CERCANDO MARIOLA PER RAVENNA / Quirinale, Governo e laboratorio Ravenna. Tutto è bene ciò che finisce bene. Ripartiamo da due, Mattarella e Draghi

Che i partiti e la politica non godano di buona salute ce ne eravamo già accorti da tempo. Che il rapporto fra governati e governanti sia in crisi è conclamato da anni. Fra l’altro, noi a Ravenna ne avevamo avuto una plastica dimostrazione – un privilegio, non c’è che dire! – in occasione delle recenti elezioni amministrative, quando la partecipazione al voto precipitò al 54%, mentre al contrario proliferarono oltremodo i candidati e le liste, molti e molte senza arte né parte.

Ma la settimana appena trascorsa sull’ottovolante dell’elezione del 13° Presidente della Repubblica ci ha fatto sprofondare forse fino a uno dei punti più bassi della nostra storia repubblicana. La vicenda del 2022 ricorda molto da vicino quella del 2013. Un Parlamento spezzettato in diversi gruppi senza una maggioranza certa. Partiti con leadership deboli e divisi al loro interno. Leader che cercano di dare le carte per eleggere il Presidente ma combinano solo pasticci. E poi nomi bruciati, veti incrociati, tradimenti, furbizie, bugie. Il tutto in diretta tv (la politica nel tritacarne dei talk show televisisi h24 è uno spettacolo avvilente, capace di uccidere qualsiasi autorevolezza della democrazia, e di questo spettacolo sono al pari responsabili i politici e i media) per una messa in scena e un chiacchiericcio di infimo livello, che ha indignato milioni di italiani.

Alla fine, nel marasma generale, la soluzione d’emergenza della riconferma del Presidente uscente. Ieri Giorgio Napolitano. Oggi Sergio Mattarella.

Non vi rifarò la cronistoria degli avvenimenti, cari lettori. Avete già visto, letto e ascoltato tutto da soli. Né ho intenzione di aggiungere il mio commento senza importanza a quello di altri cento commentatori all news molto più autorevoli di me. Mi limito qui a poche considerazioni.

La crisi del sistema politico e dei partiti è sotto gli occhi di tutti. Bisognerebbe almeno che gli uomini di buona volontà e d’ingegno si dessero da fare per evitare che si trasformi in una drammatica crisi del sistema parlamentare e democratico, con il rischio di pericolose derive autoritarie che qua e là emergono già in Europa.

Ma come fare non lo sa nessuno. Il mio modesto auspicio è almeno questo: che fra un anno – quando si voterà – il popolo italiano dia una maggioranza certa e sicura alle forze democratiche ed europeiste, per un rilancio dell’Italia in un’Europa rinnovata (dunque voltando le spalle a populismi e sovranismi). Se questo accadrà, non tutti i mali del sistema politico saranno sanati, ma almeno avremo di fronte un quadro più chiaro e una direzione di marcia più sicura. Tutto questo contribuirà a fare andare meglio le cose anche in Parlamento e nella funzionalità del sistema.

Ricordo, infatti, che la crisi del 2013 nacque dalla mancata vittoria di Bersani, che consegnò al paese un Parlamento senza una maggioranza chiara. Nel 2018 è accaduta la stessa cosa, con l’impossibilità di costituire in Parlamento maggioranze coese e stabili.

Anche la crisi degli schieramenti e delle leadership è sotto gli occhi di tutti. Il centrodestra è in pezzi. Silvio Berlusconi controlla a stento Forza Italia, forse non più. Matteo Salvini ha condotto disastrosamente la vicenda del Quirinale e ha trasfigurato la farsa del Papeete nella tragedia del Colle, dimostrandosi una volta di più pessimo stratega e modesto tattico. Giorgia Meloni si appresta a fare la battaglia della vita, per rifare la destra sotto le sue insegne.

Queste diffidenze e divisioni nel centrodestra le avevamo già viste tutte nel nostro piccolo anche a Ravenna. Con Forza Italia che aveva presentato il proprio candidato. Con Lega e Fratelli d’Italia allineati con Filippo Donati, sì, ma in chiara competizione e talvolta in conflitto fra loro. Come è andata poi lo sappiamo.

Nel campo del centrosinistra le cose vanno un po’ meglio ma non troppo. La crisi del M5S con il battibecco continuo fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio di questi giorni dice che il movimento addirittura rischia la scissione dopo l’allontanamento di decine di parlamentari, di migliaia di militanti e di milioni di voti. E questo fattore di instabilità mette in difficoltà ogni possibile alleanza progressista, il famoso “campo largo” di cui parlano sia il Pd di Enrico Letta sia LeU di Roberto Speranza.

Matteo Renzi intanto sta lavorando apertamente per ricostruire il mitico centro dello schieramento, andato in frantumi con la polarizzazione degli ultimi anni, sperando di farne un soggetto politico determinante.

Anche queste dinamiche le avevamo già viste a Ravenna con il litigio in casa grillina fra l’ala di Gallonetto e quella di Maiolini, finito con la presentazione di due liste diverse. E poi con le manovre di Fagnani per aggregare consensi al centro – con Ravenna in Campo – per andare oltre Italia Viva. Anche in questo caso sappiamo com’è andata. In buona sostanza, sono tutte cose che avendo voglia di cercarle e vederle, avevamo già sotto gli occhi anche in quello che possiamo definire il “laboratorio Ravenna”.

In questa situazione caotica, con continue scosse telluriche, che non fanno presagire nulla di buono, almeno abbiamo per l’immediato due certezze. La prima. Al Colle c’è Sergio Mattarella. Lo abbiamo già visto all’opera e sappiamo che possiamo fidarci. La seconda. Alla guida del Governo abbiamo ancora Mario Draghi, almeno per un po’, e la sua credibilità internazionale ci metterà al riparo da brutte sorprese, finché dura.

Naturalmente dopo la brutta parentesi del Quirinale – che è durata in realtà ben più di una settimana – adesso istituzioni e Governo dovranno tornare a lavorare sodo per dare risposte agli italiani su tante questioni aperte, talune drammatiche. E allora buon lavoro Presidente Mattarella! E buon lavoro Presidente Draghi! Contiamo su di voi. E su quei partiti e quei politici che vi sosterranno lealmente nei vostri sforzi.