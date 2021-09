Vaccini. Le risposte e i silenzi dei candidati Sindaco. I civici di FutuRa si sono fatti “portavoce” dei cittadini ravennati

Come abbiamo pubblicato qualche giorno fa i civici di FutuRa (che non sono presenti alle elezioni ma hanno comunque dichiarato che appoggiano il Sindaco Michele de Pascale poiché interni al centrosinistra) avevano posto una domanda ai candidati Sindaco sui vaccini. Lo facevano – hanno detto – a nome dei cittadini che hanno diritto di sapere. Questa era la domanda posta da FutuRa qualche giorno fa.

“Ritiene che i vaccini siano l’arma per poter gestire adeguatamente, nell’immediato, questa pandemia, agendo sul “collo di bottiglia” che è risultato essere la criticità maggiore, ovvero evitando di sovraccaricare il SSN?” (In caso di risposta negativa spiegare il motivo e quale alternativa propone valida.

“Hanno risposto alla nostra domanda 6 degli 11 candidati a Sindaco e, come promesso, divulgheremo queste risposte ma prima vogliamo fare alcune considerazioni e puntualizzazioni” dicono i civici di FutuRa. “Il Sindaco è l’autorità sanitaria locale che esercita una funzione di indirizzo e controllo nei confronti delle ASL, questo significa che non ha potere diretto di decisione in merito a Green Pass o alle campagne vaccinali, ma in questa situazione riteniamo importante, come cittadini di Ravenna, conoscere quale sia la posizione nei confronti dei vaccini. Si tratta di capire quale sia l’approccio, di chi vuol essere la massima carica cittadina, nei confronti della scienza e delle istituzioni deputate a decidere. Oggi più che mai questo aspetto ha un ruolo molto importante, troppo spesso la scienza diventa carne da macello ad uso e consumo del marketing elettorale e in particolar modo nelle campagne elettorali. Ringraziamo i 5 candidati che hanno risposto, e al contempo siamo dispiaciuti di non aver ricevuto risposte dagli altri 6. – dicono quelli di FutuRa – Riteniamo la loro scelta sbagliata e poco responsabile nei confronti dei cittadini che sentono forte l’esigenza di sapere su questo tema che ha cambiato la vita di tutti nell’ultimo anno e mezzo.”

Di seguito la sintesi delle risposte (in ordine di ricezione) che pubblicheremo integralmente nella nostra pagina Facebook, FutuRa civici Ravenna.

Mauro Bertolino (Alleanza di Centro): “Ritengo che dobbiamo affidarci alla scienza, non abbiamo alternative e se la soluzione proposta dalla scienza è il vaccino bisogna adeguarsi.”

Veronica Verlicchi (Alleanza civica guidata dalla Pigna): “Lasciamo piena libertà di opinione ai nostri aderenti e ai nostri candidati al Consiglio comunale, anche sul tema dei vaccini. Personalmente, sono favorevole alla vaccinazione anti Covid-19 e ritengo che questo possa essere un buon strumento per gestire la pandemia, purché non diventi l’alibi per non agire.”

Michele de Pascale (coalizione di centro sinistra): “Convintamente sì. Il vaccino è ad oggi l’unico strumento efficace per mettere le nostre comunità al riparo da un riacuirsi della pandemia e dei contagi. Lo confermano le evidenze scientifiche e tutti i dati statistici. Per questo motivo invito caldamente chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi al più presto.”

Filippo Donati (Viva Ravenna – Lega – Fratelli d’Italia): “La vaccinazione è la risposta migliore possibile che la scienza ha fornito nell’emergenza, forse non è la risposta perfetta, ma è il contributo che ciascuno può dare all’innalzamento delle difese.”

Alberto Ancarani (Forza Italia – PrimaveRa Ravenna): “Ritengo che i vaccini siano la principale strada. Ritengo altresì che: 1) non si debbano abbandonare gli sforzi per arrivare ad una cura per i soggetti che non possono vaccinarsi o per quelli che, per quanto sbagliando, scelgano di non farlo. 2) sia necessario continuare gli sforzi per un vaccino “aggiornato” rispetto alle nuove varianti essendo i vaccini attuali basati su una variante del virus che si è già modificata molte volte.”

Non hanno inviato alcuna risposta Emanuele Panizza (3V), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Matteo Rossini (Riconquistare l’Italia), Lorenzo Ferri (Partito Comunista), Gianfranco Santini (Potere al Popolo), Alessandro Bongarzone (Comunisti Uniti).