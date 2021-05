E LA SERA… CASALINGO / 17 / Spaghetti all’Amatriciana, un grande semplice piatto, che richiede ingredienti di prima qualità

A un certo punto è arrivato il rosso pomodoro, e siamo alla fine del 1700. Il pomodoro migliore è il San Marzano maturato al sole. Fuori stagione vengono in soccorso i Pelati San Marzano in scatola, interi, a pezzettoni o la passata. Durante la stagione fredda io utilizzo quelli interi conservati in barattolo insieme alla loro passata di conservazione. A volte si trovano i pelati anche in vasi di vetro conservati al naturale. La scelta del pomodoro, del guanciale e del pecorino, è naturalmente fondamentale per la riuscita di uno squisito piatto di Spaghetti all’Amatriciana. In fondo sono pochi ingredienti e non bisogna sgarrare nel sceglierli e nel dosarli. Anche la pasta di grano duro deve essere di ottima qualità.

Durante la stagione estiva, quando si trovano i pomodori maturi San Marzano, la procedura è quella di sbollentarli interi in acqua per pochi secondi e poi pelarli. Io li privo anche dei semi e dell’acqua di vegetazione, ma non butto via nulla. Con gli “scarti” preparo una salsa densa di pomodoro per altri usi.

Nelle foto di corredo della ricetta, oltre allo spaghetto ho pubblicato anche i bombolotti o mezze maniche all’Amatriciana. Una variante ottima con il guanciale e il pomodoro. Ho scelto anche una foto che si allontana un po’ dai canoni delle ricette tradizionali, si tratta di spaghettoni alla Gricia con l’aggiunta di pomodorini pelati e scottati in padella insieme al guanciale: è una Gricia quasi Amatriciana. Una GriciAma, perdonate il neologismo. Con questi ingredienti, lo avrete capito, mi piace sempre lavorare di fantasia.