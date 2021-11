Federica Selleghini, del forno pasticceria “Sweet Flavors” di Ravenna, protagonista di “Maître Chocolatier, talenti in sfida”

E’ passato ormai un anno da quando ha inaugurato il forno pasticceria “Sweet Flavors” di via Bassano del Grappa 25. Era il 29 novembre, l’Italia stava facendo ancora i conti con il lockdown, e certamente il primo anno di vita della nuova attività non è stato dei più semplici. Eppure Federica Selleghini, la giovane pasticciera – oggi trentunenne – che ha deciso di mettersi in proprio e coronare il suo sogno, non si è fermata qui.

Dopo tre provini svolti nell’arco di vari mesi, infatti, Federica è stata scelta fra i dieci pasticcieri italiani – unica dell’Emilia-Romagna – che stanno prendendo parte a “Maître Chocolatier, talenti in sfida”: il primo talent show italiano per maestri cioccolatieri, promosso dalla Lindt Italia e in onda il sabato sera alle 19.15 in esclusiva su Tv8.

Un reality in cinque puntate, nel corso del quale i dieci professionisti si sfidano per entrare nella squadra dei maîtres chocolatiers della Lindt Italia, parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli.

Dopo la prima puntata, andata in scena sabato scorso, Federica è rimasta in gara: sarà dunque fra i protagonisti anche della seconda, in onda proprio nel tardo pomeriggio di domani.

Il programma è condotto dallo chef stellato e giudice di MasterChef Italia Giorgio Locatelli. Al suo fianco, il Maître Chocolatier Lindt Nico Tomaselli e la pasticciera Melissa Forti insieme a un ospite d’eccezione a sorpresa in ogni puntata, proveniente dal mondo dello spettacolo.