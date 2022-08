Cre estivi: gli approfondimenti musicali di agosto

Nell’ambito dei CRE – Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica, al Museo Tamo Mosaico e al Museo Classis Ravenna proseguono gli appuntamenti musicali offerti gratuitamente dalla Young Musicians European Orchestra, diretta dal Maestro Paolo Olmi.

“Un’occasione per avvicinare i più piccoli alla musica attraverso il racconto dell’esperienza vissuta dai giovani concertisti che, oltre ad illustrare come funziona il loro strumento musicale, eseguono anche brevi esibizioni dal vivo” spiegano gli organizzatori.

Mercoledì 3 agosto Michelangelo Caprioli illustrerà la viola. In questa data presenzierà all’incontro anche il Maestro Paolo Olmi, per raccontare ai bambini, in modo coinvolgente e divertente, il suo rapporto con il mondo della musica.

Si prosegue mercoledì 24 agosto con Alex Rossi e il fagotto; mercoledì 31 agosto è la volta di Umberto Frisoni ed il violino, l’ultimo cre musicale è in programma mercoledì 7 settembre con Michele Gigliotti che racconta il clarinetto.

Tutti gli appuntamenti iniziano presso il Museo Tamo Mosaico per poi proseguire al Classis Ravenna.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per iscriversi ai CRE telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, ai seguenti numeri:

Museo Classis Ravenna, via Classense 29, Classe – Ravenna 0544 473717

Museo Tamo Mosaico, via Rondinelli 2, Ravenna – 0544 213371 – interno 1