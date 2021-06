E LA SERA… CASALINGO / 19 / La rana pescatrice protagonista di una cucina estiva, squisita e veloce

Oggi propongo un piatto di mare, con la rana pescatrice, da noi conosciuta anche con il nome di coda di rospo. È un pesce osseo, infatti non ha la lisca, ma una sorta di spina dorsale che unisce due parti carnose bianche. Una polpa compatta e soda che richiama quasi la consistenza dei molluschi. È un pesce pregiato molto buono, facile da cucinare e… facile da mangiare. Perché è molto buono.

È praticamente formato dalla sola testa e dalla coda. Una testa molto grande con una bocca molto larga. La testa non si elimina, ma la si può usare per un brodo di pesce. Dalla testa si può recuperare la polpa squisita delle guance. Poi, tolta la testa, il resto è tutto mangiabile, previa spellatura del pesce. Anche il fegato si può cucinare, una spadellata veloce in padella calda e un po’ di scalogno e scopriamo il foie gras di pesce, dall’intenso sapore marino.

Con il brodo ottenuto dalla testa, il fegato scottato, le guance, e le “ali” (da tagliare per preparare il trancio e ottenere così una cottura omogenea) della polpa della coda, si possono preparare primi piatti saporitissimi. Per esempio, tagliolini o risotti. In pescheria si trovano esposte quasi sempre le rane pescatrici già private della testa, ed è un peccato. Magari se la si trova intera si può chiedere al pescivendolo di pulirla e poi farla sezionare per ricavarne i vari tagli.

In questa ricetta utilizzo la sola polpa tagliata in due tranci con l’osso in mezzo, sufficienti per ottenere due porzioni. La coda di rospo in cottura tende a rilasciare molto liquido, quindi è importante prendere alcuni accorgimenti, per esempio tamponarla con carta da cucina assorbente. Naturalmente questo procedimento è legato al gusto personale in merito al tipo di cottura.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE