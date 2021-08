ELEZIONI A RAVENNA –32 / Diario elettorale del 31 agosto: de Pascale punta sulla Casa della Salute della Darsena, Ancisi mette in campo anche gli Animalisti

Dopo avere messo a segno già tre liste collegate – Lista del Mare capolista Massimo Fico, Lista della Cultura (Rinascimento per Ravenna) capolista l’ex leghista Rosanna Biondi e Lista dei Pensionati (Ravenna per i Pensionati) capolista Paolo Poggi – Alvaro Ancisi incassa l’appoggio di una quarta lista, quella del Popolo della Famiglia. Non è una novità assoluta perché il movimento ultracattolico di Adinolfi aveva già annunciato il suo apparentamento con Lista per Ravenna, mentre nelle regionali del 2020 si era schierato con Lucia Borgonzoni candidata della Lega. Il risultato allora fu modesto, non arrivando la lista PdF nemmeno allo 0,3% dei voti. Adesso comunque è certo che Popolo della Famiglia ci sarà e avrà come capolista Eugenio Dima. Ancisi dal cappello a cilindro ha tirato fuori anche la Lista degli Animalisti presentata oggi (si veda pezzo a parte). Manca solo la lista di Ancisi e il candidato Sindaco di Ancisi. Non ci saranno sorprese: in campo ci sarà lui. Ma Ancisi vuole tenere le carte chiuse fino all’ultimo: mancano pochi giorni e presto anche l’ultima casella dei candidati sarà quindi occupata da un profilo con un nome e cognome preciso, le iniziali sono A. A. Intanto il nostro imperterrito continua con le sue denunce.

Il Sindaco Michele de Pascale – candidato del centrosinistra – annuncia di avere individuato il luogo per la Casa della Salute della Darsena, promessa a suo tempo, “nel quartiere Poggi, accanto al parco Cesarea”, che sarà allo stesso tempo un piccolo ospedale del territorio. Del resto ha annunciato più volte che, dopo la pandemia, per lui la sanità pubblica deve essere al primo posto negli impegni dell’Amministrazione comunale. L’investimento previsto è di 10 milioni di euro. L’estrema sinistra per parte sua continua la sua tambureggiante campagna focalizzata soprattutto proprio contro de Pascale e l’Amministrazione uscente, mentre nel campo della Pigna emergono pulsioni anti-Green Pass e ammiccamenti veri e proprio ai no vax, quasi a voler contendere voti ai 3V di Emanuele Panizza. La Pigna segnala anche un episodio di intolleranza nei confronti di una lista collegata: un ignoto ha infatti disegnato una forca su un manifesto elettorale.

Michele de Pascale (candidato Sindaco del Pd e del centrosinistra): “un piccolo ospedale completamente immerso nel verde sorgerà in zona Poggi, accanto al Parco Cesarea” – “Avremo una nuova Casa della Salute in Darsena, un piccolo ospedale completamente immerso nel verde che sorgerà in zona Poggi, accanto al Parco Cesarea. Il costo previsto per la sua realizzazione è di 10 milioni di euro. Abbiamo fatto richiesta al Ministro della Salute Speranza perché la realizzazione dello stabile sia finanziata dal Ministero che presiede con le risorse previste nel PNRR per le Case della Salute. Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla definizione del progetto tecnico entro la fine dell’anno per poi vedere la struttura pronta entro il 2023-2024. In questi anni ci siamo impegnati a fondo per potenziare la sanità territoriale. La Casa della Salute in Darsena, alla quale si aggiungeranno quelle di Marina e Castiglione di Ravenna arricchiranno l’offerta sanitaria della nostra città rendendola ancora più universale, diffusa e accessibile a tutte e tutti.” Così Michele de Pascale su Facebook.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): “quali garanzie contro il rischio di incendio nel Nuovo Polo degli uffici di viale Berlinguer?” – “L’incendio che ha divorato i pannelli di rivestimento della Torre del Moro a Milano, “bruciati come il cartone”, secondo la Procura della Repubblica di Milano, nonostante fossero composti da due lamiere di alluminio e da un nucleo di sostanze minerali difficilmente infiammabili, fa comunque ritenere probabile che in realtà essi non fossero ignifughi, nonostante questo grattacielo sia stato costruito appena dieci anni fa. Viene da chiedersi, a Ravenna, se siano ignifughi i rivestimenti dei due palazzi del “Nuovo Polo degli uffici” di viale Berlinguer, ingabbiati come sono in un involucro di bambù. I palazzi sarebbero dovuti costare 26,4 milioni, saliti, nei dati di giugno 2020, a 32,3, che vogliono dire 3 mila euro il metro quadro di superficie edificata, pressappoco il doppio dei prezzi di mercato. La domanda potrebbe dunque apparire superflua, se non fosse che sono stati progettati nel 2004 e avviati nel 2014, senza che tuttora si sappia quando saranno terminati, gravati inoltre da una serie di modifiche e traversie. Ragion per cui chiedo al sindaco se intende verificare, dandomene conoscenza ai fini anche della pubblica informazione, quali siano le garanzie tecniche acquisite agli atti del progetto, secondo le quali il rivestimento ligneo dei palazzi in questione è esente dal rischio di incendio.” Così Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna.

Fratelli d’Italia presenta la sua lista con Filippo Donati il 3 settembre – Nella giornata di venerdì 3 settembre alle ore 12.00 presso il caffè Il Nazionale, a Ravenna in Piazza del Popolo, è indetta la conferenza stampa di presentazione della lista di Fratelli d’Italia per le elezioni amministrative. Saranno presenti Michele Barcaiuolo coordinatore regionale del partito, Alberto Ferrero coordinatore provinciale del partito e capolista, Filippo Donati candidato Sindaco di Ravenna ed i componenti della lista.

Igor Gallonetto (capolista MoVimento 5 Stelle di Ravenna): “nella gestione dei centri e campi sportivi, siano privilegiate società sportive dilettantistiche del luogo” – “Troppo spesso gli impianti sportivi nati, voluti e costruiti nelle nostre frazioni e paesi alla scadenza di convenzioni non vengono rinnovate. In questo modo la loro gestione diventa un mero criterio economico, a discapito delle persone e delle comunità che le hanno fondate e valorizzate” così Igor Gallonetto capolista M5S nelle amministrative comunali di ottobre.

“L’errore è clamoroso, in questo modo si finisce per mortificare chi li volle e chi li fondò. Non si tratta semplicemente di un campo sportivo, o di una palestra, dietro c’è molto di più. C’è una comunità che ha investito tempo, passione e capitali umani che non possono essere messi in secondo piano.” “Queste realtà – continua Gallonetto – non sono solo un luogo di aggregazione, sono un pezzo fondamentale di identità del nostro territorio. Promuoveremo con forza, il mantenimento di questo legame, anche a discapito di proposte economiche più vantaggiose, provenienti da terzi. Lo dobbiamo a quell’impegno che ancora oggi permette ai nostri ragazzi di mantenere forte il legame con il territorio in cui sono cresciuti.”

Edera Fusconi e Andrea Vasi (candidati al PRI alle comunali di Ravenna) si presentano il 1° settembre a San Zaccaria – Andrea Vasi (nella foto) ed Edera Fusconi, candidati in consiglio comunale per il Partito Repubblicano annunciano che incontreranno gli elettori presso il Circolo dei Repubblicani di San Zaccaria alle 20.00 di domani mercoledì 1 settembre. Al centro della proposta dei due candidati ci sono “particolari attenzioni alle aree più limitrofe, come quelle del forese, dove problemi strutturali, di istruzione e prospettive di lavoro hanno spesso incontrato notevoli difficoltà. Ma non ci si limiterà a questo perché anche la città e i collegamenti con essa costituiscono un volano importante per l’economia di tutto il territorio comunale, ma la pandemia ha posto molti lavoratori in una nuova condizione e lo sviluppo delle tecnologie ha fatto si che molti siano rimasti a casa a lavorare con esigenze di servizi diversi e più diffusi nel territorio. Una maggior attenzione ai temi dell’istruzione ed all’orientamento dei giovani verso le professioni più richieste sul territorio sarà al centro dell’attenzione dei due candidati.” Andrea Vasi è consigliere comunale repubblicano e in questi anni si è occupato in particolare dei temi dei servizi e delle infrastrutture e dell’Università. Edera Fusconi, responsabile della UIL scuola ed ex Dirigente scolastico ha deciso di “mettere la sua esperienza a disposizione della comunità”.

