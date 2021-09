Quasi 125 mila gli elettori di Ravenna chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre, 165 le sezioni elettorali

Il 3 e il 4 ottobre prossimi, giorni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, gli elettori che potranno esprimere il proprio voto, nelle 165 sezioni, sono 124.926, di cui 64.610 donne e 60.316 uomini. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante.

In mancanza di documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità; un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di identificazione), che ne attesti l’identità. Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta votazione, la data del referendum e il bollo della sezione.

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il cittadino deve richiedere un duplicato all’Ufficio elettorale o presso uno degli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni). Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente. Si consiglia di verificare in tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Nella settimana antecedente le votazioni, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, verranno effettuate apposite aperture straordinarie dello Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 68, con i seguenti orari:

sabato 25 settembre: 8,30 – 12,30

lunedì 27 e mercoledì 29 settembre: 8 – 13

martedì 28 e giovedì 30 settembre: 8 – 13 e 14,30 – 17,30

venerdì 1 ottobre: 8 – 18 (orario continuato)

sabato 2 ottobre: 8,30 – 18 (orario continuato)

domenica 3 ottobre: 7- 23 (continuato per la durata delle votazioni)

lunedì 4 ottobre: 7 – 15 (continuato per la durata delle votazioni)

Il servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità è previsto per domenica 3 ottobre dalle 7 alle 18.30. Disabili e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’Ufficio elettorale (0544.482283) per chiederne la consegna al proprio domicilio.