E LA SERA… CASALINGO / 49 / Garganelli al ragù di salsiccia e piselli, quasi un classico

Questo di oggi è un piatto veloce, saporito e di stagione e come al solito ho trovato ispirazione nell’orto. Naturalmente l’orto è quello del babbo, sempre ordinato e con una discreta scelta di verdure. Io ho raccolto cipollotti freschi e dei freschissimi baccelli di piselli. I garganelli invece li ho acquistati in un negozio di pasta fresca. Già così il piatto avrebbe il suo perché, ma ho voluto dare una spinta in più e così ho aggiunto la salsiccia che avevo in frigorifero. Ragù e piselli è in fondo una ricetta tipica romagnola, una sorta di classico. Solitamente è un sugo per condire gli stricchetti, chiamati anche farfalle. In questo caso per il ragù uso la salsiccia, ma potrebbe andare bene anche il gambuccio di prosciutto o un pezzo di pancetta abbastanza magra. Il garganello, come lo stricchetto, è una pasta all’uovo. Mentre lo stricchetto è abbastanza semplice da preparare, il garganello è un po’ più difficoltoso da confezionare. Questo è il motivo per cui li ho acquistati e non fatti in casa.

Garganelli al ragù di salsiccia e piselli

INGREDIENTI PER 3 PERSONE

240 grammi di garganelli

2 litri d’acqua

sale per l’acqua di cottura

2 cipollotti freschi

12 baccelli di piselli

1 fetta sottile di pancetta stagionata

100 grammi di salsiccia fresca

1 tazzina di vino rosso

1 cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro

1 cucchiaio di parmigiano grattugiato

sale e pepe per il ragù

PREPARAZIONE

Metto la pentola dell’acqua sul fuoco. Poi in una padella con l’olio soffriggo i cipollotti tagliati. Quando la cipolla è ben appassita e quasi cremosa, aggiungo la pancetta stagionata e poi la salsiccia fresca e faccio insaporire con la cipolla. Dopo questo passaggio alzo la fiamma e sfumo con il vino. Faccio evaporare l’alcol e poi aggiungo il concentrato di pomodoro. Mescolo bene e poi unisco i piselli crudi. Copro con acqua e lascio cuocere per quasi un’ora. Butto la pasta nell’acqua in bollore e poi la scolo al dente. La passo in padella e faccio insaporire e, fuori dal fuoco, cospargo di parmigiano. Mescolo bene e impiatto. Come vedete è un piatto semplice e veloce da fare, ma dà molta soddisfazione al palato.

Buon appetito!