Il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani (capolista dell’Edera) incontra i cittadini di Castiglione – Confronto sul territorio di Castiglione e di Casemurate fra i cittadini delle due realtà del forese e il vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani. Il capolista del PRI alle amministrative del 3 e 4 ottobre ha incontrato cittadini e imprenditori. Nel corso del confronto si è parlato soprattutto di viabilità. Martedì prossimo Fusignani incontrerà i cittadini sul tema della Casa della Salute e sulla sanità territoriale. Tutti gli appuntamenti si svolgono al circolo Endas Mazzini di Castiglione di Ravenna in via Zattoni 38.

Simona Guarini (candidata di Ravenna in Campo): “CondividiAmo, minori stranieri non accompagnati e minori del territorio insieme” – “Il comune di Ravenna è senza dubbio un passo avanti nel campo dell’integrazione di persone di origine straniera. Lo dimostra la recente istituzione dell’Albo delle famiglie accoglienti, un’esperienza ad ampio raggio nella quale rientrano anche, per restare in tema di immigrazione, i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati così come i soggetti che aderiscono all’accoglienza in famiglia dei neomaggiorenni stranieri o alla mentorship “Fianco a fianco”, entrambi progetti portati a Ravenna da Refugees Welcome. La proposta “CondividiAmo” si pone in continuità con le esperienze sopracitate, proponendo come target i minori stranieri non accompagnati ospiti delle comunità di accoglienza o delle famiglie affidatarie e, dall’altro lato, i minori del territorio che frequentano le scuole secondarie di secondo grado… Il progetto “CondividiAmo” prevede un percorso iniziale di sensibilizzazione da svolgersi nelle scuole superiori interessate, a cura degli esperti del settore, degli operatori dei progetti di accoglienza ma anche dei protagonisti di esperienze di accoglienza nei confronti dei migranti. A seguire, una serie di 8 moduli didattici per consentire agli studenti di avere una preparazione di base sui temi in questione e sondare un eventuale interessamento ad aderire ai “gemellaggi”. Al fine di consentire ai partecipanti di frequentare i luoghi del territorio, si pensa di coinvolgere i luoghi della cultura e del tempo libero (musei, monumenti, stadi, piscine) ma anche le attività commerciali (bar, gelaterie, ristoranti) per ottenere delle piccole agevolazioni sul prezzo di ingresso. Il ragionamento che sta alla base è che solo conoscendo concretamente le opportunità di svago offerte dal contesto locale, i minori stranieri non accompagnati posso imparare meglio a muoversi, orientarsi e frequentare posti che, altrimenti, sarebbero a loro spesso interdetti per ragioni economiche. Per i minori “gemellati”, allo stesso tempo, le agevolazioni offrirebbero più occasioni di socializzazione da esplorare insieme agli amici stranieri.” Così Simona Guarini candidata in consiglio comunale per Ravenna in Campo.

Gianfranco Santini (candidato Sindaco di Potere al Popolo): basta ipocrisie sul lavoro stagionale e attacchi al reddito di cittadinanza – L’estate sta finendo.. due parole sul lavoro stagionale vogliamo dirle? – Secondo Gianfranco Santini di Potere al Popolo i dati Inps di questi giorni smentiscono gli allarmi sugli stagionali: “a maggio di quest’anno, in Italia, sono stati attivati 142.272 rapporti di lavoro stagionali, mai così tanti da otto anni. In quel mese a inizio della stagione turistica, abbiamo visto i ristoratori e gli operatori turistici lanciare allarmi sull’assenza di manodopera: alcune attività non apriranno perché non si trovano più camerieri. Non si trova personale stagionale: è uno dei risultati paradossali dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Stanno sul divano invece di cercare lavoro… A certi politici poi, non sembrava vero poter dare ragione agli imprenditori e schierarsi con loro e allo stesso tempo trovare il consenso per cancellare il reddito di cittadinanza e tutti i sussidi possibili. Su tutti il centrodestra compatto (Lega in gran spolvero) e con punte assurde da parte di Renzi… Ma del resto su questo, non avevamo dubbi hanno tutti la stessa ideologia liberista per cui i sussidi e l’aiuto agli strati della popolazione che è in difficoltà non sono contemplati. – dice Santini – Solo le aziende devono essere sovvenzionate e avere tasse portate al minimo indispensabile, salvo poi in alcuni casi vederle sparire delocalizzando appena presi aiuti dallo Stato (per i lavoratori coinvolti basta inviare un Whatsapp o una email per licenziarli).”

“Qualcuno si è mai chiesto ma come sono questi contratti? Ve lo diciamo noi. – aggiunge Santini – Quando non si lavora in nero con paghe ridicole, in molti casi le ore in regola sono rigorosamente a part time (in pochi casi quelle piene previste dalla contrattazione del settore). La realtà è fatta di lavoro 7 giorni su 7 ( senza giorno di riposo), inizio del lavoro alle 7.30 e fine a sera (“quando si chiude” in maniera indefinita), meglio non ammalarsi, e stipendio in genere di 800€ in contratto e il resto fuori busta per i più fortunati. Il tutto non in discussione o trattabile, “se ti va è così, altrimenti aria…”.”

Da una parte per Santini c’è “l’illegalità fiscale” e dall’altra il solito rito dello “sfruttamento selvaggio dei lavoratori” con una logica da “padroni del secolo scorso” o da “neo schiavisti” dei tempi moderni che si vuole fare passare per normalità. L’Osservatorio sulla legalità e sicurezza in cui è presente anche il Comune dovrebbe agire… ma è il solito “vedremo, analizzeremo i dati, faremo un protocollo…” “Noi al contrario del centrosinistra e del centrodestra non abbiamo il problema di dirlo e denunciare la situazione. Non corriamo dietro in maniera spasmodica al voto di questa categoria economica con silenzi e omissioni eloquenti, noi siamo dalla parte dei lavoratori sfruttati” conclude Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo.

Lorenzo Ferri (candidato Sindaco PC): “riqualificazione della Darsena, al centro il cittadino, non il profitto” – A Ravenna è impossibile fare le cose giuste in Darsena “a causa di ben 47 proprietà individuali che non permettono interventi complessivi di riqualificazione. Aree dismesse, capannoni pericolanti, strutture arrugginite, una visione desolante.” Così Lorenzo Ferri candidato Sindaco del PC. Il Comune a guida PC proporrà “l’applicazione dell’articolo 42 della Costituzione, che permette l’esproprio con indennizzo della proprietà dei privati qualora sussistano evidenti interessi di carattere generale. La città di Berlino, proprio in questi giorni, ha emanato un referendum per indire l’esproprio di residenze private non utilizzate al fine di sviluppare il social-housing. Lo fa Berlino, lo possiamo fare anche a Ravenna. Per il progetto di riqualificazione saranno coinvolti i residenti del quartiere, attraverso un apposito “comitato cittadino di riqualifica Darsena”. Il progetto includerà aree verdi, una biblioteca, piccoli negozi di quartiere, aree di ristoro con locali di proprietà pubblica da dare in concessione a giovani. Il lungo canale non deve diventare un salottino “con vista mare” per la borghesia del centro storico, ma deve prima di tutto essere vissuto e frequentato dai residenti del quartiere.”

“Purtroppo il progetto del PD sarà diametralmente opposto. Al centro ci sarà, come sempre, l’interesse ed il profitto privato. Lo abbiamo visto con il Mercato Coperto, un’operazione chirurgica di privatizzazione di spazio pubblico. Un mercato storico, uno spazio di aggregazione sociale, che dava lavoro a tante famiglie del popolo e frequentato da tutte le classe sociali, è stato privatizzato dal PD e dato in mano ad una manciata di privati, che lo hanno trasformato in un supermercato di lusso e in ristoranti dai prezzi non certo popolari. Perché il PD ed il popolo sono due rette parallele destinate a non incontrarsi. Il PD assomiglia sempre di più a “Superciuk”, il famoso personaggio del fumetto “Alan Ford”, il Robin Hood al contrario che levava ai poveri per dare ai ricchi.” Così Lorenzo Ferri.

Farabegoli e Viglianti (Comunisti Uniti): “fuori l’Italia dalla Nato non è più solo uno slogan” – Alla luce dei fallimenti Usa e Nato in Iraq prima e Afghanistan ora, Iuri Farabegoli (PRC) e Paolo Viglianti (PCI) della lista Comunisti uniti affermano che “oggi come ieri, continuiamo a dire FUORI L’ITALIA dalla NATO, e se prima poteva sembrare uno slogan, oggi è certamente una necessità. Ci chiediamo, cosa ne pensano di questa vicenda le liste che si presenteranno alle elezioni amministrative? Sappiamo già che ovviamente, per eludere l’imbarazzante problema, qualcuno dirà che non si possono discutere queste questioni in una elezione amministrativa, ma noi sappiamo che le politiche internazionali e quelle locali sono molto legate. I soldi che lo stato stanzia per la NATO non vanno certo alla sanità, o i soldi che vengono stanziati per l’acquisto degli F35 sappiamo bene che non andranno alla scuola, mentre quelli investiti nelle spedizioni militari non andranno certo a favore del lavoro e così via: la politica amministrativa non la si fa a compartimenti stagni.”

Graziano De Gianni (capolista di Italexit con Paragone): “il Green Pass è uno strumento discriminatorio” – Graziano De Gianni capolista di Italexit con Paragone e alleato della Pigna denuncia un presunto episodio di discriminazione ai danni della sua lista a causa del Green Pass e della cultura mainstream pro vax. Italexit vede come il fumo negli occhi il Green Pass, perché dice è “discriminatorio” e sui vaccini non si dichiara no vax, ma strizza l’occhio ai no vax, trincerandosi dietro la formula “crediamo nella libertà di scelta che la Costituzione della Repubblica ci fornisce.” Non a caso questo è uno dei cavalli di battaglia dei no vax, per dire che siamo in presenza di una dittatura sanitaria.

De Gianni sta organizzando una conferenza stampa a Ravenna e chiede come fare: “Ero al bar… (omettiamo il nome del locale, ndr) e chiedo se si poteva avere uno spazio per la conferenza stampa e mi preoccupo di sapere come funziona con il Green Pass, visto la nostra contrarietà all’utilizzo di questo strumento discriminatorio. Molto gentilmente mi si dice che all’aperto non c’è nessun problema e allora gli chiedo come funziona nel caso fosse brutto tempo, mi spiegano che verremo sistemati sotto due ombrelloni. A quel punto mi spiega che la gestione è condivisa con due cooperative e che stanno facendo un monitoraggio per vedere come funziona la concessione di uno spazio pubblico ad un privato ed è il primo anno che lo fanno, così ho inteso, allora mi chiede chi sono e chi rappresento. Gli spiego che sono di Italexit. A quel punto mi sento dire che non c’è nessun problema purché non siamo no vax. Troviamo questo episodio altamente sconcertante, noi tra l’altro non siamo no vax, crediamo nella libertà di scelta che la Costituzione della Repubblica ci fornisce. Sembra quasi che ospitare un Partito che la pensa controcorrente sia un danno di immagine, o è forse la paura di andare contro il Sindaco uscente?”

Veronica Verlicchi (candidato Sindaco della Pigna): una forca per me e per i candidati della lista civica Ravenna s’è Desta, ignobili provocazioni che non ci fanno paura” – Un manifesto della lista civica Ravenna s’é Desta che contiene la frase “Veronica Verlicchi Sindaco”, affisso in Via Renato Serra, è stato sfregiato con un segno oltraggioso. “Nel manifesto sotto il mio nome e sopra la dicitura “gente vera per una destra vera” è stato disegnata una forca con tanto di appeso. – si legge in una nota di Veronica Verlicchi – Che sia chiaro all’autore o agli autori, che queste ignobili provocazioni non ci fanno paura. Al contrario ci infondono ancora più determinazione nell’impegnarci a mandare a casa il Partito Democratico e il suo candidato sindaco Michele de Pascale una volta per tutte, il 3 e 4 ottobre 2021. Un tale gesto può essere attribuito solo a un qualche esponente della sinistra ravennate, figlio del clima di odio ed intolleranza che il PD anche a Ravenna riaccende ogni volta che sente scricchiolare la poltrona del potere, al solo scopo di mantenerla.”

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO