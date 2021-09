ELEZIONI A RAVENNA –2 / Diario del 30 settembre. Ecco le partite che si giocano il 3 e 4 ottobre. Quella per il Sindaco e tutte le altre

Il 3 e 4 ottobre a Ravenna si gioca una partita principale, diciamo una partita da Champions League: è quella per l’elezione diretta del Sindaco. Questa partita è solo a due. Lo ribadiamo anche se dire “il re è nudo” può infastidire qualcuno. Ma non possiamo far finta di credere che gli asini volano, nemmeno se siamo in campagna elettorale e se ne sentono di tutti i colori.

Torniamo alla Champions. La prima squadra, quella favorita, è la squadra del centrosinistra di Michele de Pascale. Sulla carta vanta oltre il 56% dei consensi (regionali del 2020) e può chiudere il discorso con la sola partita d’andata, vincendo al primo turno. L’avversario è il centrodestra guidato dal civico Filippo Donati che ha dietro di sé la Lega e Fratelli d’Italia: sulla carta vantano quasi il 40% dei voti (sempre regionali del 2020). Quindi c’è poco da dire. Se de Pascale fa gol al primo turno, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, la partita è finita. Se la palla non va in rete, si rigioca il 17 e 18 ottobre e sarà tutt’altra partita. Perché nel ballottaggio può succedere di tutto. Michele de Pascale non ha un bacino di voti di riserva, in teoria. Tutto il suo potenziale elettorato è già schierato al suo fianco. Filippo Donati, invece, sempre in teoria, al secondo turno potrebbe contare su tutti gli altri voti di centrodestra e moderati e sul voto degli scontenti. Sono discorsi teorici, ma hanno un qualche peso e fondo di verità, e non sono stati pochi i casi in questi anni in cui al ballottaggio si è assistito a un clamoroso rovesciamento di posizioni.

Del resto già 5 anni fa de Pascale al 2° turno con Alberghini non guadagnò voti, mentre ne conquistò tanti nel ballottaggio il suo avversario, anche se non furono sufficienti a vincere. Per questo motivo il centrosinistra punta a chiudere subito la partita. E per la stessa ragione (forse) tutti gli avversari sperano che de Pascale non faccia subito gol. Filippo Donati più di tutti. Anche se dovrà sudare sette camicie per mettere insieme i voti di tutti gli anti de Pascale. Ma del ballottaggio parleremo a tempo debito, se ci sarà.

Dopo la partita dei campioni, il 3 e 4 ottobre si giocano tante partite minori. Per certi versi non meno appassionanti. In alcuni casi sono partite per la sopravvivenza.

Nel campo del centrosinistra, per esempio, è aperta la competizione fra chi arriva secondo dietro al PD, al netto che nessuno sa quanto possa valere la lista civica de Pascale Sindaco. Arrivare subito dopo il Pd significa avere un posto di riguardo in Giunta. Magari il vice Sindaco, a meno che non sia già stato ipotecato dal Pri, a prescindere. In ogni caso per la seconda posizione corrono in tre: il Pri, Ravenna Coraggiosa e il M5S. Dai loro voti e dal loro posizionamento dipendono seggi in Consiglio comunale e peso nella nuova maggioranza. Il Pri teme la tenaglia rappresentata da Coraggiosa e Cinque Stelle, perché ha paura che possa spostare troppo a sinistra l’asse della coalizione (la stessa preoccupazione di Fagnani e Ravenna in Campo). Sui Cinque Stelle ci sono però diverse incognite, poiché hanno perso la costola di Maiolini e la consistenza dei referenti locali benedetti da Conte è apparsa modesta. Più strutturata e agguerrita appare invece Ravenna Coraggiosa. Poi c’è da capire quanto sangue darà il PD alla lista de Pascale e quanti voti prenderanno i renziani di Ravenna in Campo, i giovani di Voci Protagoniste e gli amici di Maiolini.

Nel campo di Filippo Donati, non si sa quanto possa valere la sua lista Viva Ravenna, mentre è assolutamente chiaro che Fratelli d’Italia punta al sorpasso sulla Lega, che appare in grande difficoltà e divisa tanto a livello nazionale quanto a livello locale. Alle regionali finì 29 a 9 per la Lega. Stavolta i numeri saranno molto diversi.

Poi abbiamo gli altri di destra (liste della Verlicchi), di centrodestra (liste di Ancarani) e dell’area cattolica moderata (liste di Ancisi). Verlicchi che si accredita da sé Sindaca fin dalla primavera, in campagna elettorale non è decollata come potenziale avversario di de Pascale, anche perché a destra può contare solo sull’appoggio di un Paragone qualsiasi. Mentre Donati ha portato a Ravenna Salvini e Meloni e Larussa e Lollobrigida… e non si capisce perché un elettore di destra dovrebbe scegliere l’imitazione se ha la possibilità di scegliere l’originale. Verlicchi potrebbe comunque accrescere il bottino di Bucci del 2016 e prendere due seggi. Per lei sarebbe già un successo.

Ancarani ha fatto una bella campagna elettorale, ha fatto emergere le sue qualità dialettiche e la sua solidità politica, ha commesso qualche errore di valutazione preso dalla foga ma si è pentito in tempo (Camerlona e Green Pass): lo penalizza il fatto di avere alle spalle solo Forza Italia che alle regionali di 20 mesi fa prese appena il 2,7% dei voti. Ancarani potrà tornare buono come candidato politico del centrodestra – se finirà la mania dei civici – nel 2026. Ma questa volta se non inverte il trend negativo di Forza Italia rischia di rimanere perfino senza seggio.

Infine c’è Alvaro Ancisi che non ha fatto campagna elettorale come gli altri, non ha partecipato al teatro prima e non è quasi mai uscito dal suo fortino di carte e dossier poi, limitandosi a fornire informazioni sul programma alla vecchia maniera. Ma lui punta prima di tutto a consolidare la sua posizione, cercando di rinverdire i fasti del 2011 quando ottenne un risultato a due cifre. In subordine, se si andrà al ballottaggio, vedrà come e quanto appoggiare il buon Donati.

Degli altri sei candidati è difficile dire. Le tre liste comuniste con ogni probabilità non porteranno nemmeno un consigliere a Palazzo Merlato: fossero state insieme forse uno lo facevano, divise no. Alle regionali presero tutte lo zero virgola. Sarà curioso almeno capire quanto valgono separate e se i Comunisti Uniti (Rifondazione + PCI) prenderanno più voti di Potere al Popolo, mentre Lorenzo Ferri del PC senza la I dovrà accontentarsi della palma di candidato più giovane e più combattivo.

Bertolino e Rossini sono due simpatici aspiranti Sindaci di cui non abbiamo ancora capito la candidatura. Infine resta l’incognita dei 3V, un bel modo per dire no vax. E siccome sono no vax (basta aver ascoltato almeno una volta le cose incommentabili che hanno urlato più volte in piazza sul Covid e sui vaccini) non abbiamo capito perché non abbiano scritto no vax ma 3V. Ad ogni modo, alle regionali presero anche loro lo zero virgola. E adesso? Resta per noi un mistero come in questa stagione possa esistere un partito no vax e che qualcuno voti per i no vax dopo che il Covid ha fatto oltre 130 mila morti in Italia e oltre 1.000 morti a Ravenna.

Michele de Pascale chiude la campagna elettorale a Savarna (stasera) con Bonaccini e in Darsena (domani sera)

Appuntamento a questa sera giovedì 30 settembre alle ore 20.30, in Piazza Italia a Savarna, per la chiusura della campagna elettorale di Michele de Pascale con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Venerdì 1 ottobre, alle ore 20.00, in Darsena Pop Up a Ravenna chiusura della campagna elettorale di tutta la coalizione di centrosinistra con un momento di festa.

