal positivo al negativo

La due giorni del Jova Beach Party, il grande evento che ha animato la spiaggia di Marina di Ravenna il 9 e il 10 luglio, è stata un successo, con circa 70mila presenze in totale. Sicurezza e viabilità sono filate lisce, e la gran moltitudine di avventori si è divertita in maniera rispettosa e civile, confermando quanto Prefettura, Amministrazione Comunale e Forze dell’Ordine avevano duramente pianificato per offrire un divertimento in tranquillità. Oggi, al giorno dopo la fine della grande manifestazione, le opinioni non tardano ad arrivare, sia positive che, alcune, con qualche nota negativa:

Stefano Bonaccini (Presidente della Regione): “La musica è uno straordinario strumento di promozione del territorio”

“Il Jova Beach Party – commenta Bonaccini sui social – è tornato in Emilia-Romagna anche quest’anno! Grande festa a Marina di Ravenna per lo spettacolo musicale di Jovanotti, che ha visto la presenza di tantissime persone (molte provenienti da altre regioni). Perché la musica è anche uno straordinario strumento di promozione del territorio. Grande Jova!”

Spadoni (LpRa): “Temevo forti disagi, ma pare sia andata bene. Unica nota stonata l’abbattimento dei tamerici”

“Personalmente – scrive Gianfranco Spadoni consigliere, Gruppo Cambiamo il Comune – Lista per Ravenna – sono fra quelli che plaudono alle iniziative come la Jova Beach Party tese a movimentare la staticità dei nostri lidi e favorire la partecipazione di tante persone provenienti da tutte le parti nella nostra costa. Francamente temevo, come tanti del resto, al forte disagio per motivi di viabilità in un territorio così povero di strade di largo scorrimento, così come, continuo a tenere gli effetti inevitabili di trasmissione del Covid in un momento, peraltro, in cui i contagi e i decessi registrano un forte segno in aumento, tuttavia non giudico male l’iniziativa in sé che pare riuscita senza problematiche particolari. Per fortuna”.

“Leggo, invece, sull’Ansa il rilievo avanzato da Italia Nostra sull’abbattimento di 65 metri lineari di tamerici che pur di specie “aliena” appartengono sempre al patrimonio ambientale che tutti diciamo di volere rispettare. Sicuramente non si tratta di una scelta ponderata e, soprattutto, vista la carenza di manutenzione del verde, nessuno li avrebbe certamente abbattuti se non fosse stato per questa coincidenza! Abbiamo il conforto dell’Amministrazione comunale di porre rimedio, ma questa scelta resta comunque grave e forse rappresenta l’unica nota stonata del Jova Beach Party!” chiude Spadoni.