L’esito del confronto di 7 candidati Sindaco di Ravenna sull’ambiente in un documento stilato dagli ambientalisti

Si è tenuto ieri, 24 settembre, alla Rocca Brancaleone il confronto pubblico tra Legambiente, Fridays for Future e Coordinamento Per il Clima Fuori dal Fossile con i candidati sindaco ravennati alle comunali 2021. Hanno partecipato all’incontro: Michele de Pascale, Lorenzo Ferri, Mauro Bertolino, Alvaro Ancisi, Alessandro Borganzone, Gianfranco Santini, Emanuele Panizza. Gli organizzatori segnalano che Emanuele Panizza è intervenuto insieme all’assistente Alessandra Musumeci, Filippo Donati si è presentato a inizio incontro poi non ha partecipato per altri impegni istituzionali, Veronica Verlicchi aveva dato disponibilità ma non è riuscita a presentarsi, Matteo Rossini ha dato disponibilità ma non si è presentato, Alberto Ancarani non ha dato disponibilità (Ancarani aveva motivato il suo rifiuto a partecipare, noi lo abbiamo pubblicato ieri, ndr).

I candidati hanno risposte a 3 domande, 3 minuti ciascuna, poste dagli ambientalisti: una sulle strategie di riduzione di gas climalteranti, una sul consumo di suolo ed una sul progetto di Carbon Capture and Storage di ENI a Ravenna (il famoso progetto sul CO2, ndr). Ai candidati è stato chiesto inoltre di rispondere per iscritto alle domande entro il 21 di settembre. Hanno risposto alle domande in forma scritta nei tempi indicati: Michele de Pascale, Filippo Donati, Gianfranco Santini, Veronica Verlicchi, Lorenzo Ferri, Alessandro Borganzone, Emanuele Panizza.

