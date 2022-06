CERCANDO MARIOLA PER RAVENNA / Viva la Repubblica e le parole del Presidente, facciamo la pace ma non con i dilettanti allo sbaraglio

Oggi è il 2 giugno, Festa della Repubblica. Nella mia rubrica questa settimana vi ripropongo le parole pronunciate ieri dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai rappresentanti del corpo diplomatico, cioè dei Paesi stranieri rappresentati in Italia. Le ripropongo perché mi riconosco in pieno nelle parole del Presidente e anche nella scelta che il Quirinale ha fatto in questa occasione di non invitare le rappresentanze diplomatiche della Russia e della Bielorussia. A margine del discorso del Presidente, farò anche qualche piccola considerazione.

IL DISCORSO DEL PRESIDENTE

Domani, 2 giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata, per volontà del popolo italiano, settantasei anni or sono. Rivolgo un saluto a quanti seguiranno questo momento di incontro attraverso la radio, la tv, la rete del web.

È per me un piacere – unitamente ai rappresentanti delle istituzioni qui convenuti – esprimere, in questa occasione, alla comunità degli ambasciatori accreditati a Roma i sentimenti di amicizia che caratterizzano da sempre i rapporti internazionali della Repubblica Italiana. Li ringrazio per l’attenzione e la cooperazione che manifestano e invito a trasmettere questi sentimenti ai rispettivi governi. Ho adoperato – non a caso e con un senso di auspicio – il termine comunità per definire l’insieme dei diplomatici presenti in Italia.

Con la Costituzione l’Italia ha imboccato con determinazione la strada del multilateralismo, scegliendo di non avere Paesi nemici e lavorando intensamente per il consolidamento di una collettività internazionale consapevole dell’interdipendenza dei destini dei popoli, nel rispetto reciproco, per garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani. Ci ha spinto e ci spinge il solenne impegno alla rinuncia della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali.

Oggi, l’amara lezione dei conflitti del XX secolo sembra dimenticata: l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa, pone in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, a partire dalla coesistenza pacifica. Trovarsi, nel continente europeo, nuovamente immersi in una guerra di stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamente alla responsabilità; e la Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina. Non è un conflitto con effetti soltanto nel teatro bellico. Le conseguenze della guerra riguardano tutti.

A cerchi concentrici le sofferenze si vanno allargando, colpendo altri popoli e nazioni. Accanto alle vittime e alle devastazioni provocate sul terreno dello scontro, la rottura determinata nelle relazioni internazionali si riverbera sempre più sulla sicurezza alimentare di molti Paesi; sull’ambito della gestione delle normali relazioni, incluse quelle economiche e commerciali. Reca grave danno al perseguimento degli obiettivi legati all’emergenza climatica. Un conflitto come quello in corso ha, inevitabilmente, effetti globali, intercetta e fa retrocedere il progresso della condizione dell’umanità. Ci interpella tutti.

La comunità internazionale vede pesantemente messi in discussione risultati faticosamente raggiunti negli ultimi decenni. Sembra l’avverarsi di scenari che vedono l’umanità protagonista della propria rovina. Con lucidità e con coraggio occorre porre fine alla insensatezza della guerra e promuovere le ragioni della pace.

L’incancrenirsi delle contrapposizioni conduce soltanto ad accrescere i serbatoi dell’odio, a negare le ragioni della libertà, della democrazia, della giustizia internazionale dei popoli, valori incompatibili con chi promuove conflitti. Esistono per il genere umano, con la più grande evidenza, beni condivisi e gravi pericoli comuni che obbligano a superare ogni egoismo, ogni volontà di sopraffazione.

Occorre ripristinare una rinnovata legalità internazionale. Con questa convinzione e in questa prospettiva auguro a tutti buona Festa della Repubblica.

NOTE A MARGINE

La prima. L’Italia non ha paesi nemici, dice il Presidente. Ma sta nel consesso delle nazioni “consapevole dell’interdipendenza dei destini dei popoli, nel rispetto reciproco, per garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani.” E ci sta nell’ambito di istituzioni e alleanze liberamente scelte, aggiungo io. L’ONU. L’Unione Europea. La NATO. Esserne parte comporta diritti e doveri, per tutti.

Il dovere è quello di essere rispettosi delle regole, dentro l’ONU, nella UE, nella NATO. Il dovere è quello della lealtà verso gli alleati che abbiamo scelto, come nel caso della NATO. Il dovere è quello di lavorare per rafforzare la grande costruzione europea che è la sola strada per un continente di pace e sicurezza (quindi è quello di unire e non dividere, come sta facendo per esempio il premier ungherese Orban, a ricordarci quanto sia lunga ancora la strada dell’unità e dell’integrazione europea). Il dovere è di reagire quando qualcuno palesemente viola le regole internazionali come ha fatto la Russia, che ha aggredito in modo assolutamente ingiustificabile e ingiustificato l’Ucraina. Fra le reazioni ci sono tutte quelle già messe in campo dal nostro Governo, dall’Europa e dalla Nato, ma non la guerra. Fra le reazioni c’è anche il mancato invito agli ambasciatori di Russia e Bielorussia, per sanzionare in modo chiaro e inequivocabile che noi non siamo neutrali e non ce ne laviamo le mani. Che noi non siamo ciechi e sappiamo riconoscere torti e ragioni e agiamo di conseguenza.

Non siamo in guerra con la Russia e non consideriamo nemico il popolo russo. Ma ai russi diciamo chiaramente: state facendo una cosa orrenda, sbagliata, ingiusta, ingiustificabile. Fermatevi. Tornate indietro. Riportate i vostri soldati sul suolo russo.

Ed ecco il passaggio successivo del Presidente: “l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa pone in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, a partire dalla coesistenza pacifica. Trovarsi, nel continente europeo, nuovamente immersi in una guerra di stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamente alla responsabilità; e la Repubblica italiana è convintamente impegnata nella ricerca di vie di uscita dal conflitto che portino al ritiro delle truppe occupanti e alla ricostruzione dell’Ucraina.”

Questa guerra riguarda noi Italia. Riguarda noi Europa. Riguarda noi Mondo. Dobbiamo trovare la strada della pace che porti al ritiro di chi ha occupato i territori altrui e alla ricostruzione dei territori distrutti. Perché è chiaro: c’è un paese aggredito, in parte occupato, ogni giorno bombardato, con la popolazione assassinata. E c’è un paese che non sta subendo occupazione, né bombardamenti, né distruzioni, né assassinii sul proprio territorio. È un nodo da cui non si può scappare.

La guerra ha costi tremendi per tutti. Ma c’è stata una enorme violenza fatta a un paese e alla sua popolazione. Uno stupro vergognoso. Sarà l’Ucraina a decidere quando fermare la sua lotta di difesa e resistenza. È non è solo ingiusto ma perfino grottesco e vigliacco che siamo noi a chiedere agli ucraini di fermarsi e arrendersi ai russi. Per mettere in pace le nostre coscienze e i nostri portafogli.

Il che non significa non fare ogni sforzo per cercare la pace. Pace che non può significare la resa incondizionata dell’Ucraina. Dice ancora il Presidente: “L’incancrenirsi delle contrapposizioni conduce soltanto ad accrescere i serbatoi dell’odio, a negare le ragioni della libertà, della democrazia, della giustizia internazionale dei popoli, valori incompatibili con chi promuove conflitti. Esistono per il genere umano, con la più grande evidenza, beni condivisi e gravi pericoli comuni che obbligano a superare ogni egoismo, ogni volontà di sopraffazione. Occorre ripristinare una rinnovata legalità internazionale. Con questa convinzione e in questa prospettiva auguro a tutti buona Festa della Repubblica.”

Un richiamo alto e solenne che dovrebbe risultare chiarissimo a noi italiani, che abbiamo costruito la Repubblica che oggi festeggiamo dopo il fascismo, dopo la guerra in cui ci aveva trascinato Mussolini e dopo l’occupazione dei soldati di Hitler. Ovvero dopo enormi errori, ingiustizie e stupri della democrazia, della libertà, della legalità, della sovranità.

Infine, permettetemi una nota polemica. In un quadro estremamente difficile e complesso come questo è assolutamente incomprensibile e risibile che un capo di partito che ha responsabilità di sostegno al governo del paese si muova autonomamente e con leggerezza per cercare intelligenza con un paese belligerante, al quale stiamo dicendo che sta sbagliando e che deve ritirarsi. Queste cose devono farle i governi. La politica della pace è una cosa troppo seria per lasciarla in mano ai dilettanti allo sbaraglio. Soprattutto quando questi dilettanti alcuni anni orsono andavano in giro sulla Piazza Rossa con la maglietta del dittatore aggressore.