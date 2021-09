Elezioni a Ravenna, voto domiciliare per chi si trova in quarantena per Covid: come richiederlo

Gli elettori che si trovano in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario per Covid-19 possono esercitare il diritto di voto al proprio domicilio nel comune di residenza.

A tal fine devono far pervenire al Comune una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio.

Alla dichiarazione devono essere allegati il certificato attestante l’esistenza delle condizioni predette, rilasciato da un funzionario medico designato dagli Organi competenti dell’Azienda sanitaria in data non anteriore al 19 settembre 2021; una copia del documento di identità e una copia della tessera elettorale.

La dichiarazione e la documentazione allegata devono pervenire all’Ufficio elettorale tra il 23 e il 28 settembre prossimi tramite posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.ravenna.it.

Per scaricare il modulo della dichiarazione: https://bit.ly/3hv4Yn6.