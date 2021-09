ELEZIONI A RAVENNA –5 / Diario del 27 settembre. Matteo Renzi: “votate Ravenna in Campo per evitare slittamenti verso grillismo e populismo”

Oggi lunedì 27 settembre è arrivato a Ravenna l’ex Premier Matteo Renzi per Ravenna in Campo con Roberto Fagnani a sostegno di Michele de Pascale (al BBK di Punta Marina, dove ha presentato il suo ultimo libro “Contro Corrente” sulla caduta del Governo Conte e sulla nascita del Governo Draghi di cui lo stesso Renzi si sente artefice). Nel pomeriggio Stefania Craxi tiene una conferenza stampa per sostenere Alberto Ancarani alle 17 in Piazza Andrea Costa. Sempre oggi è presente a Ravenna anche Marco Rizzo segretario nazionale del Partito Comunista in sostegno di Lorenzo Ferri: Rizzo e Ferri concludono la campagna elettorale del PC in Piazza XX Settembre alle 18.

Fra le iniziative segnaliamo sempre oggi al BBK di Via C. Colombo 171 a Punta Marina (dalle 17 alle 18.30 l’incontro “Per ascoltare e condividere riflessioni sul mondo dell’Infanzia”. L’incontro è organizzato da Fortunata Franchi titolare di un nido privato a Ravenna e da Claudia Parini Referente Comitato Servizi Prima Infanzia con la partecipazione del candidato Sindaco Michele de Pascale. “Sempre più una città a misura di bambino, per promuovere azioni mirate verso i cittadini più piccoli. Considerare le iniziative destinate al potenziamento delle realtà presenti sul territorio, asili nido e scuole dell’Infanzia, per garantire una collaborazione tra Istituzioni locali e Famiglie. All’ordine del giorno proposte per “Crescere a Ravenna”. Partire dall’ascolto dei cittadini, creare occasioni di condivisione in cui tutti possono interagire e dare suggerimenti.”

Oggi in serata, alle ore 20.30 al Darsena Pop-Up e in diretta sulla sua pagina Facebook, è previsto l’incontro di Michele de Pascale “Parlando con voi. 30 minuti” con Luca Panzavolta AD presso Commercianti Indipendenti Associati e Arch. Lara Bissi per parlare di Darsena e di rigenerazione urbana.

Domani sera martedì 28 settembre cena elettorale in sostegno di Alberto Ancarani con l’on. Alessandro Cattaneo. Appuntamento alle ore 20 presso il Lex Ghinea di Marina di Ravenna (Via Trieste 356. Per info e prenotazioni obbligatorie 346 6829146 (Bruno) o 338 5026208 (Samantha).

Incontro di “Ambiente e Territorio con Maiolini” domani martedì 28 settembre alle ore 20.45 presso Sala Buzzi di via Berlinguer 11, sul progetto del sottopasso ferroviario di via Canale Molinetto, con “alcune proposte interessanti studiate appositamente per risolvere il problema dei parcheggi a servizio delle attività commerciali. Come siamo abituati a fare, tentiamo di risolvere concretamente le osservazioni dei cittadini. Fermo restando che il sottopasso è un’infrastruttura necessaria sia per la sicurezza che per lo scorrimento del traffico, cerchiamo di realizzare la miglior opera possibile, vista anche la futura realizzazione della casa della salute nel parco Cesarea in zona Poggi, che incrementerà il passaggio in quella zona.”

Matteo Renzi: “votate Ravenna in Campo per evitare slittamenti verso il grillismo e il populismo”

È un Matteo Renzi rilassato, sorridente, brillante, pronto alla battuta, insomma in gran forma, quello che alle 13.30 arriva al BBK di Punta Marina all’incontro organizzato dal parlamentare di Italia Viva Marco Di Maio per sostenere la lista di Roberto Fagnani “Ravenna in Campo” e la candidatura di Michele de Pascale. Il Sindaco non c’è ma quasi in sua vece per il Pd ci sono il segretario provinciale Alessandro Barattoni e la consigliera regionale Manuela Rontini, insieme a circa 200 sostenitori dell’ex Premier. Per la presentazione del libro gli fa da spalla un giornalista locale, ma non ce ne sarebbe alcun bisogno, perché quando c’è Matteo Renzi lo spettacolo è assicurato. E il divertimento per i suoi fan pure.

