Come intendono gestire la pandemia i candidati Sindaco per Ravenna? Cosa pensano, esattamente, dei vaccini? Una iniziativa di FutuRa per “stanare” i candidati

“Vista la situazione sanitaria che ha portato importanti cambiamenti nonché conseguenze sanitarie, economiche e sociali, su richiesta di cittadini ravennate, ci facciamo portavoce e invitiamo caldamente i candidati a Sindaco della nostra città affinché esprimano chiaramente la loro posizioni in merito alla gestione di questa pandemia”. Così Pietro Vandini espone la posizione dei civici di FutuRa relativamente ad un aspetto che a loro avviso “non può mancare in questa campagna elettorale”.

“Se è vero che non è certamente un Sindaco a decidere in tal senso, è altrettanto vero che queste posizioni scientifiche, e non politiche, permettono a tutti i cittadini di conoscere come chi vuole guidare un territorio si approccia a tematiche che seppur scientifiche, evidenziano quale sia l’approccio nei confronti del rispetto delle competenze e delle istituzioni deputate a prendere provvedimenti” continua Vandini “un tema come quello del COVID che non può ricadere in modo confusionario in un dibattito politico dove troppo spesso l’ambiguità aiuta chi non vuole esporsi per puro calcolo politico”.

I civici di FutuRa chiedono a tutti i candidati a Sindaco di rispondere chiaramente alla seguente domanda e si fanno carico di pubblicare e diffondere le risposte (o le non risposte) nella pagina Facebook di FutuRa.

LA DOMANDA

Ritiene che i vaccini siano l’arma per poter gestire adeguatamente, nell’immediato, questa pandemia, agendo sul “collo di bottiglia” che è risultato essere la criticità maggiore, ovvero evitando di sovraccaricare il SSN?

(in caso di risposta negativa spiegare il motivo e quale alternativa valida propone)

FutuRa chiede “cortesemente di mandare le risposte entro mercoledì 22 settembre alla mail: futura.progettocivico@gmail.com”. Sarà curioso sapere se e come risponderanno i vari candidati.