CERCANDO MARIOLA PER RAVENNA / Vaccinarsi è un atto d’amore per se stessi e verso gli altri. Perciò Buon Natale a tutti noi!

Stiamo per vivere un altro Natale pieno d’incertezza e di insidie, un secondo Natale nel tempo della pandemia. Con rinunce e rischi di varia natura (dai disagi psicologici alle difficoltà sanitarie ed economiche alle emergenze sociali). Ma occorre avere pazienza: non abbiamo una ricetta toccasana per risolvere questo rompicapo. Non ce l’ha nessuno in questo momento, da nessuna parte nel mondo. Per questo servono pazienza e comprensione, anche nei confronti delle scelte del governo (ce ne sono di nuove proprio in queste ore). Anche quando non siamo d’accordo o convinti. Non è un invito al conformismo, ma semmai a non esasperare (inutilmente) una situazione di suo già molto complicata. Fra l’altro, le scelte dei nostri governi in questi due anni sono apparse più azzeccate ed efficaci rispetto a quelle di tanti altri governi, che di solito prendiamo ad esempio.

La pandemia continua a preoccuparci, giustamente. Ma occorre fare i conti con il recente passato e considerare la situazione di un anno fa. Dobbiamo farlo per non perdere le coordinate e per non farci prendere dallo sconforto.

Dunque, un anno fa arrivavamo a Natale dopo aver vissuto mesi cupi, di paura e di morte, dopo un lungo interminabile lockdown e dopo un’estate in cui ci eravamo rilassati, anche troppo. Perciò prima di Natale ci colpì in piena faccia, come un pugno, la seconda ondata, che ci costrinse a nuove misure di contenimento e chiusure – le zone gialle, rosse, arancioni, il Natale con pochi intimi – e a nuovi sacrifici. Ma già quei provvedimenti erano meno duri dei precedenti.

E nel pieno della nuova ondata arrivò anche la lieta novella: l’approvazione dei primi vaccini. Il 27 dicembre 2020 in Italia cominciava la campagna vaccinale. In una fase nera, la speranza di potere uscire dal tunnel. I mesi successivi sono stati lunghi, non sono mancati i sacrifici ma l’inverno e la primavera scorsi non sono stati come quelli precedenti. E anche l’estate è stata vissuta in modo più libero e rilassato.

Adesso assistiamo a questa nuova ondata, malgrado la grande arma di difesa che è in nostro possesso da 12 mesi: i vaccini. I cittadini si chiedono perché ancora così tanti contagi? Come mai siamo di nuovo in emergenza? A cosa sono serviti tutti i sacrifici fatti e anche l’essersi sottoposti in tantissimi con disciplina e responsabilità alla somministrazione dei vaccini, se ancora non basta? Sono serviti eccome! Immaginiamoci oggi senza vaccini! Però sono domande legittime. Proviamo comunque a ragionare insieme, per trovare il filo della matassa e non smarrirci.

LE COSE CHE NON SAPPIAMO E QUELLE CHE SAPPIAMO

Non sappiamo ancora tante cose su questo Coronavirus, perché è molto giovane. Non sappiamo nemmeno esattamente come sia stato generato e/o come sia passato dagli animali agli esseri umani. Ma sappiamo che c’è (altro che invenzione o complotto di big pharma), che è molto pericoloso, perché ha già fatto milioni di morti: circa 136.000 solo in Italia nell’arco di quasi due anni.

Sappiamo che possiamo difenderci parzialmente dal virus con alcune misure protettive. La mascherina – se FPP2 meglio ancora – da usare tutte le volte che ci troviamo fra tante persone e in luoghi chiusi. L’igienizzazione frequente delle mani. Il distanziamento sociale ogni qual volta è necessario. A breve potrebbero essere disponibili su larga scala anche terapie efficaci per trattare la malattia, cosa che finora non avevamo. Soprattutto, da un anno c’è il vaccino che ci protegge dalle forme più gravi della malattia.

Sappiamo che i vaccini di cui disponiamo sono stati messi a punto in poco tempo, ma sono frutto di ricerche di decenni in campo virale e sono il risultato del lavoro degli scienziati e dei ricercatori più brillanti di cui dispone il genere umano. Sappiamo che quei vaccini sono stati testati e approvati dalle più importanti Agenzie del Farmaco (AIFA, EMA, FDA) e perciò sono sicuri.

Sappiamo che il vaccino non ci protegge al 100%, perché nessun vaccino è in grado di proteggere al 100% da una malattia virale. Perciò sappiamo che anche quando siamo vaccinati, dobbiamo continuare ad essere prudenti. Vaccinarsi significa essere più liberi e più sicuri, ma non significa essere completamente liberi e sicuri, al riparo da ogni rischio. Perché il rischio zero non esiste.

Se siamo vaccinati abbiamo fino al 90% di possibilità in meno (dipende dai soggetti) di prendere il Covid e di trasmetterlo, di ammalarci in forma acuta e di finire in terapia intensiva, con conseguenze letali. E scusate se è poco.

Sappiamo che in pochissimi limitatissimi casi (sono state già somministrate alcune miliardi di dosi nel mondo) il vaccino può avere qualche effetto collaterale. Non c’è vaccino che non ne abbia. Ma anche per il vaccino anti-Covid, come per gli altri vaccini, sappiamo che il rapporto fra benefici ed eventuali rischi è di gran lunga, ma di gran lunga, favorevole ai benefici.

Sappiamo anche che il virus muta (le famose varianti) e che questo succede perché ha ancora una grande possibilità di circolare, essendoci tuttora una grossa fetta di popolazione nei vari paesi – e soprattutto nel mondo – non vaccinata. Per esempio, adesso il virus colpisce molto i più piccoli, perché finora i bambini sotto gli 11 anni non si potevano vaccinare. Ora, per fortuna, si può. Anche per questo sarebbe meglio intensificare la campagna vaccinale a tutti i livelli. Per evitare il propagarsi del virus e la sua mutazione, con il prodursi di varianti che possono diventare più pericolose. Per esempio, sappiamo che l’ultima variante Omicron ha una grande capacità di propagarsi, anche se per fortuna sembra meno letale della Delta che l’ha preceduta.

Non sappiamo ancora quanto a lungo duri la protezione vaccinale. Lo stiamo scoprendo progressivamente ora su larga scala. Abbiamo capito che il ciclo vaccinale completo non basta. Serve la terza dose a qualche mese di distanza dalle prime due (una nel caso del vaccino monodose). Forse ne servirà anche una quarta. In Israele già si stanno organizzando per somministrarla agli over 60.

Forse, col tempo succederà ciò che sta capitando con l’influenza di stagione: dovremo vaccinarci ogni anno per essere più protetti. Ma perché si possa arrivare a quel punto, dobbiamo prima depotenziare questo Coronavirus, perché è ancora troppo diffuso e diffusivo, troppo pericoloso e troppo letale. Se non prendiamo precauzioni, il Covid continuerà ad ammalare troppa gente e molti moriranno, e manderà in tilt il sistema sanitario. Con conseguenze negative serie anche per tutte le altre malattie.

Malgrado i limiti, il vaccino ci protegge e funziona. Perché a fronte di un numero maggiore di casi positivi in queste settimane (perché così tanti casi anche fra quelli vaccinati? Perché siamo meno prudenti di prima e pensiamo erroneamente che il vaccino ci renda immuni) il confronto con l’anno scorso non lascia dubbi.

Vediamo questa tabella della nostra regione solo per fare un esempio (questi dati potrebbero essere moltiplicati per ogni regione): a fronte di un numero maggiore di casi positivi nel 2021 rispetto al 2020 nella settimana dal 14 al 20 dicembre (15.625 nel 2021 contro 10.840 nel 2020), abbiamo però molti meno casi di ricoveri nei reparti Covid (1.012 contro 2.805), molti meno ricoveri in Terapia intensiva (101 contro 210) e molti meno decessi (114 contro 510). Tutto questo lo si deve solo ed esclusivamente all’azione della campagna vaccinale che in Emilia-Romagna ha raggiunto l’83,6% della popolazione (con il ciclo completo).

PAPA FRANCESCO: “VACCINARSI È UN ATTO D’AMORE VERSO GLI ALTRI”

Immaginate quale effetto potrebbe avere una vaccinazione che coprisse il 100% della popolazione? Sarebbe un enorme beneficio per tutta la comunità. E per i singoli. All’inizio si diceva che bastasse vaccinare il 70-80% della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge: ma l’esperienza ci dice che in questo caso così non è. Bisogna vaccinare molto di più.

Ora la campagna vaccinale viene estesa anche ai più piccoli (5-11 anni), perché sappiamo che anche a loro fa bene. Sappiamo che i più piccoli in genere non subiscono forme gravi della malattia, ma possono patire conseguenze serie (e in qualche caso molto serie) ed è bene che vengano vaccinati.

Tutte queste cose che sappiamo e anche quelle che ancora non sappiamo dovrebbero essere sufficienti per convincerci a fare scelte ragionevoli. Puntando sul vaccino per aumentare la protezione e continuando ad essere prudenti finché la pandemia non sarà sotto controllo.

Con due avvertenze di fondo.

La prima: per tutto ciò che si sa e non si sa del Covid, della medicina e della salute in genere è bene sempre affidarsi alla comunità scientifica e medica, non a sciamani, medici borderline, internet o amici del corso di pilates. Lo faremmo per il morbillo, l’appendicite o l’epatite, perché non dobbiamo farlo per il Covid?

La seconda: abbiamo capito una volta di più che la nostra vita è connessa a quella di tante altre persone in quella cosa che si chiama società e che in forma più estesa si chiama mondo. La nostra salute e il nostro benessere sono legati a filo doppio alla salvaguardia della salute pubblica, della comunità in cui viviamo. Comportiamoci di conseguenza. Assumiamoci le nostre responsabilità verso noi stessi e verso gli altri. Cominciamo dal vaccino. Nessuno si salva da solo, non è solo un bel modo di dire.

Insomma, lo spirito di comunità non fa bene solo a Natale. Fa bene sempre. Perdonerete a un laico se allora in questa occasione prende a prestito le parole di Papa Francesco: “vaccinarsi è un atto d’amore verso gli altri.” Non mi resta che augurare Buon Natale a tutti noi!