Per Filippo Donati festa di chiusura domani sera in Piazza Kennedy

Aperitivo e festa di fine campagna elettorale per Filippo Donati e la sua coalizione venerdì 1° ottobre dalle ore 19 al Fellini Scalinocinque (info e prenotazioni al 392.5531941).

Ancisi (LpRa e alleati): “le nostre proposte per la tutela degli anziani”

“Oggi a Ravenna gli ultrasessantenni sono 50.608, pari al 32,4 % di tutta la cittadinanza, e gli ultrasettantacinquenni 21.362, pari al 13,7%. Ciò richiede una ridefinizione delle misure e delle risorse destinate alle fasce di popolazione anziana, in cui più alto è il rischio di malattie croniche e di perdita dell’autosufficienza. Sul nostro territorio, è evidente la difficoltà delle famiglie a gestire da sole gli anziani, affetti da disturbi sempre più gravi. Il ricorso ormai obbligato al badantato è gravato da interrogativi anche angosciosi. Bisogna dunque potenziare il sistema dell’assistenza domiciliare integrata con servizi più flessibili, affinché l’anziano parzialmente non autosufficiente resti all’interno del proprio nucleo. Evitare l’ospedalizzazione e prediligere interventi sul territorio mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, al sostegno economico e sociale dell’anziano e della sua famiglia nel suo contesto di vita. Ma questo richiede quella rete integrata dei servizi socio-sanitari che veda la compresenza di diverse figure professionali (medico, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ecc.), ciò che le Case della Salute hanno però mancato clamorosamente di offrire. Bisogna potenziare la rete pubblica dei servizi, oggi largamente carente rispetto ai parametri fissati dalla Regione, scongiurando il fenomeno delle famiglie lasciate a se stesse, obbligate, per risparmiare, a parcheggiare i loro anziani in strutture private inadeguate e inospitali, se non peggio, oltretutto scarsamente vigilate e controllate. Non bisogna dimenticare i molti pensionati a basso reddito e con notevoli carichi familiari che hanno trovato alloggio nell’Edilizia Residenziale Popolare (ERP), gestita da ACER, costretti a subire angherie e disfunzioni tali da produrre in loro condizioni generali di malessere e sofferenza. È un sistema malato, per cui intendiamo che il Comune si riprenda la gestione diretta delle proprie case popolari, perché rispondano ai doveri di un servizio pubblico efficiente e rispettoso della dignità dei suoi utenti, specie se anziani e indifesi. A fronte di cento famiglie di cui ogni anno viene accolta la domanda di un alloggio popolare, mille altre, inserite nella graduatoria ACER avendo basso reddito, ne sono distanti. Tra queste, frequenti sono le famiglie dei pensionati che preferirebbero affittarsi un appartamento in proprio, avendo però risorse non sufficienti per sostenere i canoni di mercato, bensì altri di livello medio, in sostanza inferiori del 20/30%. Produrre questo tipo di alloggi è il compito dell’Edilizia Residenziale Sociale (ERS), che, sostenuta dalla Regione per i costi di costruzione e dal Comune per la disponibilità del terreno, consente appunto alle cooperative di edilizia sociale di realizzarli. Da oltre dieci anni però, Regione e Comune non hanno investito nulla in questo settore. Offerta dunque vicina allo zero. È ora che ci si rimetta mano seriamente.” Queste le proposte per gli anziani nel programma di Alvaro Ancisi e Lista per Ravenna.

Ancarani chiude la sua campagna elettorale in Piazza Andrea Costa

Alberto Ancarani (Forza Italia e PrimaveRA Ravenna) chiude la sua campagna elettorale “in allegria” in Piazza Andrea Costa di fronte al Mercato Coperto alle ore 18 di venerdì 1 ottobre con Sgargabonzi Live.

Verlicchi (La Pigna e alleati): su Casa della Salute in Darsena e Pronto Soccorso de Pascale dice bugie elettorali

“Le bugie hanno le gambe corte. Ancor di più se vengono utilizzate a mero scoop elettorale! L’Ospedale di comunità in Darsena per il quale de Pascale dice che inizieranno a breve i lavori, secondo la risposta che la Regione ci ha fornito per iscritto, non sembra invece nemmeno aver concluso l’iter di verifica dell’utilità dello stesso Ospedale! E anche per quanto concerne il Pronto Soccorso, la Regione da noi interrogata risponde che al momento non si conoscono i tempi. Ma come, non doveva essere già in fase di costruzione?” Così Veronica Verlicchi candidata Sindaco della pigna su Facebook. In campo per Ravenna Coraggiosa Errani, Schlein e Fratoianni

Questa sera, giovedì 30 settembre, Ravenna Coraggiosa chiude la sua campagna elettorale alla Rocca Brancaleone (ore 20.30) con un incontro con il senatore Vasco Errani e la vice Presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein. Domani venerdì 1 ottobre Sinistra Italiana sarà presente con il suo segretario nazionale Nicola Fratoianni al mercato di S. Pietro in Vincoli per sostenere i candidati nella lista di Ravenna Coraggiosa Nicola Staloni e Erika Minnetti. Fratoianni parteciperà il 1° ottobre a un pranzo elettorale sempre alla Rocca Brancaleone alle 12.45 circa (per informazioni e prenotazioni contattare Erika al 3401511192).

Pri Ravenna: “guardiamo al futuro”

“Si sta per concludere una campagna elettorale che ci ha visti ancora una volta protagonisti”, così Eugenio Fusignani, vicesindaco e capolista Pri, per le amministrative del 3 e del 4 ottobre. “Noi, che siamo il partito più storico dell’arco costituzionale e che rivendichiamo con forza il nostro essere partito, ma anche noi capaci di aprirci alla società civile, con una lista di uomini e di donne che provengono dal mondo delle professioni. La collocazione del Pri è all’interno del centro sinistra, per confermare il buon governo di questi anni nella coalizione di maggioranza”, con Michele de Pascale sindaco ed Eugenio Fusignani vicesindaco. “Sono onorato di guidare una lista composta da 16 candidati e candidate che provengono dalle fila del Partito Repubblicano, e di 16 candidati e candidate indipendenti, in rappresentanza del mondo civico, dalla società civile, del mondo dell’artigianato, del turismo, del commercio, dell’impresa, delle professioni, della solidarietà. Le donne in lista sono 21, a dimostrazione dell’attenzione del Partito Repubblicano di Ravenna nei confronti dei cambiamenti della società e delle esigenze reali della città di Ravenna. Il Partito Repubblicano è stato fondamentale per molti anni alla guida della città. Veniamo da cinque anni di lavoro intenso, che mi hanno visto protagonista come amministratore e come dirigente del partito. Il lavoro iniziato cinque anni fa, sulla scorta dell’affermazione ottenuta dal Pri di Ravenna alle amministrative del 2016 ha portato il partito ad aprirsi ancora di più al mondo civico e alle donne. Non guardiamo alle quote, come dimostrano i nomi dei nostri candidati, ma al merito e alla professionalità. Resta da completare un lavoro importante per Ravenna. Lanciamo per questo una nuova sfida per il governo della città per portare a compimento il tanto che abbiamo messo nel piano degli investimenti per i prossimi anni, per tutto il territorio, in particolare per il forese e per i lidi”. Così Eugenio Fusignani.

Santini (Potere al Popolo): “fermiamo la strage dei lavoratori!”

“Tragico bollettino del 28 settembre: Emanuele Zanin, bresciano di 46 anni e Jagdeep Singh, indiano di 42, nel campus universitario Humanitas, collegato all’omonimo ospedale, un getto di azoto liquido li ha investiti causando ustioni da congelamento. Aveva finito le operazioni di carico e scarico della merce, a Capaci, Giuseppe Costantino, 52 anni. È andato nella parte posteriore del Tir per alcune verifiche ed è stato schiacciato. A Loreggia (Padova) Valerio Bottero, un operaio di 52 anni è caduto da un’impalcatura alta cinque metri ed è deceduto sul colpo. Nichelino, hinterland torinese. Il titolare di un’officina, Leonardo Perna, di 72 anni, è caduto da un’impalcatura alta due metri in un’officina meccanica e ha sbattuto violentemente la testa. A sera, un imprenditore agricolo di 54 anni è morto dopo essere stato praticamente decapitato dalle lame di una trebbiatrice, a Pontasserchio, in provincia di Pisa. E questa mattina 29 settembre sull’autostrada A14 vicino Bari un addetto di una ditta esterna è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere… A Ravenna il 15 luglio 2021 a Marcegaglia la stessa terribile sorte è toccata a Bujar Hysa, 63 anni, di origine albanese ma residente a Ravenna… Riportiamo i dati ufficiali: secondo Inail al 31 luglio 2021 c’erano già 677 morti sul lavoro. Con un aumento dell’8,3% anche degli infortuni (al Sud lo scenario peggiore). A oggi i giornalisti parlano, nei loro servizi, di un numero intorno ai 770. Omicidi, sì, omicidi veri e propri, non disgrazie o fatalità come ce li raccontano ogni volta che ne danno notizia i mass media. L’altare del massimo profitto del liberismo imperante, questo vuole. BASTA! Fermiamo la strage! Basta sfruttamento, basta precarietà e tagli al personale di controllo, cancelliamo le leggi compiacenti che il liberismo ha fatto approvare a chi governa e ha governato (fosse del centrodestra o centrosinistra poco cambia, tutti proni agli ordini).” Questa la presa di posizione di Gianfranco Santini candidato Sindaco per Potere al Popolo.

Ferri (PC): “un voto a de Pascale è un voto di destra”

“Il Comune deve ritornare ad essere dei lavoratori e l’impegno del Partito Comunista è quello di spazzare via l’ipocrisia, il falso buonismo ed il politicamente corretto da Palazzo Merlato. Abbiamo ironicamente definito il sindaco De Pascale “il sindaco Superciuk“ perché come il protagonista del fumetto Alan Ford è un Robin Hood al contrario che leva ai poveri per dare ai ricchi. A parole un sindaco ed un partito del sindaco, il PD, a favore della giustizia e dell’equità ma nei fatti sempre schierato con i poteri dei ricchi e dei potenti. Chi è comunista od anche chi dice di essere semplicemente di sinistra come fa a votare per un sindaco che come il suo partito si piega in ginocchio di fronte ai banchieri della UE che hanno imposto ai comuni il patto di stabilità ? Come può un comunista, o anche chi dice di essere semplicemente di sinistra, votare per un sindaco ed un partito, il PD, che ha elaborato inique tasse comunali che penalizzano i poveri ed agevolano i ricchi, un sindaco ed un partito amico di Oil&Gas e OMC ma che allo stesso momento strizza l’occhio ai seguaci di Greta Thunberg? De Pascale ed il suo partito, il PD, sono tutto questo, tutto e l’incontrario di tutto, due piedi in dieci staffe , insomma “Franza o con Spagna purché se magna”. Così Lorenzo Ferri, candidato Sindaco del PC.

Gli altri candidati e le altre liste

Lazzari e Guarini (Ravenna in Campo): “diritto all’inclusione per i giovani in difficoltà”. Simona Guarini e Antonio Lazzari, candidati in consiglio comunale per Ravenna in Campo, hanno avviato una progettazione che mettesse insieme l’inclusione sociale dei migranti, dei ragazzi con disabilità e della tutela dell’ambiente (in base all’esperienza maturati sul campo dai due candidati). “Si parla spesso di integrazione delle persone di origine straniera e delle difficoltà relazionali che i nostri giovani incontrano, in particolare i giovani con disabilità. Simona Guarini ed Antonio Lazzari hanno quindi iniziato a “strutturare un progetto che si ponga in continuità con le esperienze sopracitate, proponendo come target i minori stranieri non accompagnati ospiti delle comunità di accoglienza o delle famiglie affidatarie, i minori del territorio che frequentano le scuole secondarie di secondo grado con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità. Credendo nel valore di uno scambio tra pari, l’idea è quella di facilitare le relazioni di amicizia su base volontaria, consentendo ai MSNA di uscire dall’isolamento e dalla ghettizzazione e stimolando la nascita di rapporti amicali che creino anche circoli viziosi nel combattere stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni. Il progetto prevederà una parte iniziale di sensibilizzazione da svolgersi nelle scuole superiori interessate, a cura degli esperti del settore, degli operatori dei progetti di accoglienza ma anche dei protagonisti di esperienze di accoglienza nei confronti dei migranti, specie minori stranieri non accompagnati o neomaggiorenni. Nella seconda parte invece verranno sviluppati moduli di animazione sociale soprattutto a carattere ambientale dove i ragazzi potranno conoscersi e conoscere il nostro bellissimo territorio rendendosi anche utili per l’ambiente.”

“Ambiente e Territorio con Maiolini”: incontro sulle nuove dipendenze. Questa sera in diretta sulla pagina Facebook di “Ambiente e Territorio con Maiolini”, il Dott. Foschini, candidato per la lista, parlerà delle “Nuove dipendenze”. Sarà possibile formulare domande in diretta, oppure ci si potrà collegare alla serata, cliccando su un link di google meet, che sarà disponibile qualche ora prima sempre sulla pagina facebook di “Ambiente e Territorio con Maiolini”. “Qualche decina di migliaia di nostri concittadini, unitamente alle loro famiglie, scontano le pesanti conseguenze derivanti dal gioco d’azzardo, dall’abuso di droghe illegali e legali, quali alcol, energizzanti, tabacco e psicofarmaci. Acquisti compulsivi, dipendenza da gioco d’azzardo anche online, da social network, da giochi di ruolo, da pornografia o pedo pornografia, sex addiction sono termini sempre più ricorrenti e conosciuti che si affiancano ad altre importanti forme di disagio psicologico e mentale in costante aumento quali anoressia, scompenso psichiatrico, ritiro sociale, aumento della solitudine (specie degli anziani), organizzazione in bande da parte di adolescenti, aumento di femminicidi, ecc… Insomma non c’è bisogno di “andarsela a cercare”, al contrario, vi è un interesse da parte di pochi a “venirci a cercare”! Tanti individui sono già stati catturati e tutti noi siamo già nel mirino. “Ambiente e Territorio” vuole affrontare questi problemi per prevenirli, curarli e ridurne drasticamente i danni morali, di salute psicofisica ed economici (sono circa 160 i milioni di euro che si perdono ogni anno nel nostro territorio per le perdite di gioco d’azzardo e l’acquisto di droghe illegali, a cui si dovrebbero aggiungere i costi provocati da alcol e tabacco e quelli per le cure sanitarie o per il controllo, la repressione da parte delle Forze dell’ordine, i danni economici per perdita di ore di lavoro e studio, ecc.) promuovendo forme di “ecologia della mente” e sostenendo i processi di inclusione armonica delle generazioni, delle diverse culture e minoranze etniche che vivono sul territorio, per ricostruire rispetto della dignità delle persone, rapporti di collaborazione e reciproca solidarietà fra la gente.” Così Vittorio Foschini candidato per la lista “Ambiente e Territorio con Maiolini”.

Zampiga (Italexit): “sanità ridotta a colabrodo, responsabilità unica del Pd”. “A Ravenna se hai bisogno di una visita devi attendere mesi, e quando stai male aspetti minimo 8 ore al pronto soccorso. Una volta eletto chiederò subito la realizzazione del nuovo pronto soccorso, l’aggiornamento delle attrezzature in dotazione degli ambulatori per le visite specialistiche e l’implementazione del personale, che ad oggi scarseggia. Gli operatori sanitari sono eroi quando conviene al Pd, per mettere fine a questa ipocrisia dobbiamo implementare l’organico che scarseggia, anche per colpa delle sospensioni per l’obbligo vaccinale agli operatori sanitari.”

PAGINA SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO