Un’altra testimonianza sulla situazione al Pronto Soccorso di Ravenna: “Personale competente e gentile. Troppe persone vanno là per futili motivi”

Ho appena letto lo sfogo del sig Luca riguardo all’attesa in pronto soccorso, a Ravenna. Mi sento di riferire quanto è avvenuto a me, nella giornata di martedì 2 agosto.

Ho avuto un incidente con la bici. Ho sbattuto violentemente contro un cancello, dopo una discesa. Da subito sono stata soccorsa da personale paramedico competente, veloce e comprensivo.

Al Pronto Soccorso anche io ho aspettato davvero molto sia per la suturazione in viso che per la tac. Quindi, non ho nessun interesse nel dire che ho visto, da parte di tutto il personale sanitario del Santa Maria delle Croci, molta competenza e velocità.

Mentre attendevo il medico in ambulatorio, ho potuto osservare come le infermiere vengano aggredite continuamente da tutti per le attesa. C’erano persone che aspettavano per una puntura di un insetto ed altri che, non avendo trovato il proprio medico di base, era al Pronto Soccorso solo per motivi futili.

Ovvio, non è il caso descritto dal signore col papà che stava davvero male, ma, senza polemica, dico che il problema reale è la mancanza di personale. Il medico gentilissimo che mi ha dimessa era da solo con tantissime persone da visitare…la scrivania era piena di cartelle di pazienti da dimettere e gente che arrivava continuamente con situazioni di emergenza.

Questi sono i risultati dei tagli alla Sanità, purtroppo. Ma, sono anche convinta che ciascun cittadino dovrebbe andare al Pronto Soccorso solo quando ne ha davvero bisogno…

Lettera Firmata