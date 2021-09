ELEZIONI A RAVENNA –15 / Diario del 17 settembre: a destra l’incognita Verlicchi con i suoi 139 candidati, fra grandi ambizioni e duelli mancati

Da ieri tiene banco la polemica fra gli aspiranti Sindaco sull’accesso agli asili e alle materne dei genitori muniti di Green Pass, con un documento sottoscritto da 10 e poi da 9 aspiranti – mentre il 10°, Alberto Ancarani, si è pentito della sua firma concessa troppo in fretta e senza “sufficiente ponderazione” – a cui ha subito risposto il Sindaco Michele de Pascale già ieri, stupito che gli aspiranti non conoscano le norme dello Stato che il Comune applica e che, soprattutto, questi ultimi siano ambigui sui vaccini e sui Green Pass. Da notare che il documento dei 10 meno 1 era stato orchestrato dal consigliere leghista Rolando, che rappresenta apertamente l’ala no vax e no Green Pass del Carroccio, basta guardare il suo profilo Facebook.

Lo stesso Rolando aveva inscenato una mini-protesta insieme ad alcune famiglie e chiamato appositamente i carabinieri ad uso e consumo della stampa – la nostra testata non si è prestata – nel primo giorno di apertura di una struttura per l’infanzia. Una vicenda che sa di strumentalizzazione bella e buona. Il documento così ha creato solo una gran confusione e – dopo il fatto di Camerlona – fa sorgere più di una domanda sulla adeguatezza di alcune candidature in campo. In ogni caso, anche oggi registriamo prese di posizione e siamo certi che le cose non finiranno qui.

Su una cosa comunque occorre che i candidati Sindaco – tutti – siano chiari, perché su queste cose non si scherza, dopo la tragedia collettiva che abbiamo vissuto in questo paese e nella stessa Ravenna. Credono i candidati che siamo di fronte a una emergenza sanitaria oppure pensano che si stia facendo terrorismo sanitario o, peggio, che ci troviamo in una dittatura sanitaria? Credono i candidati nella scienza, nella medicina e nei vaccini o nelle favole no vax e negazioniste che circolano sul web? Credono i candidati che il Green Pass sia uno strumento utile per salvaguardare la socialità, la scuola e il lavoro (proprio ieri il Governo nazionale ha esteso l’obbligo del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre), oppure pensano che sia la misura di uno stato totalitario? Sono domande a cui ci piacerebbe che chi si candida a guidare una città rispondesse con chiarezza, possibilmente senza arrampicarsi sugli specchi o senza tenere i piedi in troppe staffe. La cittadinanza, di ogni colore, ha diritto di sapere a quali mani affidarsi.

Oggi vi illustriamo l’ultima compagine in lizza per il voto del 3 e 4 ottobre, quella di Veronica Verlicchi. E così il quadro degli 11 candidati, delle 30 liste e degli 832 candidati per Palazzo Merlato è completo. 222 candidati consiglieri e 8 liste sono a favore del Sindaco uscente. 10 candidati Sindaco, 22 liste e 610 candidati consiglieri sono contro di lui. Le donne in totale sono 381 (il 45,8%), gli uomini 451.

Veronica Verlicchi e le sue 5 liste sognano il ballottaggio ma sulla loro strada c’è Donati

Sindaco de Pascale a parte, Veronica Verlicchi è la candidata partita per prima a lanciare la sfida. Ha sorpreso tutti annunciando quasi a inizio 2021 la sua discesa in campo come candidato Sindaco della Pigna. Aveva accarezzato l’idea di essere lei la candidata del centrodestra, aspettando invano la chiamata di Jacopo Morrone, capo della Lega Romagnola e uomo forte del centrodestra, che evidentemente aveva altre idee su come condurre la battaglia per la conquista di Ravenna. E così, Verlicchi ha bruciato tutti sul tempo e ha messo gli altri di fronte al fatto compiuto. Seguendo le orme del suo pigmalione politico Maurizio Bucci che nel 2016 fece la stessa cosa. Nel 2021 si è ripetuto il copione del film di 5 anni prima. L’autore però si è divertito ad apportare qualche modifica. E non da poco.

La Pigna è andata da una parte e il centrodestra dall’altra. Stavolta l’alleanza di centrodestra però s’è spaccata in tre tronconi. C’è Donati che ha con sé Lega e Fratelli d’Italia. C’è Ancarani. E poi c’é Ancisi con la sua lunga scia di liste. Una in più della Verlicchi. Perché si sa che fra Ancisi e Verlicchi non corre buon sangue, così come non correva buon sangue fra Ancisi e Bucci. Come abbiamo già detto più volte, rimettere insieme tutte queste anime in caso di ballottaggio sarà tutt’altro che semplice. Anche per Filippo Donati, “civico non politico”, come ama definirsi, l’unico in grado di arrivarci al ballottaggio.

Agguerrita soprattutto nel piglio e nei modi spesso rudi, a tratti sopra le righe, la leader della Pigna in questi anni si è ritagliata un ruolo politico tutto interno alla destra, flirtando con una parte della Lega. Oggi rappresenta una specie di incognita. Tuttavia ha poche probabilità di arrivare al duello finale, anche se ha messo insieme ben 5 liste, compresa quella di Paragone che contende i voti dei no vax e dei no green pass al movimento 3V. Verlicchi ha cercato in tutte le maniere di accreditarsi come l’anti-de Pascale, alzando sempre più i toni e cercando duelli da Far West, ma finora senza grandi risultati. Il suo handicap è che parte da uno zoccolo di appena il 5,6% dei voti ereditati da Bucci nel 2016, con un Bucci allora molto più famoso e accreditato di lei, imprenditore di successo, uomo battagliero e carico di fantasia, a tratti visionario. Senza contare che Lega e Fratelli d’Italia stanno con Donati e senza quei voti nessuno a destra ce la può fare.

Di Bucci la Verlicchi ha ereditato soprattutto il lato pugnace. Fin troppo. Il suo modo di fare politica con centinaia di richieste di accesso agli atti (850 in 5 anni, lo ha detto lei stessa l’altra sera all’incontro con Confartigianato), l’ossessione verso e contro istituzioni e persone (leggi gli attacchi sistematici a RavennAntica, al Mar, all’Assessore Elsa Signorino, al vice Sindaco Eugenio Fusignani senza dimenticare il Sindaco) ha raggiunto vette mai viste prima a Palazzo Merlato. Di accesso in accesso si è arrivati anche all’eccesso. Cioè ad acquisire atti anche per vie traverse, al punto che – come accertato dall’indagine interna del Comune – un dipendente comunale infedele che passava carte ci ha perfino rimesso il posto di lavoro.

Verlicchi punta soprattutto sui voti del forese e dei lidi, che poi è lo stesso bacino in cui cercano di pescare voti anche i suoi competitori più agguerriti a destra e sul fronte moderato: Donati e Ancisi. Per forese e lidi ha addirittura proposto un assessorato con portafoglio. Mentre gli altri suoi cavalli di battaglia sono la Ravegnana Bis e l’uscita del Comune dalle partecipate, vendendo le azioni.

Un’ultima curiosità. Nonostante Veronica Verlicchi sia l’unica candidata donna che corre per la carica di Sindaco, le sue liste sono in assoluto le più povere di candidate donne, appena 55 su 139 candidati totali.

I 32 CANDIDATI DELLA LISTA DE “LA PIGNA”: 12 donne e 20 uomini

Matteo Mele, capolista (nella foto)

(nella foto) Andrea Pastorino

Ygor Berardi

Massimo Mini

Flavio Vincenzo Mingozzi

Ernesto Randi

Stefano Martini

Cosimo Felice Di Giacomo

Giorgio Liverani

Maurizio Bucci

Andrea Barbieri

Guido Cicognani

Stefano Briccolani

Alessandro Conti

Gioele Morelli

Pietro Guadagni

Dario Plisic

Pier Paolo Morelli

Ciro Adamo

Antonio Mango

Lisa Federici

Florinda Orlando

Alessandra Verlicchi

Paola Pantoli

Fiorenza Marani

Rosanna Fattorini

Barbara Castagnoli

Marianna Battesimo

Stefania Bandini

Monia Panieri

Jasmine Simione

Bianca Tramontani

I 32 CANDIDATI DELLA LISTA “FORESE IN COMUNE”: 13 donne e 19 uomini

Gabriele Zoli, capolista (nella foto insieme a Verlicchi)

(nella foto insieme a Verlicchi) Francesco Albonetti

Luca Rescigno

Lino Migani

Luigi Galati

Andrea Marchi

Davide Corelli

Giorgio Assirelli

Giampiero Ridolfi

Giuseppe Pilotti

Graziano Cavina

Filippo Coli

Paolo Cassani

Marcello Gulminelli

Alfredo Ferrara

Massimiliano Giorgi

Massimo Paoloni

Leonardo Casadei

Mauro Sanzani

Glenda Sternini

Barbara Mazza

Roberta Bianchi

Luana Gentili

Rita Bragaglia

Elisa Stinchi

Paola Sangiorgi

Fabiana Moschini

Orietta Ghetti

Valeria Zoli

Patricia Dentico

Patrizia Sintoni

Daniela Spignoli

I 26 CANDIDATI DELLA LISTA “RAVENNA S’È DESTA”: 9 donne e 17 uomini

Derio Gentilini, capolista (nella foto)

(nella foto) A. Giovanni Raffa

Alberto Rossi

Ramiro Recine

Andrea Folicaldi

Andrea Rossi

Fabio Bardi

Giorgio Rossi

Lauro Guardigli

Luciano Mele

Yago Silva Fusani

Renzo Folicaldi

Roberto Mazzini

Roberto Sgammato

Salvatore Disanto

Stefano Gattamorta

Filippo Mingozzi

Cristina Iwaszkiewicz

Franca Bucci

Francesca Ottaviani

Emilia Gagliano

Gigliola Fellini

Giovanna Ramberti

Rosanna Sabbatani

Chantal S. Mazzotti

Ludovica Dalla Casa

I 28 CANDIDATI DELLA LISTA “NOI PER I LIDI”: 14 donne e 14 uomini

Ivan Di Bella, capolista (nella foto)

(nella foto) Pietro Tagliati

Giuseppe Seminerio

Terzino Giorgini

Andrea Giannini

Claudio Ravaioli

Alberto Lauria

Marino Piovan

Christian Di Bella

Christian Cappellazzi

Andrea Armiento

Fulvio Testa

Mario Barbieri

Pietro Molduzzi

Loredana Scanu

Barbara Berti

Anna Parisi

Natasha Nordino

Monia Morigi

Lara Orioli

Ilaria Cortesi

Roberta Casadio

Samantha Gerubino

Cinzia Brunetti

Ornella Rotondi

Cinzia Cappelli

Maria Rosaria Santoro

Alice Bagnaresi

I 21 CANDIDATI DELLA LISTA “ITALEXIT”: 7 donne e 14 uomini

Graziano De Gianni, capolista

Alessandro Zampiga

Antonio Forioso

Massimiliano Ferri

Silvia Forlivesi

Maura Nannini

Moreno Povegliano

Piero Mongelli

Andrea Nori

Antonella Baruzzi

Maurizio Stefanini

Fabrizio Masotti

Milena Filipovic

Silvia Fornacini

Pamela Casadio

Valter Ghinassi

Raffaele Ravaglia

Roberta Liverani

Stefano Guidi

Andrea Zaganelli

Alessandro Ravaioli

Ancisi (LpRa e liste collegate): tempesta inutile ai cancelli di nidi e materne

“Riguardo al comunicato sugli accessi dei bambini e delle famiglie ai nidi e alle scuole materne, di cui mi è stata chiesta la sottoscrizione, il senso della mia firma non mette in discussione il decreto legge 2021 del 10 settembre, che ha introdotto l’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per chiunque acceda ad una struttura scolastica ed educativa, compresi i genitori e gli adulti di riferimento che accompagnano i bambini al mattino e che li ritirano. Si riferisce invece ad una sua modalità di applicazione, disposta con una circolare del servizio comunale competente pubblicata il 13 settembre… Letti bene il decreto e la circolare, che avevo chiesto alla dirigente del servizio (respingo quindi, per la mia parte, ogni accusa di ignoranza o superficialità), – scrive in una nota Alvaro Ancisi, candidato Sindaco di Lista per Ravenna e altre 5 liste – ho ritenuto che la richiesta formulata dal documento non mettesse in discussione, a parte i toni eccessivi, alcunché del decreto, limitandosi a chiedere che i bambini frequentanti il medesimo plesso educativo o scolastico siano presi in carico dal personale delle strutture al cancello dell’ingresso e restituiti allo stesso modo in uscita alle famiglie, tutti allo stesso modo, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Chiaro che i genitori in regola col decreto possono poi entrare nel plesso quando necessario e consentito, mentre gli altri no. Si vuole solo non mortificare i bambini che si vedono condotti dentro la scuola dal personale lasciando fuori i propri genitori, mentre loro compagni ne sono invece accompagnati. Stiamo parlando di bimbi tra zero e 6 anni, che non possono capire perché alcuni entrano in scuola presi per mano dai genitori e loro no, e di quello che succede ai cancelli.”

Paola Taverna a Ravenna per il M5S

La vice Presidente del Senato Paola Taverna sarà a Ravenna, domani sabato 18 settembre ospite del Movimento 5 Stelle Ravenna. L’incontro elettorale si svolgerà alle ore 18 al bar Il Nazionale in Piazzetta dell’Unità di’Italia.



Ignazio La Russa a Ravenna per Fratelli d’Italia e Donati

Domenica 19 settembre alle ore 11.30 presso il Caffè Il Nazionale in Piazza del Popolo, è indetta una conferenza stampa di Fratelli d’Italia assieme all’On. Ignazio La Russa. Saranno presenti Michele Barcaiuolo coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero coordinatore provinciale del partito e capolista, Filippo Donati candidato Sindaco di Ravenna ed altri componenti della lista.

Lista civica de Pascale: competenza, impegno e buon senso a fianco del Sindaco

“La lista civica “de Pascale Sindaco” è nata per portare nuove competenze in Comune a Ravenna, senza guardare alla appartenenze politiche ma solo al progetto per il futuro della città. Tanti problemi che vivono i cittadini di una città non sono di destra o di sinistra ma si possono risolvere con competenza, impegno e buon senso. Abbiamo letto che Fratelli d’Italia chiede un voto politico sul suo candidato che fino al giorno prima spacciava per civico. Quello che conta per loro sembra essere sostituire Draghi con la Meloni, Ravenna c’entra poco. Ecco, per la nostra lista è proprio tutto il contrario. Noi chiediamo un voto non per il teatrino della politica nazionale ma per dare forza a Michele de Pascale e alla nostra lista per farci uscire dalla pandemia e cogliere tutte le opportunità che abbiamo davanti.” Così in una nota la Lista de Pascale Sindaco.

Pranzo di autofinanziamento di Ravenna Coraggiosa

Domenica 19 settembre nuovo appuntamento pre-elettorale conviviale per Ravenna Coraggiosa, dopo le cinque serate della Festa a Marina. Alle 12.30, è in programma nel parco del Bar Hobbies di Carraie la Mangiata “minestrata coraggiosa”: un pranzo di autofinanziamento con piatti tipici della tradizione rigorosamente fatti a mano, con ciambella finale. Su prenotazione, è disponibile anche un menù vegano. Per informazioni e prenotazioni (preferibilmente tramite whatsapp) 348 7186845, 338 6112724, 335 5233380. Al termine della mangiata, intervento dei candidati della lista di Ravenna Coraggiosa e saluto del candidato sindaco Michele de Pascale, a cui la lista è collegata. “È importante rendere pienamente operativi i Consigli Territoriali, dare continuità e nuovi ambiti alla co-progettazione con il territorio sulla base dell’esperienza di “abitare il territorio” – dichiara il capolista di Ravenna Coraggiosa, Gianandrea Baroncini –. Ma sono altrettanto indispensabili i luoghi fisici, stabili e funzionali, connessi al decentramento dei servizi: facendo tesoro delle esperienze informatiche sperimentate per necessità durante il Covid, potranno produrre un ampliamento dei procedimenti e degli sportelli decentrati. Pensare la città dal forese e dalle periferie e non solo il contrario, aiuta a ridurre le distanze tra cittadini e amministrazione, aiuta a cambiare l’idea di mobilità da e verso la città e tra paesi, aiuta a rimettere al centro spazi pubblici di aggregazione, socialità, invecchiamento attivo, produzione culturale e case della salute”.

Gli altri candidati e le altre liste

Lazzari (Ravenna in Campo): ridiamo ai giovani il diritto di provare. “Bamboccioni, mammoni, generazione x-y-z e chi più ne ha più ne metta. Invece di limitarsi a definire i giovani converrebbe sedersi con loro ed ascoltarli. Fuori dalle solite vuote parole credo sia importante dare ai giovani il diritto alla prova, alla sperimentazione, al rischio e anche il diritto all’errore; diritti troppo spesso negati dalle consuetudini sociali e dalle complessità del nostro mercato del lavoro. Un’amministrazione comunale può fare moltissimo, e molto con costi e tempi nulli o quasi. Ecco perché, se eletto, vorrei portare a Ravenna le migliori esperienza nazionali… Dobbiamo sviluppare spazi che permettano a giovani con idee in agricoltura, industria, artigianato, servizi alla persona, tutela del territorio… di dare gambe alle loro idee accedendo o partecipando alla rigenerazione dei tanti spazi dismessi o abbandonati. Spazi dove poi sia possibile formarsi e confrontarsi con imprenditori e startuppers di tutta Italia e non solo. Servirebbero accordi con banche e realtà filantropiche della nostra città per la creazione di un sistema di microcredito basato su fondi rotativi remunerativi.” Così Antonio Lazzari, Candidato in consiglio comunale per Ravenna in Campo. Santini (Potere al Popolo): basta nuove strade, bisogna potenziare il trasporto su ferro. “La signora Terranova, dopo una brillante carriera in CGIL nel settore agricolo, da ministra si distinse per le proposte in favore delle coltivazioni OGM e ora viene a Ravenna, suscitando sfrenato entusiasmo tra i nostri amministratori e portando in dono un pacco di strade da costruire. A Ravenna le strade per auto e camion ci sono già, spesso bisognose di adeguata manutenzione. Eppure si parla della terza corsia del tratto dal porto a Classe, del nuovo raccordo tra S. Antonio alle Bassette, ecc. L’aumento del traffico fa aumentare il rischio di disastrosi incidenti. Il traffico di mezzi pesanti è in continuo aumento, i mezzi per trasporti eccezionali in uscita dallo stabilimento di Marcegaglia viaggiano anche con carichi tra le 60 e le 100 tons, ben oltre il peso di 30 tons considerato normale per una strada. Il termine eccezionale significherebbe trasporti casuali, ma ormai è noto che tutti i giorni ne transitano in via Baiona. Quello che manca a Ravenna sono i collegamenti ferroviari per trasportare le merci che arrivano al porto. Basta guardare i raccordi ferroviari che servono i porti di Trieste e La Spezia e confrontarli con quelli di Ravenna per fotografare l’inadeguatezza della nostra classe dirigente. Ferrovie obsolete spesso a binario unico, scarsa manutenzione, una rete fatta a pezzi dalla privatizzazione e dal passaggio a società per azioni dei gestori.” Così Gianfranco Santini candidato di Potere al Popolo. Italexit: “la Giunta de Pascale trascura i bambini, a favore del green pass”. “È inconcepibile come un Sindaco spalleggi un provvedimento così privo di logica e che discrimina chi non può o non vuole vaccinarsi, agendo nel pieno rispetto della legge, perché ricordiamo al Sindaco uscente, che non è prevista l’obbligatorietà vaccinale. È altrettanto vero che il Sindaco e la sua Giunta non siano intervenuti in merito, se non per dare una risposta superficiale e sommaria definendo la questione “una sciocchezza”, che non risolve il problema di fondo, ovvero che i genitori saranno costretti a rimanere fuori dall’asilo. Ringraziamo la candidata Sindaco Veronica Verlicchi per aver condiviso assieme agli altri 9 candidati la questione, ringraziamo inoltre il candidato al consiglio comunale e consigliere uscente Gianfilippo Nicola Rolando per aver sollevato questa vergognosa questione.” Così Italexit. Ferri (PC) parlerà di gioventù e comunismo in una conferenza stampa. Lorenzo Ferri candidato per il Partito Comunista (PC) organizza per domani, sabato 18 settembre, alle ore 11.30 presso il banchetto elettorale di piazza Zaccagnini, angolo via Cassino, una conferenza stampa. Lorenzo Ferri parlerà di “ gioventù e comunismo “ e di come “solo i giovani e solo il comunismo possano risolvere a Ravenna ed in Italia il dramma dei tagli alla scuola pubblica, la carenza di insegnanti, l’alternanza scuola- lavoro, il futuro di precarietà ed insicurezza, lo studio e l’apprendimento piegato ai voleri del mercato e delle multinazionali.” Panizza (3V) incontra i ravennati in Piazza del Popolo. Sabato 18 settembre alle ore 18 in Piazza del Popolo il movimento 3V incontra i ravennati. Il candidato sindaco Emanuele Panizza insieme alla squadra della lista 3V Ravenna invita i cittadini a confrontarsi sulle tematiche necessarie a far crescere Ravenna. Guerra (Alleanza di Centro): a quando una nuova caserma della Polizia locale? “Scambiando qualche parola con alcuni ex “vigili urbani”, ormai da anni in pensione, ci si sente spesso dire, con evidente ironia, che fin dai tempi della loro assunzione si vociferava della ormai prossima costruzione di una nuova caserma. Le Amministrazioni comunali che si sono via via succedute hanno però invece aggirato il problema, trasferendo il Comando presso i locali di Via IV Novembre prima e presso la ex caserma dei Vigili del Fuoco poi; riuscendo così a risparmiare nell’immediato ma spostando nel tempo un problema in realtà non eludibile. Fino ad ora il Corpo si è dovuto arrabattare con ex caserme ottocentesche, ex chiese, ex ristoranti, il tutto non solo a detrimento della qualità del servizio… A noi come del resto anche alle persone più sprovvedute sono sorti dei dubbi: quanto si è speso per queste opere? a cosa sono destinate? non si sarebbe speso meno a fare una Caserma nuova?” Così Elisa Guerra candidata alle amministrative per Alleanza di Centro per Ravenna Bertolino Sindaco. Faustino (Fratelli d’Italia): con Giorgia Meloni per i valori identitari nel rispetto delle radici cristiane. “Dopo una lunga riflessione ho accettato l’offerta di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni di candidarmi come Consigliere comunale nella loro lista. Naturalmente l’impegno è sempre lo stesso: la famiglia in primis, i valori identitari nel rispetto delle nostre radici cristiane, la sicurezza pubblica, il rilancio dell’economia locale prediligendo il piccolo commerciante schiacciato oramai dalla grande distribuzione, la salvaguardia dei diritti dei più deboli, soprattutto dei disabili, della Vita.” Così Marcello Faustino candidato per Fratelli d’Italia.

