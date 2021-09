Michele de Pascale: salute al centro e 4 progetti d’investimento: Pronto soccorso, Palazzina materno-infantile, Casa Salute in Darsena e Oncoematologia

Circa 200 persone hanno partecipato ieri sera alla cena in appoggio alla candidatura di Michele de Pascale organizzata alla Campaza e dedicata ai temi del sociale, della salute e della sanità, che il candidato del centrosinistra ha messo al primo posto del suo programma, anche perché veniamo da due anni di pandemia che hanno fatto emergere “sia l’importanza di questi temi, sia i punti di forza e di debolezza del nostro sistema”. Il parterre era nutrito di rappresentanti del mondo della sanità ravennate, dei servizi socio-sanitari, del terzo settore e del volontariato.

Il discorso di Michele de Pascale è stato introdotto dall’Assessora uscente ai Servizi Sociali Valentina Morigi che ha già praticamente lasciato il suo incarico ed è tornata a insegnare in una scuola elementare di Castiglione di Ravenna. “Mi piace molto il mio nuovo lavoro” dichiara a parte. Morigi ricorda la scelta fatta 5 anni fa di portare all’interno del comune la gestione dei servizi sociali, che per tanti anni era stata affidata all’esterno, prima al Consorzio dei Servizi Sociali poi all’ASP.

E da qui è partito anche Michele de Pascale. “Cinque anni fa la gestione dei servizi sociali che c’era non ci convinceva, c’erano ampi margini di miglioramento, per questo abbiamo fatto la scelta della gestione comunale.” Poi ha aggiunto: “Anche la gestione dei servizi sanitari non ci convinceva e l’abbiamo detto a più riprese. I rapporti con i vertici della sanità non sono sempre stati facili, e abbiamo detto che le cose dovevano cambiare.” E sono cambiate, lascia intendere de Pascale, che sembra avere trovato un feeling in particolare con il nuovo direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori.

Michele de Pascale ha ricordato che in questi 2 anni difficili e a tratti drammatici “i temi della salute sono diventati pop” e “adesso tutti ne parlano” ma prima “nessuno voleva occuparsene e nessuno voleva occupare il posto di Ministro” in un Ministero dove in genere si tagliavano i finanziamenti. “Noi oggi mettiamo nella prima pagina del nostro programma il diritto alla salute e per salute abbiamo usato la definizione dell’OMS, ovvero lo stato di benessere fisico, psichico e sociale di una persona.”

“Mettiamo la salute al primo punto e parliamo di importanza della prevenzione a partire dalla tutela dell’ambiente” ha detto de Pascale, per il quale tutela della salute e tutela dell’ambiente vanno a braccetto. Parlando di questi cinque anni ha detto che non tutto è stato fatto bene e non tutto funziona a dovere, ma “molte cose sono state fatte e migliorate”.

Per quanto riguarda la sanità, in particolare, ha citato la riorganizzazione della rete dei medici di medicina generale e l’implementazione della rete delle Case della Salute e qui “abbiamo cominciato dal forese, dalle zone più sprovviste di servizi, dove non c’erano mai stati li abbiamo portati.” Ha parlato della necessità di portare i servizi sanitari più vicini alle persone anche attraverso le nuove tecnologie, come la pandemia ha insegnato. Poi ha parlato dell’ospedale di Ravenna.

In particolare, Michele de Pascale ha illustrato “quattro impegni precisi in tema di edilizia sanitaria e investimenti”. Il primo già concreto e appaltato, è “il cantiere che partirà entro l’anno e che riguarda l’ampliamento del Pronto Soccorso, la terapia intensiva e il blocco chirurgico nell’area adiacente al Dea dell’ospedale di Ravenna. In sostanza con la realizzazione di questi tre interventi – ha commentato de Pascale – sarà come avere un nuovo ospedale di ultimissima generazione”.

Il secondo impegno è già all’ordine del giorno della Conferenza territoriale socio-sanitaria della Romagna di cui Michele de Pascale è il presidente di lunedì 27 settembre, si tratta dello “stanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna di 17 milioni di euro che, con altri, concorreranno alla realizzazione della nuova palazzina materno-infantile dell’ospedale di Ravenna e al trasferimento della terapia intensiva neonatale in uno spazio ultramoderno”. “Verranno realizzate – ha aggiunto de Pascale – nuove sale parto confortevoli per la salute delle donne e stabilita una maggiore interazione con gli spazi chirurgici per la ginecologia. Proprio perché la pediatria di Ravenna è una grande eccellenza è prevista anche la sua trasformazione in unità operativa a direzione universitaria. Questo progetto ci sta particolarmente a cuore da un lato perchè è il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissi in questi cinque anni in quanto ginecologia, ostetricia e pediatria erano l’unico servizio complesso che ancora era ubicato nella parte vecchia dell’ospedale, ma anche perché rappresenta un alto valore simbolico, dopo aver trascorso due anni terribili ad occuparci di decessi, il primo grande investimento dell’ospedale di Ravenna si occupa di donne e di bambini, di nascite e di futuro”.

Il terzo investimento riguarda la Casa della Salute in Darsena, per cui è già stata identificata l’area, e rispetto al quale si sta concludendo in queste settimane il lavoro del team di progettazione tra Comune e Ausl per la realizzazione del progetto socio-sanitario. “Abbiamo il progetto pronto da candidare nel Pnrr e abbiamo già avviato le carte per presentarlo in Regione”. Su questo una stilettata agli avversari: “Sorprende però il silenzio su questo progetto: ad oggi non sappiamo se sia o meno condiviso dagli altri candidati che non si sono mai pronunciati su questa proposta”. Accanto al progetto sulla Casa della Salute in Darsena è previsto il completamento della rete della Case della Salute con la realizzazione di quella di Marina di Ravenna e di Castiglione e l’implementazione dei servizi: “il primo obiettivo – ha sottolineato de Pascale – è la copertura oraria con la continuità assistenziale, perché i cittadini e le cittadine possano avere nella gran parte della giornata, tutti i giorni della settimana, anche il week end, un punto dove potersi recare come alternativa al Pronto soccorso”.

Il quarto obiettivo mette al centro l’oncoematologia: “Il traguardo da raggiungere nei prossimi anni insieme a Ior e Ail, con i quali stiamo già lavorando, sarà reperire i finanziamenti per incrementare e valorizzare l’oncoematologia, le cui attività di ricerca ci hanno donato il processo che è alla base del vaccino anti Covid-19. Se abbiamo avuto in così poco tempo un vaccino tanto efficace lo dobbiamo a tutto il mondo della ricerca in ambito oncologico e anche a tutte le donazioni che sono arrivate in questi anni in quel settore. Nello specifico mi riferisco ad investimenti che riguardano, sul versante ematologico, il trapianto allogenico, per il quale è previsto anche un intervento importante sull’area dell’ospedale, e il completo restyling di tutto il day hospital oncoematologico, progetto che vogliamo portare avanti anche insieme allo Ior per realizzare uno spazio di eccellenza nazionale, che possa accogliere con qualità e umanità chi deve affrontare quel momento tanto difficile e delicato dal forte impatto psicologico, ma che oggi sappiamo essere per molti l’inizio di un percorso che riporta alla salute e alla vita”.

Concludendo, il Sindaco ha detto che la scelta di tenere la delega alla sanità è stata “la scelta migliore che potesse fare 5 anni fa” e ha chiesto agli operatori presenti ma più in generale ai cittadini di votare il 3 e 4 ottobre pensando al “candidato più credibile per tutelare la salute dei ravennati, a chi ha più progetti in campo, a chi ha scelto di mettere la salute al primo posto”. Sottinteso lui, il Sindaco in carica. In conclusione ai convitati è stata offerta anche la torta “Si può”, lo slogan della campagna elettorale (e un auspicio) di un Sindaco uscente che si sente già molto “entrante” e sicuro di potercela fare. Resta solo da capire se al primo o al secondo turno.