E così c’è spazio per aneddoti (il nonno di Cesena) e amenità (la visita alla Tomba di Dante, ma anche no… da fiorentino), e poi battute a raffica (la Romagna non porta bene all’altro Matteo) e perfino l’imitazione di Silvio Berlusconi. Non mancano le sue ossessioni degli ultimi anni: Casalino e Conte, i grillini e il reddito di cittadinanza fonte di tutti i nostri mali, che ritornano di continuo.

Ma fra un passaggio brillante e l’altro c’è tempo anche per le cose serie e importanti. Come quando dice che “il voto per Ravenna in Campo è importante per evitare slittamenti della maggioranza verso il grillismo e il populismo” e qui subito un primo attacco al reddito di cittadinanza: “Noi vogliamo più lavoro non più sussidi per stare sul divano a far niente”; quel reddito che anche Salvini vorrebbe togliere adesso, ma che “lui ha approvato quando era al governo”.

Adesso mette nel mirino proprio Salvini, che secondo lui cambia troppo spesso opinione, che definisce “un ragazzo che tra qualche anno troveremo su una nave delle Ong nel Mediterraneo.” Quel Salvini che era un comunista padano, figurarsi. Qui Renzi chiede al pubblico: “Quanti di voi sono stati comunisti?” Non sappiamo che risposta si aspettasse Renzi, ma appena una decina di persone del suo pubblico alza la mano.

Poi ecco il succo del suo libro: “Abbiamo mandato a casa Conte e portato al governo Draghi. Mi hanno dato del matto. Ma oggi l’Italia è più forte.” E nell’era del dopo-Merkel “il nuovo leader dell’Europa sarà l’Italia di Draghi. Se avessimo tenuto Conte e Casalino non saremmo stati leader nemmeno del quartiere.”

Dice che sta vivendo questa fase politica con felicità e tranquillità e “in grande libertà” e attacca Bonomi (Confindustria) che spara sui partiti, “proprio Bonomi che voleva il Conte ter e che ora deve rispettare i partiti, perché i partiti fanno il gioco democratico.” Parla delle prossime stazioni: la prima è la Leopolda il 19, 20 e 21 novembre e la seconda è “liberarsi dell’ipocrisia e dire finalmente quello che si pensa”. Cita de Pascale che quando lui era a Palazzo Chigi e a capo del Nazareno lo chiamava spesso per avere aiuti contro i populisti sulle infrastrutture, l’economia del mare, gli investimenti. “Anche oggi siamo qui per dare una mano, con Ravenna in Campo, perché come è successo in Germania la sinistra vince solo se è riformista” chiosa il fiorentino.

Imita Berlusconi, si diceva, e poi torna al suo chiodo fisso, i grillini. Avverte il Pd: “Amici del Pd non inseguite i grillini che sono la negazione della politica”. Irride al Luigi Di Maio di oggi tutto “misurato e perbenino” perché ha “scoperto che le sue idee erano fallimentari”. “Mi hanno chiesto scusa per quello che hanno detto su di me in passato, mi hanno massacrato, ma loro sono come quelli del film Johnny Stecchino, dove chiedono scusa dopo avere ucciso la mamma.” Loro hanno “cambiato idea su tutto, sull’Europa, sulla Tav, sull’Euro, manca solo che cambino idea sulla riforma costituzionale. Io invece non ho cambiato idea, perché se avessimo fatto quella riforma ci saremmo risparmiati certi giochini in Parlamento. Ma se vogliono fare i giochini in Parlamento, noi siamo meglio di loro.”

Torna anche sul Jobs Act che ha creato 1.300.000 posti di lavoro, dice, altro che sussidi. Poi passa alla bestia, la macchina di propaganda di Salvini ferita per le vicende personali di Morisi e la paragona alla bestia di Conte, che poi sarebbe il suo spin doctor Casalino, sempre lui. E qui si arriva al nodo della giustizia, alla stigmatizzazione del giustizialismo, alla tragica vicenda della trattativa Stato-Mafia che si è conclusa come tutti sappiamo ma intanto “hanno massacrato il povero Napolitano” con quella vicenda. E sulla giustizia dice che i processi bisogna farli e nei processi ci si difende. Ma occorre garantire ai magistrati di fare carriera senza dipendere da una corrente. E ce n’é anche per la stampa – i Travaglio, gli Scanzi – che troppo spesso fa da megafono alle Procure.

In definitiva, un incontro certamente corroborante per Roberto Fagnani e la sua lista Ravenna in Campo (“Per noi è una partita difficile” dice) ma che può suscitare qualche mal di pancia nel vasto schieramento che sostiene Michele de Pascale, di cui fanno parte anche i grillini e i quasi grillini di Maiolini e anche molti che con i grillini vogliono stringere seriamente alleanza.

Donati (Viva Ravenna e centrodestra): “bombe di euro: anche il meteo della politica impazzisce sotto elezioni”. OMC occasione “non sfruttata”

“Il meteo è cambiato: non più le piogge benefiche di stagione di una volta, ma il fenomeno delle bombe d’acqua. Sotto elezioni, anche il meteo della politica è impazzito: bombe di euro (promessi) piovono sui cittadini: un milione per il Bike park, un milione per la nave di Teodorico (però a Classis), un milione per una strada. Ogni intervento del Sindaco sotto elezioni è per annunciare un milione da qualche parte, milioni come bombe d’acqua. Quando si realizzeranno effettivamente le promesse elettorali? Dalla fantasia delle bombe di euro alla realtà dello scontento dei cittadini per mancanze e manutenzioni primarie. Il tradimento degli elettori – ormai elemento del DNA della sinistra – si evidenzia nelle frazioni, dove i cittadini che sono stati per decenni lo zoccolo duro della sinistra e degli (oggi) alleati repubblicani, soffrono mancanze primarie per la dimenticanza di coloro che hanno fedelmente e incrollabilmente votato per decenni. Prima di tutto la sicurezza, la vigilanza, la presenza. E poi un lampione, una pensilina, una panchina, un passaggio di polizia locale non per fare multe (perchè manca un parcheggio là dove servirebbe) ma per assicurare almeno una visibilità, magari per contrastare presenze sospette. Contro la prassi del tradimento degli elettori e delle bombe di euro promessi, si muova quel sano buonsenso così congeniale alle campagne che noi abbiamo messo come slogan e nostro programma, la “rivoluzione del buonsenso.” Questa la dichiarazione di Filippo Donati candidato Sindaco di Viva Ravenna, Lega e Fratelli d’Italia.

Donati e Viva Ravenna intervengono anche sull’OMC. “Sta per svolgersi OMC, che alla valenza industriale ed economica delle ditte ravennati, pioniere dell’estrazione di idrocarburi, unisce quella turistica, svolgendo un ruolo di vetrina delle nostra accoglienza e professionalità. L’edizione 2021 è annunciata appunto con contenuti scientifici (aspetto della manifestazione ravennate particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori) spostati massicciamente sulla transizione alle energie ‘green’, che non si potranno realizzare senza l’apporto ancora per molti anni delle tecnologie tradizionali, rese sempre più sicure e avanzate dall’evoluzione del settore. Guardiamo con preoccupazione alla frizione che si aprirebbe in caso di governo della città tra repubblicani (tradizionalmente sostenitori dell’offshore ravennate) e una componente grillina sorda e contraria allo sviluppo tecnologico, alla convenienza (e maggior indipendenza energetica possibile) dell’Italia da altri Paesi, impossibilitata oggi a mettere in campo le sue risorse e la sua (invidiata) tradizione e cultura industriale.”

Ancisi (LpRa e alleati): “nel nostro programma la famiglia al centro”

“Nel programma elettorale di Lista per Ravenna, la famiglia è definita come il nucleo fondante della società, il primo soggetto cui devono rivolgersi le politiche sociali del Comune. I princìpi cardine indicati sono sussidiarietà, solidarietà e partecipazione. Di qui il nucleo di proposte esposto testualmente di seguito. L’assessorato alle politiche sociali deve racchiudere in sé anche la delega alla famiglia, che rappresenta il primo luogo di intervento a livello sociale nei confronti delle persone in difficoltà. Nell’erogazione dei servizi e nella modulazione delle tariffe, la famiglia va sostenuta come nucleo unitario e capace di garantire stabilità sociale. Vanno coinvolte le associazioni familiari in forma consultiva e va sostenuta la maternità a livello assistenziale. Attraverso i consultori, le donne incinte vanno sostenute in ogni momento, affinché non si sentano mai sole e possano sempre trovare l’assistenza adeguata. Occorre inoltre introdurre appieno il quoziente familiare, ossia un sistema di rimodulazione delle tariffe e delle tasse comunali capace di tener conto dell’intero carico familiare non solo in senso verticale (cioè per classi di reddito), ma anche in senso orizzontale (cioè in base al numero dei figli, alla presenza di anziani, di portatori di handicap o di debolezze mentali, di figli con un solo genitore). A tal proposito, va rivisto il sistema ISEE, che continua a non considerare adeguatamente i carichi sociali che gravano sulla famiglia. Sostenere la famiglia significa anche sostenere le giovani coppie per l’acquisto o l’affitto della casa. Occorre pure attivare specifiche modalità di intervento in casi di difficoltà economica. Sostenere la famiglia significa infine la possibilità per una giovane coppia di trovare un posto all’asilo nido per il loro figlio, senza dover spendere l’intero stipendio mensile nella retta” Questo il programma sulla famiglia di Alvaro Ancisi candidato Sindaco di Lista per Ravenna e del polo civico che lo sostiene.

Ravenna Coraggiosa: “per Zaki e Giulio, interessi economici non siano colpo di spugna su diritti umani”

“Domani, 28 settembre, si apre a Ravenna l’OMC, appuntamento internazionale ormai consueto sul tema energetico e il cui focus in questa edizione sarà ripensare la produzione energetica verso una transizione (che auspichiamo sia reale e non solo di facciata) oltre le fonti fossili. Lo stesso giorno a Mansura, in Egitto, Patrick Zaki affronterà la seconda udienza del processo a suo carico dopo 19 mesi di detenzione preventiva. Due eventi che apparentemente non hanno nulla a che fare, se non fosse che uno dei principali ospiti della prima giornata di conferenza è Tarek El Molla, ministro egiziano per il petrolio. Come Ravenna Coraggiosa auspichiamo che in questo contesto, certamente importante per le lavoratrici e i lavoratori del settore, anche nel nostro territorio, i diritti umani non vengano messi in secondo piano e schiacciati da altri interessi. Lo chiediamo alle istituzioni nazionali e locali che saranno presenti: gli interessi economici non prevalgano sul rispetto e la tutela dei diritti fondamentali, sia anche questa l’occasione per continuare a chiedere libertà per Patrick Zaki e per tutti i detenuti politici, verità e giustizia per Giulio Regeni.” Così in una nota Ravenna Coraggiosa.

Due convegni del Pri sulla cultura e sul porto

“Quale mosaico per le istituzioni culturali” è invece un appuntamento promosso da Chiara Francesconi, candidata PRI alle elezioni amministrative, oggi lunedì 27 settembre, dalle ore 18.30 nello spazio eventi al primo piano del Mercato Coperto Ravenna, in Piazza Andrea Costa. L’appuntamento con “Mosaico di idee” è dedicato alle istituzioni culturali. Tra gli interventi previsti in questa occasione: Mauro Felicori, Assessore alla Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna; Roberto Balzani, professore di Storia Contemporanea dell’Università di Bologna; Guido Guerzoni, docente e ricercatore dell’Università Bocconi di Milano. Sul palco anche Chiara Francesconi per un approfondimento sui temi trattati.

“È noto a tutti che Ravenna – dice Chiara Francesconi anticipando alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del forum e riprendendo il programma repubblicano per queste elezioni – racchiude dentro le sue mura, e nel territorio, una storia antica che la rende famosa in tutto il mondo, in particolare per i mosaici. La cultura a Ravenna è un patrimonio e dobbiamo investire di più su questo. Occorre creare un rapporto più diretto fra imprese, istituzioni, associazioni nel segno della tradizione artistica della città: il mosaico come arte deve coniugare un percorso di modernità e contemporaneità che renda unica Ravenna. Siamo stati l’antica porta tra Oriente e Occidente, ancora oggi questa è un’opportunità non solo geografica per aprirsi e coltivare lo spirito del dialogo fra culture, tradizioni e civiltà diverse fra loro”.

Incontro del Pri su Porto e stabilimento chimico nel mondo dei fertilizzanti domani martedì 28 settembre al Bar Mattei alle 18.30. Partecipano il Presidente del TCR Giannantonio Mingozzi candidato PRI, Riccardo Antimi candidato PRI, Mauro Benedetti, dirigente all’interno Polo Chimico, Filippo Spada Politiche Industriali UILTEC, Stefano Francia Presidente Nazionale Giovani CIA. Concludono i lavori Eugenio Fusignani Vice sindaco e Capolista PRI e Corrado De Rinaldis Saponaro Segretario Nazionale PRI.

Pri: la libertà di dire la tua, incontro in Darsena. Martedì 28 settembre, alle ore 17 si parlerà di economia, mercato del lavoro e società, ma anche di volontariato e di cultura nell’incontro organizzato in Darsena, al ristorante Alchimia, dai due candidati del Pri Silvia Lameri e Franco Albertini. Saranno presenti anche il capolista Pri, Eugenio Fusignani e il segretario nazionale del Pri, Corrado de Rinaldis Saponaro.

Anche Fratoianni di Sinistra Italiana a sostegno della candidatura di de Pascale e Ravenna Coraggiosa

Sinistra Italiana ha scelto di appoggiare a Ravenna la lista Ravenna Coraggiosa e sta facendo campagna elettorale per i suoi candidati “coraggiosi” Nicola Staloni ed Erika Minnetti. Nell’ultima settimana diversi sono gli appuntamenti. Martedì 28 settembre alle ore 19.00 all’interno del parco della Rocca Brancaleone Sinistra Italiana presenterà le sue 10 proposte per il lavoro, insieme al professore di diritto del lavoro Federico Martelloni, consigliere comunale a Bologna. “Le abbiamo chiamate “Facciamo un buon lavoro” perché di un lavoro buono, ben retribuito e con tutti i diritti, c’è bisogno nel nostro Paese, soprattutto in un momento in cui pare si sia scatenata una vera e propria guerra al lavoro e ai lavoratori e alla lavoratrici, tra licenziamenti, ricatti, precarietà e bassi salari.”

Mercoledì 29 settembre, continua in mattinata presso il mercato cittadino di Ravenna la raccolta firme per la Next Generation Tax di Sinistra Italiana: un’imposta progressiva che colpisce i patrimoni multimilionari per finanziare l’istruzione e la sanità pubblica. Ci sarà il consigliere regionale di Coraggiosa Igor Taruffi.

Venerdì 1 ottobre SI sarà presente al mercato di S. P. in Vincoli per parlare delle proposte per il forese e contro la diseguaglianza sociale e fiscale. Al banchetto i cittadini potranno incontrare il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Nella stessa giornata presso la Rocca Brancaleone è previsto un pranzo elettorale sempre con Nicola Fratoianni a sostegno di Nicola Staloni e Erika Minnetti. Il pranzo è alle 12.45 circa (per informazioni e prenotazioni contattare Erika al 3401511192).

Verlicchi (La Pigna e alleati): “basta allagamenti: servono prevenzione e attenzione”

“Prevenire gli allagamenti si deve e sopratutto si può… deve essere una priorità. La Giunta Verlicchi avvierà sin da subito una nuova modalità operativa che porti ad un programma di pulizia sistematica di caditoie e tombini. Un intervento sinergico e simultaneo, per eliminare in un unico momento la sporcizia accumulata e di conseguenza migliorare la raccolta dell’acqua. Inoltre, verrà previsto un adeguato capitolo di spesa nel bilancio comunale, per finanziare tali interventi. Occorre ripristinare il buon senso, l’attenzione e la cura del nostro territorio.” Così Veronica Verlicchi candidata Sindaco Alleanza Civica La Pigna.

Gli altri candidati e le altre liste